Табличная функция mergeTreeTextIndex

Представляет словарь текстового индекса в таблицах MergeTree. Возвращает токены вместе с метаданными их списков вхождений. Может использоваться для интроспекции.

mergeTreeTextIndex(database, table, index_name)

Аргумент Описание database Имя базы данных, из которой считывается текстовый индекс. table Имя таблицы, из которой считывается текстовый индекс. index_name Текстовый индекс, из которого производится чтение.

Объект таблицы с токенами и метаданными их списков вхождений.

CREATE TABLE tab ( id UInt64, s String, INDEX idx_s (s) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO tab SELECT number, concatWithSeparator(' ', 'apple', 'banana') FROM numbers(500); INSERT INTO tab SELECT 500 + number, concatWithSeparator(' ', 'cherry', 'date') FROM numbers(500); SELECT * FROM mergeTreeTextIndex(currentDatabase(), tab, idx_s);

Результат: