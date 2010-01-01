numbers
numbers(N) - возвращает таблицу с единственным столбцом
number (UInt64), содержащим натуральные числа от
0 до
N-1.
numbers(N, M) - возвращает таблицу с единственным столбцом
number (UInt64), содержащим натуральные числа от
N to
(N + M - 1).
Так же как и таблица
system.numbers может использоваться для тестов и генерации последовательных значений. Функция
numbers(N, M) работает более эффективно, чем выборка из
system.numbers.
Следующие запросы эквивалентны:
SELECT * FROM numbers(10);
SELECT * FROM numbers(0,10);
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10;
Примеры:
-- генерация последовательности всех дат от 2010-01-01 до 2010-12-31
select toDate('2010-01-01') + number as d FROM numbers(365);