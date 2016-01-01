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redis Table Function

Эта.table-функция позволяет интегрировать ClickHouse с Redis.

Синтаксис

Аргументы

  • host:port — Адрес сервера Redis, вы можете игнорировать порт, и будет использоваться порт по умолчанию 6379.

  • key — любое название колонки в списке колонок.

  • structure — Схема для таблицы ClickHouse, возвращаемой этой функцией.

  • db_index — Индекс базы данных Redis в диапазоне от 0 до 15, по умолчанию 0.

  • password — Пароль пользователя, по умолчанию пустая строка.

  • pool_size — Максимальный размер пула соединений Redis, по умолчанию 16.

  • primary должен быть указан, он поддерживает только одну колонку в первичном ключе. Первичный ключ будет сериализован в двоичном виде как ключ Redis.

  • Колонки, отличные от первичного ключа, будут сериализованы в двоичном виде как значение Redis в соответствующем порядке.

  • Запросы с ключом, равным или в фильтрации, будут оптимизированы для много ключевой выборки из Redis. Если запросы без фильтрации ключа, будет происходить полное сканирование таблицы, что является тяжелой операцией.

Именованные коллекции не поддерживаются для функции.table redis в данный момент.

Возвращаемое значение

Объект таблицы с ключом как ключ Redis, другие колонки упакованы вместе как значение Redis.

Пример использования

Чтение из Redis:

Вставка в Redis:

Смотрите также