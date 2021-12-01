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cluster, clusterAllReplicas

Позволяет обратиться ко всем шардам существующего кластера, который сконфигурирован в секции remote_servers без создания таблицы типа Distributed. В запросе используется одна реплика каждого шарда.

Функция clusterAllReplicas работает также как cluster, но каждая реплика в кластере используется как отдельный шард/отдельное соединение.

:::note "Примечание"
Все доступные кластеры перечислены в таблице [system.clusters](/docs/ru/operations/system-tables/clusters).
:::

Синтаксис

cluster('cluster_name', db.table[, sharding_key])
cluster('cluster_name', db, table[, sharding_key])
clusterAllReplicas('cluster_name', db.table[, sharding_key])
clusterAllReplicas('cluster_name', db, table[, sharding_key])

Аргументы

  • cluster_name – имя кластера, который обозначает подмножество адресов и параметров подключения к удаленным и локальным серверам, входящим в кластер.
  • db.table или db, table - имя базы данных и таблицы.
  • sharding_key - ключ шардирования. Необязательный аргумент. Указывается, если данные добавляются более чем в один шард кластера.

Возвращаемое значение

Набор данных из кластеров.

Использование макросов

cluster_name может содержать макрос — подстановку в фигурных скобках. Эта подстановка заменяется на соответствующее значение из секции macros конфигурационного файла .

Пример:

SELECT * FROM cluster('{cluster}', default.example_table);

Использование и рекомендации

Использование табличных функций cluster и clusterAllReplicas менее оптимально, чем создание таблицы типа Distributed, поскольку в этом случае при каждом новом запросе устанавливается новое соединение с сервером. При обработке большого количества запросов всегда создавайте Distributed таблицу заранее и не используйте табличные функции cluster и clusterAllReplicas.

Табличные функции cluster and clusterAllReplicas могут быть полезны в следующих случаях:

  • Чтение данных из конкретного кластера для сравнения данных, отладки и тестирования.
  • Запросы к разным ClickHouse кластерам и репликам в целях исследования.
  • Нечастых распределенных запросов которые делаются вручную.

Настройки соединения user, password, host, post, compression, secure берутся из секции <remote_servers> файлов конфигурации. См. подробности в разделе Distributed

См. также