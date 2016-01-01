Функция таблицы gcs

Предоставляет интерфейс, похожий на таблицу, для SELECT и INSERT данных из Google Cloud Storage. Требует роль IAM Storage Object User .

Это псевдоним для функции таблицы s3.

Если у вас есть несколько реплик в кластере, вы можете использовать функцию s3Cluster (которая работает с GCS) для параллелизации вставок.

Синтаксис

GCS Функция таблицы GCS интегрируется с Google Cloud Storage, используя XML API GCS и HMAC ключи. Смотрите документацию по совместимости Google для получения дополнительной информации о конечной точке и HMAC.

Параметры

url — Путь к файлу в корзине. Поддерживает следующие шаблоны в режиме только для чтения: * , ** , ? , {abc,def} и {N..M} , где N , M — числа, 'abc' , 'def' — строки. GCS Путь GCS имеет следующий формат, так как конечная точка для Google XML API отличается от JSON API:

а не https://storage.cloud.google.com . :::

NOSIGN — Если это ключевое слово указано вместо учетных данных, все запросы не будут подписаны.

— Если это ключевое слово указано вместо учетных данных, все запросы не будут подписаны. hmac_key и hmac_secret — Ключи, определяющие учетные данные для использования с указанной конечной точкой. Необязательно.

и — Ключи, определяющие учетные данные для использования с указанной конечной точкой. Необязательно. format — формат файла.

— формат файла. structure — Структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

— Структура таблицы. Формат . compression_method — Параметр является необязательным. Поддерживаемые значения: none , gzip или gz , brotli или br , xz или LZMA , zstd или zst . По умолчанию метод сжатия будет автоматически определен по расширению файла.

Аргументы также могут передаваться с использованием именованных коллекций. В этом случае url , format , structure , compression_method работают аналогичным образом, и поддерживаются дополнительные параметры:

access_key_id — hmac_key , необязателен.

— , необязателен. secret_access_key — hmac_secret , необязателен.

— , необязателен. filename — добавляется к URL, если указано.

— добавляется к URL, если указано. use_environment_credentials — включен по умолчанию, позволяет передавать дополнительные параметры с помощью переменных окружения AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI , AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI , AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN , AWS_EC2_METADATA_DISABLED .

— включен по умолчанию, позволяет передавать дополнительные параметры с помощью переменных окружения , , , . no_sign_request — отключен по умолчанию.

— отключен по умолчанию. expiration_window_seconds — значение по умолчанию равно 120.

Возвращаемое значение

Таблица со специфицированной структурой для чтения или записи данных в указанный файл.

Примеры

Выбор первых двух строк из таблицы из файла GCS https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/data.csv :

Аналогично, но из файла с методом сжатия gzip :

Предположим, что у нас есть несколько файлов со следующими URI на GCS:

Посчитаем количество строк в файлах, которые заканчиваются числами от 1 до 3:

Посчитаем общее количество строк во всех файлах в этих двух директориях:

осторожно Если ваш список файлов содержит числовые диапазоны сLeading нулями, используйте конструкцию с фигурными скобками для каждой цифры отдельно или используйте ? .

Посчитаем общее количество строк в файлах с именами file-000.csv , file-001.csv , ... , file-999.csv :

Вставка данных в файл test-data.csv.gz :

Вставка данных в файл test-data.csv.gz из существующей таблицы:

Шаблон ** может использоваться для рекурсивного обхода каталогов. Рассмотрим следующий пример, он получит все файлы из каталога my-test-bucket-768 рекурсивно:

Следующий запрос получит данные из всех файлов test-data.csv.gz из любой папки внутри директории my-test-bucket рекурсивно:

Для производственных случаев рекомендуется использовать именованные коллекции. Вот пример:

Если вы указываете выражение PARTITION BY при вставке данных в таблицу GCS , для каждого значения партиции создается отдельный файл. Разделение данных на отдельные файлы помогает улучшить эффективность операций чтения.

Примеры

Использование идентификатора партиции в ключе создает отдельные файлы:

В результате данные записываются в три файла: file_x.csv , file_y.csv и file_z.csv .

Использование идентификатора партиции в имени корзины создает файлы в разных корзинах:

В результате данные записываются в три файла в разных корзинах: my_bucket_1/file.csv , my_bucket_10/file.csv , и my_bucket_20/file.csv .

Смотрите также