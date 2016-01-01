Функция таблицы icebergCluster
Это расширение функции таблицы iceberg.
Позволяет обрабатывать файлы из Apache Iceberg параллельно с нескольких узлов в заданном кластере. На инициаторе создается соединение со всеми узлами кластера и динамически распределяются все файлы. На рабочем узле он запрашивает у инициатора следующее задание для обработки и обрабатывает его. Это повторяется до завершения всех заданий.
Синтаксис
Аргументы
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cluster_name— Имя кластера, который используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами.
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Описание всех остальных аргументов совпадает с описанием аргументов в эквивалентной функции таблицы iceberg.
Возвращаемое значение
Таблица с указанной структурой для чтения данных из кластера в указанной таблице Iceberg.
Примеры
См. также