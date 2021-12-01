hdfs

Создаёт таблицу из файла в HDFS. Данная табличная функция похожа на табличные функции url и file.

hdfs ( URI , format , structure )



Входные параметры

URI — URI файла в HDFS. Путь к файлу поддерживает следующие шаблоны в режиме доступа только для чтения * , ? , {abc,def} и {N..M} , где N , M — числа, ` 'abc', 'def' — строки.

— URI файла в HDFS. Путь к файлу поддерживает следующие шаблоны в режиме доступа только для чтения , , и , где , — числа, ` — строки. format — формат файла.

— формат файла. structure — структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой, предназначенная для чтения или записи данных в указанном файле.

Пример

Таблица из hdfs://hdfs1:9000/test и выборка первых двух строк из неё:

SELECT *

FROM hdfs ( 'hdfs://hdfs1:9000/test' , 'TSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' )

LIMIT 2



┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐

│ 1 │ 2 │ 3 │

│ 3 │ 2 │ 1 │

└─────────┴─────────┴─────────┘



Шаблоны в пути

* — Заменяет любое количество любых символов кроме / , включая отсутствие символов.

— Заменяет любое количество любых символов кроме , включая отсутствие символов. ? — Заменяет ровно один любой символ.

— Заменяет ровно один любой символ. {some_string,another_string,yet_another_one} — Заменяет любую из строк 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one' .

— Заменяет любую из строк . {N..M} — Заменяет любое число в интервале от N до M включительно (может содержать ведущие нули).

Конструкция с {} аналогична табличной функции remote.