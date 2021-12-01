cluster, clusterAllReplicas
Позволяет обратиться ко всем шардам существующего кластера, который сконфигурирован в секции
remote_servers без создания таблицы типа Distributed. В запросе используется одна реплика каждого шарда.
Функция
clusterAllReplicas работает также как
cluster, но каждая реплика в кластере используется как отдельный шард/отдельное соединение.
:::note "Примечание"
Все доступные кластеры перечислены в таблице [system.clusters](/docs/ru/operations/system-tables/clusters).
:::
Синтаксис
cluster('cluster_name', db.table[, sharding_key])
cluster('cluster_name', db, table[, sharding_key])
clusterAllReplicas('cluster_name', db.table[, sharding_key])
clusterAllReplicas('cluster_name', db, table[, sharding_key])
Аргументы
cluster_name– имя кластера, который обозначает подмножество адресов и параметров подключения к удаленным и локальным серверам, входящим в кластер.
db.tableили
db,
table- имя базы данных и таблицы.
sharding_key- ключ шардирования. Необязательный аргумент. Указывается, если данные добавляются более чем в один шард кластера.
Возвращаемое значение
Набор данных из кластеров.
Использование макросов
cluster_name может содержать макрос — подстановку в фигурных скобках. Эта подстановка заменяется на соответствующее значение из секции macros конфигурационного файла .
Пример:
SELECT * FROM cluster('{cluster}', default.example_table);
Использование и рекомендации
Использование табличных функций
cluster и
clusterAllReplicas менее оптимально, чем создание таблицы типа
Distributed, поскольку в этом случае при каждом новом запросе устанавливается новое соединение с сервером. При обработке большого количества запросов всегда создавайте
Distributed таблицу заранее и не используйте табличные функции
cluster и
clusterAllReplicas.
Табличные функции
cluster and
clusterAllReplicas могут быть полезны в следующих случаях:
- Чтение данных из конкретного кластера для сравнения данных, отладки и тестирования.
- Запросы к разным ClickHouse кластерам и репликам в целях исследования.
- Нечастых распределенных запросов которые делаются вручную.
Настройки соединения
user,
password,
host,
post,
compression,
secure берутся из секции
<remote_servers> файлов конфигурации. См. подробности в разделе Distributed
См. также