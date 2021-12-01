input

input(structure) - табличная функция, позволяющая эффективно преобразовывать и вставлять отправленные на сервер данные, имеющие структуру structure , в таблицу другой структуры.

structure - структура отправляемых на сервер данных в формате 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' . Например: 'id UInt32, name String' .

Данная функция может быть использована только в запросе INSERT SELECT и только один раз, но в остальном ведет себя как обычная табличная функция (можно указать в подзапросе и т.д.).

Данные можно отправлять любым стандартным способом как для обычного INSERT запроса и в любом доступном формате, который указывается в конце запроса (в отличие от обычного INSERT SELECT ).

Главная особенность данной функции в том, что сервер при получении данных от клиента одновременно преобразует их в соответствии со списком выражений в SELECT части и вставляет в целевую таблицу. Временная таблица со всеми переданными данными не создается.

Примеры

Пусть у таблицы test следующая структура (a String, b String) , а в файле data.csv данные имеют другую структуру (col1 String, col2 Date, col3 Int32) . Запрос для вставки данных из файла data.csv в таблицу test с одновременным преобразованием и использованием функций выглядит так:

$ cat data.csv | clickhouse-client --query = "INSERT INTO test SELECT lower(col1), col3 * col3 FROM input('col1 String, col2 Date, col3 Int32') FORMAT CSV" ;



Если в data.csv лежат данные той же структуры test_structure , что и у таблицы test , то следующие два запроса эквивалентны: