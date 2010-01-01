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numbers

numbers(N) - возвращает таблицу с единственным столбцом number (UInt64), содержащим натуральные числа от 0 до N-1. numbers(N, M) - возвращает таблицу с единственным столбцом number (UInt64), содержащим натуральные числа от N to (N + M - 1).

Так же как и таблица system.numbers может использоваться для тестов и генерации последовательных значений. Функция numbers(N, M) работает более эффективно, чем выборка из system.numbers.

Следующие запросы эквивалентны:

SELECT * FROM numbers(10);
SELECT * FROM numbers(0,10);
SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10;

Примеры:

-- генерация последовательности всех дат от 2010-01-01 до 2010-12-31
select toDate('2010-01-01') + number as d FROM numbers(365);