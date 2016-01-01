Функция таблицы mongodb
Позволяет выполнять
SELECT запросы к данным, хранящимся на удаленном сервере MongoDB.
Синтаксис
Аргументы
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host:port— Адрес сервера MongoDB.
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database— Имя удаленной базы данных.
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collection— Имя удаленной коллекции.
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user— Пользователь MongoDB.
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password— Пароль пользователя.
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structure- Схема для таблицы ClickHouse, возвращаемой этой функцией.
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options- Параметры строки подключения к MongoDB (необязательный параметр).
Если вы используете облачное предложение MongoDB Atlas, пожалуйста, добавьте эти параметры:
Кроме того, можно подключиться по URI:
Аргументы
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uri— Строка подключения.
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collection— Имя удаленной коллекции.
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structure— Схема для таблицы ClickHouse, возвращаемой этой функцией.
Возвращаемое значение
Объект таблицы с теми же колонками, что и у оригинальной таблицы MongoDB.
Примеры
Предположим, у нас есть коллекция с именем
my_collection, определенная в базе данных MongoDB с именем
test, и мы вставляем пару документов:
Давайте сделаем запрос к коллекции, используя функцию таблицы
mongodb:
или:
См. также