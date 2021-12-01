Запрос WATCH
:::note "Важно"
Это экспериментальная функция. Она может повлечь потерю совместимости в будущих версиях.
Чтобы использовать `LIVE VIEW` и запросы `WATCH`, включите настройку `set allow_experimental_live_view = 1`.
:::
Синтаксис
WATCH [db.]live_view [EVENTS] [LIMIT n] [FORMAT format]
Запрос
WATCH постоянно возвращает содержимое LIVE-представления. Если параметр
LIMIT не был задан, запрос
WATCH будет непрерывно обновлять содержимое LIVE-представления.
WATCH [db.]live_view;
Виртуальные столбцы
Виртуальный столбец
_version в результате запроса обозначает версию данного результата.
Пример:
CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now();
WATCH lv;
┌───────────────now()─┬─_version─┐
│ 2021-02-21 09:17:21 │ 1 │
└─────────────────────┴──────────┘
┌───────────────now()─┬─_version─┐
│ 2021-02-21 09:17:26 │ 2 │
└─────────────────────┴──────────┘
┌───────────────now()─┬─_version─┐
│ 2021-02-21 09:17:31 │ 3 │
└─────────────────────┴──────────┘
...
По умолчанию запрашиваемые данные возвращаются клиенту, однако в сочетании с запросом INSERT INTO они могут быть перенаправлены для вставки в другую таблицу.
Пример:
INSERT INTO [db.]table WATCH [db.]live_view ...
Секция EVENTS
С помощью параметра
EVENTS можно получить компактную форму результата запроса
WATCH. Вместо полного результата вы получаете номер последней версии результата.
WATCH [db.]live_view EVENTS;
Пример:
CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now();
WATCH lv EVENTS;
┌─version─┐
│ 1 │
└─────────┘
┌─version─┐
│ 2 │
└─────────┘
...
Секция LIMIT
Параметр
LIMIT n задает количество обновлений запроса
WATCH, после которого отслеживание прекращается. По умолчанию это число не задано, поэтому запрос будет выполняться постоянно. Значение
LIMIT 0 означает, что запрос
WATCH вернет единственный актуальный результат запроса и прекратит отслеживание.
WATCH [db.]live_view LIMIT 1;
Пример:
CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now();
WATCH lv EVENTS LIMIT 1;
┌─version─┐
│ 1 │
└─────────┘
Секция FORMAT
Параметр
FORMAT работает аналогично одноименному параметру запроса SELECT.
"Примечание"
При отслеживании [LIVE VIEW](/docs/ru/sql-reference/statements/create/view#live-view) через интерфейс HTTP следует использовать формат [JSONEachRowWithProgress](/docs/ru/interfaces/formats#jsoneachrowwithprogress). Постоянные сообщения об изменениях будут добавлены в поток вывода для поддержания активности долговременного HTTP-соединения до тех пор, пока результат запроса изменяется. Проомежуток времени между сообщениями об изменениях управляется настройкой[live_view_heartbeat_interval](/docs/ru/sql-reference/statements/create/view#live-view-settings).