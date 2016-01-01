Функция Таблицы deltaLake
Предоставляет интерфейс в виде таблицы только для чтения к таблицам Delta Lake в Amazon S3.
Синтаксис
Аргументы
url— URL бакета с путем к существующей таблице Delta Lake в S3.
aws_access_key_id,
aws_secret_access_key- Долгосрочные учетные данные для пользователя учетной записи AWS. Вы можете использовать их для аутентификации ваших запросов. Эти параметры являются необязательными. Если учетные данные не указаны, они используются из конфигурации ClickHouse. Для получения дополнительной информации см. Использование S3 для хранения данных.
format— формат файла.
structure— Структура таблицы. Формат
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression— Параметр является необязательным. Поддерживаемые значения:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. По умолчанию сжатие будет автоматически определено по расширению файла.
Возвращаемое значение
Таблица с указанной структурой для чтения данных из указанной таблицы Delta Lake в S3.
Примеры
Выбор строк из таблицы в S3
https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/delta_lake/hits/:
Смотрите Также