Синтаксис

В системе есть два вида парсеров: полноценный парсер SQL (recursive descent parser) и парсер форматов данных (быстрый потоковый парсер). Во всех случаях кроме запроса INSERT, используется только полноценный парсер SQL. В запросе INSERT используется оба парсера:

INSERT INTO t VALUES ( 1 , 'Hello, world' ) , ( 2 , 'abc' ) , ( 3 , 'def' )



Фрагмент INSERT INTO t VALUES парсится полноценным парсером, а данные (1, 'Hello, world'), (2, 'abc'), (3, 'def') - быстрым потоковым парсером. Данные могут иметь любой формат. При получении запроса, сервер заранее считывает в оперативку не более max_query_size байт запроса (по умолчанию, 1МБ), а всё остальное обрабатывается потоково. Таким образом, в системе нет проблем с большими INSERT запросами, как в MySQL.

При использовании формата Values в INSERT запросе может сложиться иллюзия, что данные парсятся также, как выражения в запросе SELECT, но это не так. Формат Values гораздо более ограничен.

Далее пойдёт речь о полноценном парсере. О парсерах форматов, смотри раздел «Форматы».

Между синтаксическими конструкциями (в том числе, в начале и конце запроса) может быть расположено произвольное количество пробельных символов. К пробельным символам относятся пробел, таб, перевод строки, CR, form feed.

Поддерживаются комментарии в SQL-стиле и C-стиле. Комментарии в SQL-стиле: от -- , #! или # до конца строки. Пробел после -- и #! может не ставиться. Комментарии в C-стиле: от /* до */ . Такие комментарии могут быть многострочными. Пробелы тоже не обязательны.

Ключевые слова не зависят от регистра, если они соответствуют:

Стандарту SQL. Например, применение любого из вариантов SELECT , select или SeLeCt не вызовет ошибки.

, или не вызовет ошибки. Реализации в некоторых популярных DBMS (MySQL или Postgres). Например, DateTime и datetime .

Зависимость от регистра для имён типов данных можно проверить в таблице system.data_type_families.

В отличие от стандарта SQL, все остальные ключевые слова, включая названия функций зависят от регистра.

Ключевые слова не зарезервированы (а всего лишь парсятся как ключевые слова в соответствующем контексте). Если вы используете идентификаторы, совпадающие с ключевыми словами, заключите их в кавычки. Например, запрос SELECT "FROM" FROM table_name валиден, если таблица table_name имеет столбец с именем "FROM" .

Идентификаторы:

Имена кластеров, баз данных, таблиц, разделов и столбцов;

Функции;

Типы данных;

Синонимы выражений.

Некоторые идентификаторы нужно указывать в кавычках (например, идентификаторы с пробелами). Прочие идентификаторы можно указывать без кавычек. Рекомендуется использовать идентификаторы, не требующие кавычек.

Идентификаторы не требующие кавычек соответствуют регулярному выражению ^[a-zA-Z_][0-9a-zA-Z_]*$ и не могут совпадать с ключевыми словами. Примеры: x, _1, X_y__Z123_.

Если вы хотите использовать идентификаторы, совпадающие с ключевыми словами, или использовать в идентификаторах символы, не входящие в регулярное выражение, заключите их в двойные или обратные кавычки, например, "id" , `id` .

Существуют: числовые, строковые, составные литералы и NULL .

Числовой литерал пытается распарситься:

Сначала как знаковое 64-разрядное число, функцией strtoull.

Если не получилось, то как беззнаковое 64-разрядное число, функцией strtoll.

Если не получилось, то как число с плавающей запятой, функцией strtod.

Иначе — ошибка.

Соответствующее значение будет иметь тип минимального размера, который вмещает значение. Например, 1 парсится как UInt8 , а 256 как UInt16 . Подробнее о типах данных читайте в разделе Типы данных.

Примеры: 1 , 18446744073709551615 , 0xDEADBEEF , 01 , 0.1 , 1e100 , -1e-100 , inf , nan .

Поддерживаются только строковые литералы в одинарных кавычках. Символы внутри могут быть экранированы с помощью обратного слеша. Следующие escape-последовательности имеют соответствующее специальное значение: \b , \f , \r ,

, \t , \0 , \a , \v , \xHH . Во всех остальных случаях, последовательности вида \c , где c — любой символ, преобразуется в c . Таким образом, могут быть использованы последовательности \' и \\ . Значение будет иметь тип String.

Минимальный набор символов, которых вам необходимо экранировать в строковых литералах: ' и \ . Одинарная кавычка может быть экранирована одинарной кавычкой, литералы 'It\'s' и 'It''s' эквивалентны.

Поддерживаются конструкции для массивов: [1, 2, 3] и кортежей: (1, 'Hello, world!', 2) . На самом деле, это вовсе не литералы, а выражение с оператором создания массива и оператором создания кортежа, соответственно. Массив должен состоять хотя бы из одного элемента, а кортеж - хотя бы из двух. Кортежи носят служебное значение для использования в секции IN запроса SELECT . Кортежи могут быть получены как результат запроса, но они не могут быть сохранены в базе данных (за исключением таблицы Memory.)

Обозначает, что значение отсутствует.

Чтобы в поле таблицы можно было хранить NULL , оно должно быть типа Nullable.

В зависимости от формата данных (входных или выходных) NULL может иметь различное представление. Подробнее смотрите в документации для форматов данных.

При обработке NULL есть множество особенностей. Например, если хотя бы один из аргументов операции сравнения — NULL , то результатом такой операции тоже будет NULL . Этим же свойством обладают операции умножения, сложения и пр. Подробнее читайте в документации на каждую операцию.

В запросах можно проверить NULL с помощью операторов IS NULL и IS NOT NULL, а также соответствующих функций isNull и isNotNull .

Синтаксис heredoc — это способ определения строк с сохранением исходного формата (часто с переносом строки). Heredoc задается как произвольный строковый литерал между двумя символами $ , например $heredoc$ . Значение между двумя heredoc обрабатывается "как есть".

Синтаксис heredoc часто используют для вставки кусков кода SQL, HTML, XML и т.п.

Пример

Запрос:

SELECT $smth$ SHOW CREATE VIEW my_view$smth$ ;



Результат:

┌─'SHOW CREATE VIEW my_view'─┐

│ SHOW CREATE VIEW my_view │

└────────────────────────────┘



Функции записываются как идентификатор со списком аргументов (возможно, пустым) в скобках. В отличие от стандартного SQL, даже в случае пустого списка аргументов, скобки обязательны. Пример: now() . Бывают обычные и агрегатные функции (смотрите раздел «Агрегатные функции»). Некоторые агрегатные функции могут содержать два списка аргументов в круглых скобках. Пример: quantile(0.9)(x) . Такие агрегатные функции называются «параметрическими», а первый список аргументов называется «параметрами». Синтаксис агрегатных функций без параметров ничем не отличается от обычных функций.

Операторы преобразуются в соответствующие им функции во время парсинга запроса, с учётом их приоритета и ассоциативности. Например, выражение 1 + 2 * 3 + 4 преобразуется в plus(plus(1, multiply(2, 3)), 4) .

Типы данных и движки таблиц в запросе CREATE записываются также, как идентификаторы или также как функции. То есть, могут содержать или не содержать список аргументов в круглых скобках. Подробнее смотрите разделы «Типы данных», «Движки таблиц», «CREATE».

Синоним — это пользовательское имя выражения в запросе.

expr AS alias



AS — ключевое слово для определения синонимов. Можно определить синоним для имени таблицы или столбца в секции SELECT без использования ключевого слова AS . Например, `SELECT table_name_alias.column_name FROM table_name table_name_alias`.



В функции [CAST](/docs/ru/sql-reference/syntax#type_conversion_function-cast), ключевое слово `AS` имеет другое значение. Смотрите описание функции.



expr — любое выражение, которое поддерживает ClickHouse. Например, `SELECT column_name * 2 AS double FROM some_table`.



alias — имя для выражения . Синонимы должны соответствовать синтаксису идентификаторов. Например, `SELECT "table t".column_name FROM table_name AS "table t"`.



Синонимы являются глобальными для запроса или подзапроса, и вы можете определить синоним в любой части запроса для любого выражения. Например, SELECT (1 AS n) + 2, n .

Синонимы не передаются в подзапросы и между подзапросами. Например, при выполнении запроса SELECT (SELECT sum(b.a) + num FROM b) - a.a AS num FROM a ClickHouse сгенерирует исключение Unknown identifier: num .

Если синоним определен для результирующих столбцов в секции SELECT вложенного запроса, то эти столбцы отображаются во внешнем запросе. Например, SELECT n + m FROM (SELECT 1 AS n, 2 AS m) .

Будьте осторожны с синонимами, совпадающими с именами столбцов или таблиц. Рассмотрим следующий пример:

CREATE TABLE t

(

a Int ,

b Int

)

ENGINE = TinyLog ( )



SELECT

argMax ( a , b ) ,

sum ( b ) AS b

FROM t



Received exception from server (version 18.14.17):

Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000, 127.0.0.1. DB::Exception: Aggregate function sum(b) is found inside another aggregate function in query.



В этом примере мы объявили таблицу t со столбцом b . Затем, при выборе данных, мы определили синоним sum(b) AS b . Поскольку синонимы глобальные, то ClickHouse заменил литерал b в выражении argMax(a, b) выражением sum(b) . Эта замена вызвала исключение. Можно изменить это поведение, включив настройку prefer_column_name_to_alias, для этого нужно установить ее в значение 1 .

В запросе SELECT , вместо выражения может стоять звёздочка. Подробнее смотрите раздел «SELECT».

Выражение представляет собой функцию, идентификатор, литерал, применение оператора, выражение в скобках, подзапрос, звёздочку. А также может содержать синоним. Список выражений - одно выражение или несколько выражений через запятую. Функции и операторы, в свою очередь, в качестве аргументов, могут иметь произвольные выражения.