Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Функция таблицы iceberg

Предоставляет интерфейс таблицы только для чтения к таблицам Apache Iceberg в Amazon S3, Azure, HDFS или локально сохраненным.

Синтаксис

Аргументы

Описание аргументов совпадает с описанием аргументов в функциях таблиц s3, azureBlobStorage, HDFS и file соответственно. format обозначает формат файлов данных в таблице Iceberg.

Возвращаемое значение Таблица с указанной структурой для чтения данных в указанной таблице Iceberg.

Пример

к сведению

ClickHouse в настоящее время поддерживает чтение версий v1 и v2 формата Iceberg через функции таблиц icebergS3, icebergAzure, icebergHDFS и icebergLocal, а также через таблицы IcebergS3, icebergAzure, IcebergHDFS и IcebergLocal.

Определение именованной коллекции

Вот пример конфигурации именованной коллекции для хранения URL и учетных данных:

Эволюция схемы На данный момент с помощью ClickHouse вы можете читать таблицы iceberg, схема которых изменялась со временем. Мы в настоящее время поддерживаем чтение таблиц, в которых добавлялись и удалялись колонки, и их порядок изменялся. Вы также можете изменить колонку, где значение обязательно, на ту, где допускается NULL. Кроме того, мы поддерживаем разрешенное приведение типа для простых типов, а именно:  

  • int -> long
  • float -> double
  • decimal(P, S) -> decimal(P', S), где P' > P.

В настоящее время невозможно изменить вложенные структуры или типы элементов в массивах и картах.

Устранение партиций

ClickHouse поддерживает устранение партиций во время SELECT-запросов для таблиц Iceberg, что помогает оптимизировать производительность запросов, пропуская несущественные файлы данных. На данный момент это работает только с идентичными преобразованиями и временными преобразованиями (час, день, месяц, год). Чтобы включить устранение партиций, установите use_iceberg_partition_pruning = 1.

Псевдонимы

Функция таблицы iceberg сейчас является псевдонимом для icebergS3.

См. также