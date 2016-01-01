prometheusQuery Табличная Функция
Оценивает запрос prometheus, используя данные из таблицы TimeSeries.
Синтаксис
Аргументы
db_name- Имя базы данных, в которой расположена таблица TimeSeries.
time_series_table- Имя таблицы TimeSeries.
promql_query- Запрос, написанный в синтаксисе PromQL.
evaluation_time- Временная метка оценки. Для оценки запроса на текущее время используйте
now()в качестве
evaluation_time.
Возвращаемое значение
Функция может возвращать разные колонки в зависимости от типа результата запроса, переданного в параметр
promql_query:
|Тип Результата
|Столбцы Результата
|Пример
|vector
|tags Array(Tuple(String, String)), timestamp TimestampType, value ValueType
|prometheusQuery(mytable, 'up')
|matrix
|tags Array(Tuple(String, String)), time_series Array(Tuple(TimestampType, ValueType))
|prometheusQuery(mytable, 'up[1m]')
|scalar
|scalar ValueType
|prometheusQuery(mytable, '1h30m')
|string
|string String
|prometheusQuery(mytable, '"abc"')