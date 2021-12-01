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hdfs

Создаёт таблицу из файла в HDFS. Данная табличная функция похожа на табличные функции url и file.

hdfs(URI, format, structure)

Входные параметры

  • URI — URI файла в HDFS. Путь к файлу поддерживает следующие шаблоны в режиме доступа только для чтения *, ?, {abc,def} и {N..M}, где N, M — числа, `'abc', 'def' — строки.
  • formatформат файла.
  • structure — структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой, предназначенная для чтения или записи данных в указанном файле.

Пример

Таблица из hdfs://hdfs1:9000/test и выборка первых двух строк из неё:

SELECT *
FROM hdfs('hdfs://hdfs1:9000/test', 'TSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
LIMIT 2
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│       1 │       2 │       3 │
│       3 │       2 │       1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘

Шаблоны в пути

  • * — Заменяет любое количество любых символов кроме /, включая отсутствие символов.
  • ? — Заменяет ровно один любой символ.
  • {some_string,another_string,yet_another_one} — Заменяет любую из строк 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'.
  • {N..M} — Заменяет любое число в интервале от N до M включительно (может содержать ведущие нули).

Конструкция с {} аналогична табличной функции remote.

"Warning"
Если ваш список файлов содержит интервал с ведущими нулями, используйте конструкцию с фигурными скобками для каждой цифры по отдельности или используйте `?`.

Шаблоны могут содержаться в разных частях пути. Обрабатываться будут ровно те файлы, которые и удовлетворяют всему шаблону пути, и существуют в файловой системе.

Виртуальные столбцы

  • _path — Путь к файлу.
  • _file — Имя файла.

Смотрите также