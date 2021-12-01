generateRandom
Генерирует случайные данные с заданной схемой.
Позволяет заполнять тестовые таблицы данными.
Поддерживает все типы данных, которые могут храниться в таблице, за исключением
LowCardinality и
AggregateFunction.
generateRandom('name TypeName[, name TypeName]...', [, 'random_seed'[, 'max_string_length'[, 'max_array_length']]])
Аргументы
name— название соответствующего столбца.
TypeName— тип соответствующего столбца.
max_array_length— максимальная длина массива для всех сгенерированных массивов. По умолчанию
10.
max_string_length— максимальная длина строки для всех генерируемых строк. По умолчанию
10.
random_seed— укажите состояние генератора случайных чисел вручную, чтобы получить стабильные результаты. Если значение равно
NULL- генератор инициализируется случайным состоянием.
Возвращаемое значение
Объект таблицы с запрошенной схемой.
Пример
SELECT * FROM generateRandom('a Array(Int8), d Decimal32(4), c Tuple(DateTime64(3), UUID)', 1, 10, 2) LIMIT 3;
┌─a────────┬────────────d─┬─c──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [77] │ -124167.6723 │ ('2061-04-17 21:59:44.573','3f72f405-ec3e-13c8-44ca-66ef335f7835') │
│ [32,110] │ -141397.7312 │ ('1979-02-09 03:43:48.526','982486d1-5a5d-a308-e525-7bd8b80ffa73') │
│ [68] │ -67417.0770 │ ('2080-03-12 14:17:31.269','110425e5-413f-10a6-05ba-fa6b3e929f15') │
└──────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘