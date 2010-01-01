numbers

numbers(N) - возвращает таблицу с единственным столбцом number (UInt64), содержащим натуральные числа от 0 до N-1 . numbers(N, M) - возвращает таблицу с единственным столбцом number (UInt64), содержащим натуральные числа от N to (N + M - 1) .

Так же как и таблица system.numbers может использоваться для тестов и генерации последовательных значений. Функция numbers(N, M) работает более эффективно, чем выборка из system.numbers .

Следующие запросы эквивалентны:

SELECT * FROM numbers ( 10 ) ;

SELECT * FROM numbers ( 0 , 10 ) ;

SELECT * FROM system . numbers LIMIT 10 ;



Примеры: