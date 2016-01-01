Табличная функция primes

primes() – возвращает бесконечную таблицу с единственным столбцом prime (UInt64), содержащим простые числа в порядке возрастания, начиная с 2. Используйте LIMIT (и при необходимости OFFSET ), чтобы ограничить количество строк. primes(N) – возвращает таблицу с единственным столбцом prime (UInt64), содержащим первые N простых чисел, начиная с 2. primes(N, M) – возвращает таблицу с единственным столбцом prime (UInt64), содержащим M простых чисел, начиная с N -го простого числа (индексация с нуля). primes(N, M, S) – возвращает таблицу с единственным столбцом prime (UInt64), содержащим M простых чисел, начиная с N -го простого числа (индексация с нуля) с шагом S (по индексу простого числа). Возвращаемые простые числа соответствуют индексам N, N + S, N + 2S, ..., N + (M - 1)S . S должен быть >= 1.

Это аналогично системной таблице system.primes .

Следующие запросы эквивалентны:

SELECT * FROM primes(10); SELECT * FROM primes(0, 10); SELECT * FROM primes() LIMIT 10; SELECT * FROM system.primes LIMIT 10; SELECT * FROM system.primes WHERE prime IN (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29);

Следующие запросы эквивалентны:

SELECT * FROM primes(10, 10); SELECT * FROM primes() LIMIT 10 OFFSET 10; SELECT * FROM system.primes LIMIT 10 OFFSET 10;

Первые 10 простых чисел.

SELECT * FROM primes(10);

┌─prime─┐ │ 2 │ │ 3 │ │ 5 │ │ 7 │ │ 11 │ │ 13 │ │ 17 │ │ 19 │ │ 23 │ │ 29 │ └───────┘

Первое простое число, большее 1e15.

SELECT prime FROM primes() WHERE prime > toUInt64(1e15) LIMIT 1;

┌────────────prime─┐ │ 1000000000000037 │ -- 1.00 quadrillion └──────────────────┘

Первые семь простых чисел Мерсенна.

SELECT prime FROM primes() WHERE bitAnd(prime, prime + 1) = 0 LIMIT 7;

┌──prime─┐ │ 3 │ │ 7 │ │ 31 │ │ 127 │ │ 8191 │ │ 131071 │ │ 524287 │ └────────┘

Самые быстрые формы — это простые варианты с диапазоном и точечным фильтром, которые используют шаг по умолчанию ( 1 ), например primes(N) или primes() LIMIT N . Эти формы используют оптимизированный генератор простых чисел для эффективного вычисления очень больших простых чисел. Например, следующий запрос выполняется почти мгновенно:

SELECT sum(prime) FROM primes() WHERE prime BETWEEN toUInt64(1e6) AND toUInt64(1e6) + 100 OR prime BETWEEN toUInt64(1e12) AND toUInt64(1e12) + 100 OR prime BETWEEN toUInt64(1e15) AND toUInt64(1e15) + 100 OR prime IN (9999999967, 9999999971, 9999999973) OR prime == 1000000000000037;

┌───────sum(prime)─┐ │ 2004010006000641 │ -- 2.00 quadrillion └──────────────────┘