Табличная функция filesystem
Not supported in ClickHouse Cloud
Рекурсивно обходит каталог и возвращает таблицу с метаданными файлов (путями, размерами, типами, правами доступа, временем изменения) и, при необходимости, с содержимым файлов.
В режиме
clickhouse-server путь должен находиться в каталоге user_files_path. Символические ссылки внутри
user_files_path, указывающие за его пределы, обрабатываются, однако возвращаются только те записи, путь к которым (через символическую ссылку) начинается с
user_files_path.
В режиме
clickhouse-local ограничений на пути нет.
Синтаксис
Аргументы
|Параметр
|Описание
path
|Каталог, для которого нужно вывести список. Может быть абсолютным путём (в режиме сервера он должен находиться внутри
user_files_path) или путём относительно
user_files_path. Если значение пустое или не указано, по умолчанию используется
user_files_path.
Возвращаемые столбцы
|Столбец
|Тип
|Описание
path
String
|Каталог, содержащий запись (без имени самого файла или каталога).
name
String
|Имя файла или каталога (последний компонент пути).
file
String (ALIAS of
name)
|Псевдоним столбца
name.
type
Enum8
|Тип файла:
'none',
'not_found',
'regular',
'directory',
'symlink',
'block',
'character',
'fifo',
'socket',
'unknown'.
size
Nullable(UInt64)
|Размер файла в байтах (для обычных файлов).
NULL для файлов других типов (каталогов, символических ссылок и т. д.), а также при ошибке.
depth
UInt16
|Глубина рекурсии.
0 — для самого запрошенного каталога и его непосредственных дочерних элементов,
1 — для записей на один уровень глубже и так далее.
modification_time
Nullable(DateTime64(6))
|Время последнего изменения с точностью до микросекунды.
NULL при ошибке.
is_symlink
Bool
|Является ли запись символической ссылкой.
content
Nullable(String)
|Содержимое файла (для обычных файлов).
NULL для файлов других типов (каталогов, символических ссылок и т. д.). При ошибках чтения генерируется исключение. Чтение этого столбца вызывает фактические операции ввода-вывода с файлом, поэтому не включайте его, если он не нужен.
owner_read
Bool
|У владельца есть право на чтение.
owner_write
Bool
|У владельца есть право на запись.
owner_exec
Bool
|У владельца есть право на исполнение.
group_read
Bool
|У группы есть право на чтение.
group_write
Bool
|У группы есть право на запись.
group_exec
Bool
|У группы есть право на исполнение.
others_read
Bool
|У остальных есть право на чтение.
others_write
Bool
|У остальных есть право на запись.
others_exec
Bool
|У остальных есть право на исполнение.
set_gid
Bool
|Бит Set-GID.
set_uid
Bool
|Бит Set-UID.
sticky_bit
Bool
|Sticky bit.
Вычисляются только те столбцы, которые фактически используются в запросе, поэтому выбирать подмножество столбцов (особенно без
content) эффективно.