hudi Функция Таблицы

Предоставляет интерфейс, подобный таблице только для чтения, для таблиц Apache Hudi в Amazon S3.

url — URL ведра с путем к существующей таблице Hudi в S3.

— URL ведра с путем к существующей таблице Hudi в S3. aws_access_key_id , aws_secret_access_key - Долгосрочные учетные данные для пользователя учетной записи AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Эти параметры являются необязательными. Если учетные данные не указаны, они берутся из конфигурации ClickHouse. Для получения дополнительной информации см. Использование S3 для хранения данных.

, - Долгосрочные учетные данные для пользователя учетной записи AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Эти параметры являются необязательными. Если учетные данные не указаны, они берутся из конфигурации ClickHouse. Для получения дополнительной информации см. Использование S3 для хранения данных. format — формат файла.

— формат файла. structure — Структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

— Структура таблицы. Формат . compression — Параметр необязательный. Поддерживаемые значения: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . По умолчанию сжатие будет автоматически определено по расширению файла.

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой для чтения данных из указанной таблицы Hudi в S3.

См. также