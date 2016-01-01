Функция Таблицы hdfsCluster

Позволяет обрабатывать файлы из HDFS параллельно с нескольких узлов в указанном кластере. На инициаторе она создает соединение со всеми узлами в кластере, раскрывает символы подстановки в пути к файлу HDFS и динамически распределяет каждый файл. На рабочем узле она запрашивает у инициатора следующую задачу для обработки и выполняет её. Это повторяется до завершения всех задач.

Синтаксис

Аргументы

cluster_name — Имя кластера, которое используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами.

— Имя кластера, которое используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами. URI — URI к файлу или набору файлов. Поддерживает следующие символы подстановки в режиме только для чтения: * , ** , ? , {'abc','def'} и {N..M} , где N , M — числа, abc , def — строки. Для получения дополнительной информации смотрите Символы подстановки в пути.

— URI к файлу или набору файлов. Поддерживает следующие символы подстановки в режиме только для чтения: , , , и , где , — числа, , — строки. Для получения дополнительной информации смотрите Символы подстановки в пути. format — формат файла.

— формат файла. structure — Структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой для чтения данных в указанном файле.

Примеры

Предположим, что у нас есть кластер ClickHouse с именем cluster_simple , и несколько файлов со следующими URI на HDFS:

'hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1'

'hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2'

'hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3'

'hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1'

'hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2'

'hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3'

Запросите количество строк в этих файлах:

Запросите количество строк во всех файлах этих двух директорий:

примечание Если ваш список файлов содержит диапазоны чисел с ведущими нулями, используйте конструкцию с фигурными скобками для каждой цифры отдельно или используйте ? .

Смотрите также