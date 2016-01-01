Табличная функция mergeTreeTextIndex
Представляет словарь текстового индекса в таблицах MergeTree. Возвращает токены вместе с метаданными их списков вхождений. Может использоваться для интроспекции.
Синтаксис
Аргументы
|Аргумент
|Описание
database
|Имя базы данных, из которой считывается текстовый индекс.
table
|Имя таблицы, из которой считывается текстовый индекс.
index_name
|Текстовый индекс, из которого производится чтение.
Возвращаемое значение
Объект таблицы с токенами и метаданными их списков вхождений.
Пример использования
Результат: