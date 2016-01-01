prometheusQuery Табличная Функция
Оценивает запрос prometheus, используя данные из таблицы TimeSeries за диапазон времени оценки.
Синтаксис
Аргументы
db_name- Имя базы данных, где находится таблица TimeSeries.
time_series_table- Имя таблицы TimeSeries.
promql_query- Запрос, написанный в синтаксисе PromQL.
start_time- Начальное время диапазона оценки.
end_time- Конечное время диапазона оценки.
step- Шаг, используемый для перебора времени оценки от
start_timeдо
end_time(включительно).
Возвращаемое значение
Функция может возвращать различные колонки в зависимости от типа результата запроса, переданного параметру
promql_query:
|Тип результата
|Столбцы результата
|Пример
|вектор
|tags Array(Tuple(String, String)), timestamp TimestampType, value ValueType
|prometheusQuery(mytable, 'up')
|матрица
|tags Array(Tuple(String, String)), time_series Array(Tuple(TimestampType, ValueType))
|prometheusQuery(mytable, 'up[1m]')
|скаляр
|scalar ValueType
|prometheusQuery(mytable, '1h30m')
|строка
|string String
|prometheusQuery(mytable, '"abc"')