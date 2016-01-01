Функция таблицы fuzzJSON
Вносит искажения в строку JSON с случайными вариациями.
Аргументы
named_collection- Именованная Коллекция.
option=value- Опциональные параметры именованной коллекции и их значения.
json_str(String) - Исходная строка, представляющая структурированные данные в формате JSON.
random_seed(UInt64) - Ручное начальное значение для генерации стабильных результатов.
reuse_output(boolean) - Повторное использование вывода процесса фуззинга в качестве входных данных для следующего фуззера.
malform_output(boolean) - Генерация строки, которая не может быть разобрана как объект JSON.
max_output_length(UInt64) - Максимально допустимая длина сгенерированной или искаженной строки JSON.
probability(Float64) - Вероятность искажения поля JSON (пары ключ-значение). Должно находиться в диапазоне [0, 1].
max_nesting_level(UInt64) - Максимально допустимая глубина вложенных структур внутри данных JSON.
max_array_size(UInt64) - Максимально допустимый размер массива JSON.
max_object_size(UInt64) - Максимально допустимое количество полей на одном уровне объекта JSON.
max_string_value_length(UInt64) - Максимальная длина строкового значения.
min_key_length(UInt64) - Минимальная длина ключа. Должна быть не менее 1.
max_key_length(UInt64) - Максимальная длина ключа. Должна быть больше или равна
min_key_length, если она указана.
Возвращаемое значение
Объект таблицы с одной колонкой, содержащей искаженные строки JSON.