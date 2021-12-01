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input

input(structure) - табличная функция, позволяющая эффективно преобразовывать и вставлять отправленные на сервер данные, имеющие структуру structure, в таблицу другой структуры.

structure - структура отправляемых на сервер данных в формате 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'. Например: 'id UInt32, name String'.

Данная функция может быть использована только в запросе INSERT SELECT и только один раз, но в остальном ведет себя как обычная табличная функция (можно указать в подзапросе и т.д.).

Данные можно отправлять любым стандартным способом как для обычного INSERT запроса и в любом доступном формате, который указывается в конце запроса (в отличие от обычного INSERT SELECT).

Главная особенность данной функции в том, что сервер при получении данных от клиента одновременно преобразует их в соответствии со списком выражений в SELECT части и вставляет в целевую таблицу. Временная таблица со всеми переданными данными не создается.

Примеры

  • Пусть у таблицы test следующая структура (a String, b String), а в файле data.csv данные имеют другую структуру (col1 String, col2 Date, col3 Int32). Запрос для вставки данных из файла data.csv в таблицу test с одновременным преобразованием и использованием функций выглядит так:
$ cat data.csv | clickhouse-client --query="INSERT INTO test SELECT lower(col1), col3 * col3 FROM input('col1 String, col2 Date, col3 Int32') FORMAT CSV";
  • Если в data.csv лежат данные той же структуры test_structure, что и у таблицы test, то следующие два запроса эквивалентны:
$ cat data.csv | clickhouse-client --query="INSERT INTO test FORMAT CSV"
$ cat data.csv | clickhouse-client --query="INSERT INTO test SELECT * FROM input('test_structure') FORMAT CSV"