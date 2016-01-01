Функция таблицы azureBlobStorageCluster

Позволяет обрабатывать файлы из Azure Blob Storage в параллельном режиме с использованием нескольких узлов в указанном кластере. На инициаторе создается соединение со всеми узлами в кластере, раскрываются символы подстановки в пути к файлам S3 и динамически распределяются все файлы. На рабочем узле он запрашивает у инициатора следующую задачу для обработки и обрабатывает её. Это продолжается до завершения всех задач. Эта функция таблицы аналогична функции s3Cluster.

Синтаксис

Аргументы

cluster_name — Имя кластера, который используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами.

— Имя кластера, который используется для построения набора адресов и параметров соединения с удаленными и локальными серверами. connection_string|storage_account_url — connection_string включает имя и ключ счета (Создание строки подключения) или вы также можете предоставить URL-адрес хранилища здесь, а имя счета и ключ счета как отдельные параметры (см. параметры account_name и account_key).

— connection_string включает имя и ключ счета (Создание строки подключения) или вы также можете предоставить URL-адрес хранилища здесь, а имя счета и ключ счета как отдельные параметры (см. параметры account_name и account_key). container_name - Имя контейнера.

- Имя контейнера. blobpath - путь к файлу. Поддерживает следующие символы подстановки в режиме только для чтения: * , ** , ? , {abc,def} и {N..M} , где N , M — числа, 'abc' , 'def' — строки.

- путь к файлу. Поддерживает следующие символы подстановки в режиме только для чтения: , , , и , где , — числа, , — строки. account_name - если используется storage_account_url, то имя счета можно указать здесь.

- если используется storage_account_url, то имя счета можно указать здесь. account_key - если используется storage_account_url, то ключ счета можно указать здесь.

- если используется storage_account_url, то ключ счета можно указать здесь. format — формат файла.

— формат файла. compression — Поддерживаемые значения: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . По умолчанию будет автоматически определена компрессия по расширению файла. (то же самое, что установка на auto ).

— Поддерживаемые значения: , , , , . По умолчанию будет автоматически определена компрессия по расширению файла. (то же самое, что установка на ). structure — Структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой для чтения или записи данных в указанном файле.

Примеры

Так же, как и в таблице AzureBlobStorage, пользователи могут использовать эмулятор Azurite для локальной разработки Azure Storage. Более подробная информация здесь. Ниже предполагается, что Azurite доступен по имени хоста azurite1 .

Выберите количество для файла test_cluster_*.csv , используя все узлы в кластере cluster_simple :

Смотрите также

См. azureBlobStorage для примеров.