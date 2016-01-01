Табличная функция primes
primes() – возвращает бесконечную таблицу с единственным столбцом
prime (UInt64), содержащим простые числа в порядке возрастания, начиная с 2. Используйте
LIMIT (и при необходимости
OFFSET), чтобы ограничить количество строк.
primes(N) – возвращает таблицу с единственным столбцом
prime (UInt64), содержащим первые
N простых чисел, начиная с 2.
primes(N, M) – возвращает таблицу с единственным столбцом
prime (UInt64), содержащим
M простых чисел, начиная с
N-го простого числа (индексация с нуля).
primes(N, M, S) – возвращает таблицу с единственным столбцом
prime (UInt64), содержащим
M простых чисел, начиная с
N-го простого числа (индексация с нуля) с шагом
S (по индексу простого числа). Возвращаемые простые числа соответствуют индексам
N, N + S, N + 2S, ..., N + (M - 1)S.
S должен быть >= 1.
Это аналогично системной таблице
system.primes.
Следующие запросы эквивалентны:
Следующие запросы эквивалентны:
Примеры
Первые 10 простых чисел.
Первое простое число, большее 1e15.
Первые семь простых чисел Мерсенна.
Примечание
- Самые быстрые формы — это простые варианты с диапазоном и точечным фильтром, которые используют шаг по умолчанию (
1), например
primes(N)или
primes() LIMIT N. Эти формы используют оптимизированный генератор простых чисел для эффективного вычисления очень больших простых чисел. Например, следующий запрос выполняется почти мгновенно:
- Использование ненулевого смещения и/или шага больше 1 (
primes(offset, count)/
primes(offset, count, step)) может работать медленнее, поскольку функции может потребоваться сгенерировать дополнительные простые числа и затем отбросить их. Если вам не нужны смещение или шаг, просто не указывайте их.