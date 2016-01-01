Функция таблицы mongodb

Позволяет выполнять SELECT запросы к данным, хранящимся на удаленном сервере MongoDB.

Синтаксис

Аргументы

host:port — Адрес сервера MongoDB.

database — Имя удаленной базы данных.

collection — Имя удаленной коллекции.

user — Пользователь MongoDB.

password — Пароль пользователя.

structure - Схема для таблицы ClickHouse, возвращаемой этой функцией.

options - Параметры строки подключения к MongoDB (необязательный параметр).

подсказка Если вы используете облачное предложение MongoDB Atlas, пожалуйста, добавьте эти параметры:

Кроме того, можно подключиться по URI:

Аргументы

uri — Строка подключения.

collection — Имя удаленной коллекции.

structure — Схема для таблицы ClickHouse, возвращаемой этой функцией.

Возвращаемое значение

Объект таблицы с теми же колонками, что и у оригинальной таблицы MongoDB.

Примеры

Предположим, у нас есть коллекция с именем my_collection , определенная в базе данных MongoDB с именем test , и мы вставляем пару документов:

Давайте сделаем запрос к коллекции, используя функцию таблицы mongodb :

или:

См. также