Табличная функция filesystem

Not supported in ClickHouse Cloud

Рекурсивно обходит каталог и возвращает таблицу с метаданными файлов (путями, размерами, типами, правами доступа, временем изменения) и, при необходимости, с содержимым файлов.

В режиме clickhouse-server путь должен находиться в каталоге user_files_path. Символические ссылки внутри user_files_path , указывающие за его пределы, обрабатываются, однако возвращаются только те записи, путь к которым (через символическую ссылку) начинается с user_files_path .

В режиме clickhouse-local ограничений на пути нет.

filesystem([path])

Параметр Описание path Каталог, для которого нужно вывести список. Может быть абсолютным путём (в режиме сервера он должен находиться внутри user_files_path ) или путём относительно user_files_path . Если значение пустое или не указано, по умолчанию используется user_files_path .

Столбец Тип Описание path String Каталог, содержащий запись (без имени самого файла или каталога). name String Имя файла или каталога (последний компонент пути). file String (ALIAS of name ) Псевдоним столбца name . type Enum8 Тип файла: 'none' , 'not_found' , 'regular' , 'directory' , 'symlink' , 'block' , 'character' , 'fifo' , 'socket' , 'unknown' . size Nullable(UInt64) Размер файла в байтах (для обычных файлов). NULL для файлов других типов (каталогов, символических ссылок и т. д.), а также при ошибке. depth UInt16 Глубина рекурсии. 0 — для самого запрошенного каталога и его непосредственных дочерних элементов, 1 — для записей на один уровень глубже и так далее. modification_time Nullable(DateTime64(6)) Время последнего изменения с точностью до микросекунды. NULL при ошибке. is_symlink Bool Является ли запись символической ссылкой. content Nullable(String) Содержимое файла (для обычных файлов). NULL для файлов других типов (каталогов, символических ссылок и т. д.). При ошибках чтения генерируется исключение. Чтение этого столбца вызывает фактические операции ввода-вывода с файлом, поэтому не включайте его, если он не нужен. owner_read Bool У владельца есть право на чтение. owner_write Bool У владельца есть право на запись. owner_exec Bool У владельца есть право на исполнение. group_read Bool У группы есть право на чтение. group_write Bool У группы есть право на запись. group_exec Bool У группы есть право на исполнение. others_read Bool У остальных есть право на чтение. others_write Bool У остальных есть право на запись. others_exec Bool У остальных есть право на исполнение. set_gid Bool Бит Set-GID. set_uid Bool Бит Set-UID. sticky_bit Bool Sticky bit.

Вычисляются только те столбцы, которые фактически используются в запросе, поэтому выбирать подмножество столбцов (особенно без content ) эффективно.

SELECT name, type, size, depth FROM filesystem() ORDER BY name;

SELECT path, name, size FROM filesystem() WHERE type = 'regular' AND size > 1000000 ORDER BY size DESC;

SELECT name, content FROM filesystem('my_directory') WHERE name LIKE '%.csv';