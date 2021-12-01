cluster, clusterAllReplicas

Позволяет обратиться ко всем шардам существующего кластера, который сконфигурирован в секции remote_servers без создания таблицы типа Distributed. В запросе используется одна реплика каждого шарда.

Функция clusterAllReplicas работает также как cluster , но каждая реплика в кластере используется как отдельный шард/отдельное соединение.

:::note "Примечание"

Все доступные кластеры перечислены в таблице [system.clusters](/docs/ru/operations/system-tables/clusters).

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Синтаксис

cluster ( 'cluster_name' , db . table [ , sharding_key ] )

cluster ( 'cluster_name' , db , table [ , sharding_key ] )

clusterAllReplicas ( 'cluster_name' , db . table [ , sharding_key ] )

clusterAllReplicas ( 'cluster_name' , db , table [ , sharding_key ] )



Аргументы

cluster_name – имя кластера, который обозначает подмножество адресов и параметров подключения к удаленным и локальным серверам, входящим в кластер.

– имя кластера, который обозначает подмножество адресов и параметров подключения к удаленным и локальным серверам, входящим в кластер. db.table или db , table - имя базы данных и таблицы.

или , - имя базы данных и таблицы. sharding_key - ключ шардирования. Необязательный аргумент. Указывается, если данные добавляются более чем в один шард кластера.

Возвращаемое значение

Набор данных из кластеров.

Использование макросов

cluster_name может содержать макрос — подстановку в фигурных скобках. Эта подстановка заменяется на соответствующее значение из секции macros конфигурационного файла .

Пример:

SELECT * FROM cluster ( '{cluster}' , default . example_table ) ;



Использование и рекомендации

Использование табличных функций cluster и clusterAllReplicas менее оптимально, чем создание таблицы типа Distributed , поскольку в этом случае при каждом новом запросе устанавливается новое соединение с сервером. При обработке большого количества запросов всегда создавайте Distributed таблицу заранее и не используйте табличные функции cluster и clusterAllReplicas .

Табличные функции cluster and clusterAllReplicas могут быть полезны в следующих случаях:

Чтение данных из конкретного кластера для сравнения данных, отладки и тестирования.

Запросы к разным ClickHouse кластерам и репликам в целях исследования.

Нечастых распределенных запросов которые делаются вручную.

Настройки соединения user , password , host , post , compression , secure берутся из секции <remote_servers> файлов конфигурации. См. подробности в разделе Distributed

См. также