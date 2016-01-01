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Функция таблицы fuzzJSON

Вносит искажения в строку JSON с случайными вариациями.

Аргументы

  • named_collection - Именованная Коллекция.
  • option=value - Опциональные параметры именованной коллекции и их значения.
  • json_str (String) - Исходная строка, представляющая структурированные данные в формате JSON.
  • random_seed (UInt64) - Ручное начальное значение для генерации стабильных результатов.
  • reuse_output (boolean) - Повторное использование вывода процесса фуззинга в качестве входных данных для следующего фуззера.
  • malform_output (boolean) - Генерация строки, которая не может быть разобрана как объект JSON.
  • max_output_length (UInt64) - Максимально допустимая длина сгенерированной или искаженной строки JSON.
  • probability (Float64) - Вероятность искажения поля JSON (пары ключ-значение). Должно находиться в диапазоне [0, 1].
  • max_nesting_level (UInt64) - Максимально допустимая глубина вложенных структур внутри данных JSON.
  • max_array_size (UInt64) - Максимально допустимый размер массива JSON.
  • max_object_size (UInt64) - Максимально допустимое количество полей на одном уровне объекта JSON.
  • max_string_value_length (UInt64) - Максимальная длина строкового значения.
  • min_key_length (UInt64) - Минимальная длина ключа. Должна быть не менее 1.
  • max_key_length (UInt64) - Максимальная длина ключа. Должна быть больше или равна min_key_length, если она указана.

Возвращаемое значение

Объект таблицы с одной колонкой, содержащей искаженные строки JSON.

Пример использования