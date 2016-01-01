generate_series (generateSeries) Функция Таблицы

generate_series(START, STOP) (псевдоним: generateSeries ) - Возвращает таблицу с единственной колонкой 'generate_series' (UInt64), которая содержит целые числа от начала до конца включительно.

generate_series(START, STOP, STEP) - Возвращает таблицу с единственной колонкой 'generate_series' (UInt64), которая содержит целые числа от начала до конца включительно с пробелами между значениями, заданными параметром STEP.

Следующие запросы возвращают таблицы с одинаковым содержимым, но разными именами колонок:

И следующие запросы возвращают таблицы с одинаковым содержимым, но разными именами колонок (при этом второй вариант более эффективен):