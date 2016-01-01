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Функция таблицы mergeTreeIndex

Представляет содержимое индексов и файлов меток таблиц MergeTree. Может использоваться для интроспекции.

Аргументы

  • database - Имя базы данных, из которой считываются индексы и метки.
  • table - Имя таблицы, из которой считываются индексы и метки.
  • with_marks - Указывать, следует ли включать колонки с метками в результат.

Возвращаемое значение

Объект таблицы с колонками, содержащими значения первичного ключа исходной таблицы, колонки со значениями меток (если включено) для всех возможных файлов в частях данных исходной таблицы и виртуальные колонки:

  • part_name - Имя части данных.
  • mark_number - Номер текущей метки в части данных.
  • rows_in_granule - Количество строк в текущем грануле.

Колонка меток может содержать значение (NULL, NULL), если колонка отсутствует в части данных или метки для одного из её подсокетов не записаны (например, в компактных частях).

Пример использования