Функция Таблицы azureBlobStorage

Предоставляет интерфейс, похожий на таблицу, для выбора/вставки файлов в Azure Blob Storage. Эта функция таблицы похожа на функцию s3.

Синтаксис

Аргументы

connection_string|storage_account_url — connection_string включает имя учетной записи и ключ (Создайте строку подключения) или вы также можете указать URL учетной записи хранения здесь, а имя учетной записи и ключ учетной записи как отдельные параметры (см. параметры account_name и account_key).

— connection_string включает имя учетной записи и ключ (Создайте строку подключения) или вы также можете указать URL учетной записи хранения здесь, а имя учетной записи и ключ учетной записи как отдельные параметры (см. параметры account_name и account_key). container_name - Имя контейнера

- Имя контейнера blobpath - путь к файлу. Поддерживает следующие подстановочные знаки в режиме только для чтения: * , ** , ? , {abc,def} и {N..M} , где N , M — числа, 'abc' , 'def' — строки.

- путь к файлу. Поддерживает следующие подстановочные знаки в режиме только для чтения: , , , и , где , — числа, , — строки. account_name - если используется storage_account_url, то имя учетной записи можно указать здесь.

- если используется storage_account_url, то имя учетной записи можно указать здесь. account_key - если используется storage_account_url, то ключ учетной записи можно указать здесь.

- если используется storage_account_url, то ключ учетной записи можно указать здесь. format — формат файла.

— формат файла. compression — Поддерживаемые значения: none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst . По умолчанию будет автоматически определять сжатие по расширению файла. (то же самое, что установка на auto ).

— Поддерживаемые значения: , , , , . По умолчанию будет автоматически определять сжатие по расширению файла. (то же самое, что установка на ). structure — Структура таблицы. Формат 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

Возвращаемое значение

Таблица с указанной структурой для чтения или записи данных в указанный файл.

Примеры

Подобно движку таблицы AzureBlobStorage, пользователи могут использовать эмулятор Azurite для локальной разработки Azure Storage. Дополнительные сведения здесь. Далее мы предполагаем, что Azurite доступен по имени хоста azurite1 .

Запишите данные в azure blob storage, используя следующее:

А затем данные можно прочитать, используя

или используя connection_string

_path — Путь к файлу. Тип: LowCardinality(String) .

— Путь к файлу. Тип: . _file — Имя файла. Тип: LowCardinality(String) .

— Имя файла. Тип: . _size — Размер файла в байтах. Тип: Nullable(UInt64) . Если размер файла неизвестен, значение NULL .

— Размер файла в байтах. Тип: . Если размер файла неизвестен, значение . _time — Время последнего изменения файла. Тип: Nullable(DateTime) . Если время неизвестно, значение NULL .

Смотрите Также

При установке параметра use_hive_partitioning на 1, ClickHouse будет обнаруживать разбиение в стиле Hive в пути ( /name=value/ ) и позволит использовать столбцы раздела как виртуальные столбцы в запросе. Эти виртуальные столбцы будут иметь те же имена, что и в раздельном пути, но начинаться с _ .

Пример

Используйте виртуальный столбец, созданный с разбиением в стиле Hive

Подпись общего доступа (SAS) — это URI, который предоставляет ограниченный доступ к контейнеру или файлу Azure Storage. Используйте его, чтобы предоставить временный доступ к ресурсам учетной записи хранения без необходимости делиться ключом учетной записи хранения. Дополнительные сведения здесь.

Функция azureBlobStorage поддерживает Подписи общего доступа (SAS).

Токен SAS Blob содержит всю необходимую информацию для аутентификации запроса, включая целевой blob, разрешения и срок действия. Чтобы построить URL блобов, добавьте токен SAS к конечной точке службы блобов. Например, если конечная точка https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/ , запрос будет выглядеть так:

В качестве альтернативы пользователи могут использовать сгенерированный Blob SAS URL: