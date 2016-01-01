Функция таблицы iceberg
Предоставляет интерфейс таблицы только для чтения к таблицам Apache Iceberg в Amazon S3, Azure, HDFS или локально сохраненным.
Синтаксис
Аргументы
Описание аргументов совпадает с описанием аргументов в функциях таблиц
s3,
azureBlobStorage,
HDFS и
file соответственно.
format обозначает формат файлов данных в таблице Iceberg.
Возвращаемое значение Таблица с указанной структурой для чтения данных в указанной таблице Iceberg.
Пример
ClickHouse в настоящее время поддерживает чтение версий v1 и v2 формата Iceberg через функции таблиц
icebergS3,
icebergAzure,
icebergHDFS и
icebergLocal, а также через таблицы
IcebergS3,
icebergAzure,
IcebergHDFS и
IcebergLocal.
Определение именованной коллекции
Вот пример конфигурации именованной коллекции для хранения URL и учетных данных:
Эволюция схемы На данный момент с помощью ClickHouse вы можете читать таблицы iceberg, схема которых изменялась со временем. Мы в настоящее время поддерживаем чтение таблиц, в которых добавлялись и удалялись колонки, и их порядок изменялся. Вы также можете изменить колонку, где значение обязательно, на ту, где допускается NULL. Кроме того, мы поддерживаем разрешенное приведение типа для простых типов, а именно:
- int -> long
- float -> double
- decimal(P, S) -> decimal(P', S), где P' > P.
В настоящее время невозможно изменить вложенные структуры или типы элементов в массивах и картах.
Устранение партиций
ClickHouse поддерживает устранение партиций во время SELECT-запросов для таблиц Iceberg, что помогает оптимизировать производительность запросов, пропуская несущественные файлы данных. На данный момент это работает только с идентичными преобразованиями и временными преобразованиями (час, день, месяц, год). Чтобы включить устранение партиций, установите
use_iceberg_partition_pruning = 1.
Псевдонимы
Функция таблицы
iceberg сейчас является псевдонимом для
icebergS3.
См. также