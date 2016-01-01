Функция таблицы icebergCluster

Это расширение функции таблицы iceberg.

Позволяет обрабатывать файлы из Apache Iceberg параллельно с нескольких узлов в заданном кластере. На инициаторе создается соединение со всеми узлами кластера и динамически распределяются все файлы. На рабочем узле он запрашивает у инициатора следующее задание для обработки и обрабатывает его. Это повторяется до завершения всех заданий.

Синтаксис

Аргументы

cluster_name — Имя кластера, который используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами.

Описание всех остальных аргументов совпадает с описанием аргументов в эквивалентной функции таблицы iceberg.

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой для чтения данных из кластера в указанной таблице Iceberg.

Примеры

См. также