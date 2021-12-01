hdfs
Создаёт таблицу из файла в HDFS. Данная табличная функция похожа на табличные функции url и file.
hdfs(URI, format, structure)
Входные параметры
URI— URI файла в HDFS. Путь к файлу поддерживает следующие шаблоны в режиме доступа только для чтения
*,
?,
{abc,def}и
{N..M}, где
N,
M— числа, `
'abc', 'def'— строки.
format— формат файла.
structure— структура таблицы. Формат
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
Возвращаемое значение
Таблица с указанной структурой, предназначенная для чтения или записи данных в указанном файле.
Пример
Таблица из
hdfs://hdfs1:9000/test и выборка первых двух строк из неё:
SELECT *
FROM hdfs('hdfs://hdfs1:9000/test', 'TSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
LIMIT 2
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
Шаблоны в пути
*— Заменяет любое количество любых символов кроме
/, включая отсутствие символов.
?— Заменяет ровно один любой символ.
{some_string,another_string,yet_another_one}— Заменяет любую из строк
'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'.
{N..M}— Заменяет любое число в интервале от
Nдо
Mвключительно (может содержать ведущие нули).
Конструкция с
{} аналогична табличной функции remote.
"Warning"
Если ваш список файлов содержит интервал с ведущими нулями, используйте конструкцию с фигурными скобками для каждой цифры по отдельности или используйте `?`.
Шаблоны могут содержаться в разных частях пути. Обрабатываться будут ровно те файлы, которые и удовлетворяют всему шаблону пути, и существуют в файловой системе.
Виртуальные столбцы
_path— Путь к файлу.
_file— Имя файла.
Смотрите также