Функция таблицы mergeTreeIndex

Представляет содержимое индексов и файлов меток таблиц MergeTree. Может использоваться для интроспекции.

Аргументы

database - Имя базы данных, из которой считываются индексы и метки.

- Имя базы данных, из которой считываются индексы и метки. table - Имя таблицы, из которой считываются индексы и метки.

- Имя таблицы, из которой считываются индексы и метки. with_marks - Указывать, следует ли включать колонки с метками в результат.

Возвращаемое значение

Объект таблицы с колонками, содержащими значения первичного ключа исходной таблицы, колонки со значениями меток (если включено) для всех возможных файлов в частях данных исходной таблицы и виртуальные колонки:

part_name - Имя части данных.

- Имя части данных. mark_number - Номер текущей метки в части данных.

- Номер текущей метки в части данных. rows_in_granule - Количество строк в текущем грануле.