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generateRandom

Генерирует случайные данные с заданной схемой. Позволяет заполнять тестовые таблицы данными. Поддерживает все типы данных, которые могут храниться в таблице, за исключением LowCardinality и AggregateFunction .

generateRandom ( 'name TypeName[, name TypeName]...' , [ , 'random_seed' [ , 'max_string_length' [ , 'max_array_length' ] ] ] )



Аргументы

name — название соответствующего столбца.

— название соответствующего столбца. TypeName — тип соответствующего столбца.

— тип соответствующего столбца. max_array_length — максимальная длина массива для всех сгенерированных массивов. По умолчанию 10 .

— максимальная длина массива для всех сгенерированных массивов. По умолчанию . max_string_length — максимальная длина строки для всех генерируемых строк. По умолчанию 10 .

— максимальная длина строки для всех генерируемых строк. По умолчанию . random_seed — укажите состояние генератора случайных чисел вручную, чтобы получить стабильные результаты. Если значение равно NULL - генератор инициализируется случайным состоянием.

Возвращаемое значение

Объект таблицы с запрошенной схемой.

SELECT * FROM generateRandom ( 'a Array(Int8), d Decimal32(4), c Tuple(DateTime64(3), UUID)' , 1 , 10 , 2 ) LIMIT 3 ;

