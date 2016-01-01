Функция Таблицы hdfsCluster
Позволяет обрабатывать файлы из HDFS параллельно с нескольких узлов в указанном кластере. На инициаторе она создает соединение со всеми узлами в кластере, раскрывает символы подстановки в пути к файлу HDFS и динамически распределяет каждый файл. На рабочем узле она запрашивает у инициатора следующую задачу для обработки и выполняет её. Это повторяется до завершения всех задач.
Синтаксис
Аргументы
cluster_name— Имя кластера, которое используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами.
URI— URI к файлу или набору файлов. Поддерживает следующие символы подстановки в режиме только для чтения:
*,
**,
?,
{'abc','def'}и
{N..M}, где
N,
M— числа,
abc,
def— строки. Для получения дополнительной информации смотрите Символы подстановки в пути.
format— формат файла.
structure— Структура таблицы. Формат
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
Возвращаемое значение
Таблица с указанной структурой для чтения данных в указанном файле.
Примеры
- Предположим, что у нас есть кластер ClickHouse с именем
cluster_simple, и несколько файлов со следующими URI на HDFS:
- 'hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1'
- 'hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2'
- 'hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3'
- 'hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1'
- 'hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2'
- 'hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3'
- Запросите количество строк в этих файлах:
- Запросите количество строк во всех файлах этих двух директорий:
примечание
Если ваш список файлов содержит диапазоны чисел с ведущими нулями, используйте конструкцию с фигурными скобками для каждой цифры отдельно или используйте
?.
Смотрите также