Функция таблицы azureBlobStorageCluster
Позволяет обрабатывать файлы из Azure Blob Storage в параллельном режиме с использованием нескольких узлов в указанном кластере. На инициаторе создается соединение со всеми узлами в кластере, раскрываются символы подстановки в пути к файлам S3 и динамически распределяются все файлы. На рабочем узле он запрашивает у инициатора следующую задачу для обработки и обрабатывает её. Это продолжается до завершения всех задач. Эта функция таблицы аналогична функции s3Cluster.
Синтаксис
Аргументы
cluster_name— Имя кластера, который используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами.
connection_string|storage_account_url— connection_string включает имя и ключ счета (Создание строки подключения) или вы также можете предоставить URL-адрес хранилища здесь, а имя счета и ключ счета как отдельные параметры (см. параметры account_name и account_key).
container_name- Имя контейнера.
blobpath- путь к файлу. Поддерживает следующие символы подстановки в режиме только для чтения:
*,
**,
?,
{abc,def}и
{N..M}, где
N,
M— числа,
'abc',
'def'— строки.
account_name- если используется storage_account_url, то имя счета можно указать здесь.
account_key- если используется storage_account_url, то ключ счета можно указать здесь.
format— формат файла.
compression— Поддерживаемые значения:
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst. По умолчанию будет автоматически определена компрессия по расширению файла. (то же самое, что установка на
auto).
structure— Структура таблицы. Формат
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
Возвращаемое значение
Таблица с указанной структурой для чтения или записи данных в указанном файле.
Примеры
Так же, как и в таблице AzureBlobStorage, пользователи могут использовать эмулятор Azurite для локальной разработки Azure Storage. Более подробная информация здесь. Ниже предполагается, что Azurite доступен по имени хоста
azurite1.
Выберите количество для файла
test_cluster_*.csv, используя все узлы в кластере
cluster_simple:
Смотрите также
Использование подписей общего доступа (SAS)
См. azureBlobStorage для примеров.