Функция таблицы mergeTreeIndex
Представляет содержимое индексов и файлов меток таблиц MergeTree. Может использоваться для интроспекции.
Аргументы
database- Имя базы данных, из которой считываются индексы и метки.
table- Имя таблицы, из которой считываются индексы и метки.
with_marks- Указывать, следует ли включать колонки с метками в результат.
Возвращаемое значение
Объект таблицы с колонками, содержащими значения первичного ключа исходной таблицы, колонки со значениями меток (если включено) для всех возможных файлов в частях данных исходной таблицы и виртуальные колонки:
part_name- Имя части данных.
mark_number- Номер текущей метки в части данных.
rows_in_granule- Количество строк в текущем грануле.
Колонка меток может содержать значение
(NULL, NULL), если колонка отсутствует в части данных или метки для одного из её подсокетов не записаны (например, в компактных частях).