input
input(structure) - табличная функция, позволяющая эффективно преобразовывать и вставлять отправленные на сервер данные,
имеющие структуру
structure, в таблицу другой структуры.
structure - структура отправляемых на сервер данных в формате
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
Например:
'id UInt32, name String'.
Данная функция может быть использована только в запросе
INSERT SELECT и только один раз, но в остальном ведет себя
как обычная табличная функция (можно указать в подзапросе и т.д.).
Данные можно отправлять любым стандартным способом как для обычного
INSERT запроса и в любом
доступном формате, который указывается в конце
запроса (в отличие от обычного
INSERT SELECT).
Главная особенность данной функции в том, что сервер при получении данных от клиента
одновременно преобразует их в соответствии со списком выражений в
SELECT части и вставляет в целевую таблицу. Временная таблица
со всеми переданными данными не создается.
Примеры
- Пусть у таблицы
testследующая структура
(a String, b String), а в файле
data.csvданные имеют другую структуру
(col1 String, col2 Date, col3 Int32). Запрос для вставки данных из файла
data.csvв таблицу
testс одновременным преобразованием и использованием функций выглядит так:
$ cat data.csv | clickhouse-client --query="INSERT INTO test SELECT lower(col1), col3 * col3 FROM input('col1 String, col2 Date, col3 Int32') FORMAT CSV";
- Если в
data.csvлежат данные той же структуры
test_structure, что и у таблицы
test, то следующие два запроса эквивалентны:
$ cat data.csv | clickhouse-client --query="INSERT INTO test FORMAT CSV"
$ cat data.csv | clickhouse-client --query="INSERT INTO test SELECT * FROM input('test_structure') FORMAT CSV"