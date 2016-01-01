Функция таблицы gcs
Предоставляет интерфейс, похожий на таблицу, для
SELECT и
INSERT данных из Google Cloud Storage. Требует роль IAM
Storage Object User.
Это псевдоним для функции таблицы s3.
Если у вас есть несколько реплик в кластере, вы можете использовать функцию s3Cluster (которая работает с GCS) для параллелизации вставок.
Синтаксис
Функция таблицы GCS интегрируется с Google Cloud Storage, используя XML API GCS и HMAC ключи. Смотрите документацию по совместимости Google для получения дополнительной информации о конечной точке и HMAC.
Параметры
url— Путь к файлу в корзине. Поддерживает следующие шаблоны в режиме только для чтения:
*,
**,
?,
{abc,def}и
{N..M}, где
N,
M— числа,
'abc',
'def'— строки.GCS
Путь GCS имеет следующий формат, так как конечная точка для Google XML API отличается от JSON API:
а не
https://storage.cloud.google.com.
:::
NOSIGN— Если это ключевое слово указано вместо учетных данных, все запросы не будут подписаны.
hmac_keyи
hmac_secret— Ключи, определяющие учетные данные для использования с указанной конечной точкой. Необязательно.
format— формат файла.
structure— Структура таблицы. Формат
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression_method— Параметр является необязательным. Поддерживаемые значения:
none,
gzipили
gz,
brotliили
br,
xzили
LZMA,
zstdили
zst. По умолчанию метод сжатия будет автоматически определен по расширению файла.
Аргументы также могут передаваться с использованием именованных коллекций. В этом случае
url,
format,
structure,
compression_method работают аналогичным образом, и поддерживаются дополнительные параметры:
access_key_id—
hmac_key, необязателен.
secret_access_key—
hmac_secret, необязателен.
filename— добавляется к URL, если указано.
use_environment_credentials— включен по умолчанию, позволяет передавать дополнительные параметры с помощью переменных окружения
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI,
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI,
AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN,
AWS_EC2_METADATA_DISABLED.
no_sign_request— отключен по умолчанию.
expiration_window_seconds— значение по умолчанию равно 120.
Возвращаемое значение
Таблица со специфицированной структурой для чтения или записи данных в указанный файл.
Примеры
Выбор первых двух строк из таблицы из файла GCS
https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/data.csv:
Аналогично, но из файла с методом сжатия
gzip:
Использование
Предположим, что у нас есть несколько файлов со следующими URI на GCS:
- 'https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_1.csv'
- 'https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_2.csv'
- 'https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_3.csv'
- 'https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_4.csv'
- 'https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_1.csv'
- 'https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_2.csv'
- 'https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_3.csv'
- 'https://storage.googleapis.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_4.csv'
Посчитаем количество строк в файлах, которые заканчиваются числами от 1 до 3:
Посчитаем общее количество строк во всех файлах в этих двух директориях:
Если ваш список файлов содержит числовые диапазоны сLeading нулями, используйте конструкцию с фигурными скобками для каждой цифры отдельно или используйте
?.
Посчитаем общее количество строк в файлах с именами
file-000.csv,
file-001.csv, ... ,
file-999.csv:
Вставка данных в файл
test-data.csv.gz:
Вставка данных в файл
test-data.csv.gz из существующей таблицы:
Шаблон ** может использоваться для рекурсивного обхода каталогов. Рассмотрим следующий пример, он получит все файлы из каталога
my-test-bucket-768 рекурсивно:
Следующий запрос получит данные из всех файлов
test-data.csv.gz из любой папки внутри директории
my-test-bucket рекурсивно:
Для производственных случаев рекомендуется использовать именованные коллекции. Вот пример:
Запись с разбиением
Если вы указываете выражение
PARTITION BY при вставке данных в таблицу
GCS, для каждого значения партиции создается отдельный файл. Разделение данных на отдельные файлы помогает улучшить эффективность операций чтения.
Примеры
- Использование идентификатора партиции в ключе создает отдельные файлы:
В результате данные записываются в три файла:
file_x.csv,
file_y.csv и
file_z.csv.
- Использование идентификатора партиции в имени корзины создает файлы в разных корзинах:
В результате данные записываются в три файла в разных корзинах:
my_bucket_1/file.csv,
my_bucket_10/file.csv, и
my_bucket_20/file.csv.
Смотрите также