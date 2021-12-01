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Запрос WATCH

:::note "Важно"
Это экспериментальная функция. Она может повлечь потерю совместимости в будущих версиях.
Чтобы использовать `LIVE VIEW` и запросы `WATCH`, включите настройку `set allow_experimental_live_view = 1`.
:::

Синтаксис

WATCH [db.]live_view [EVENTS] [LIMIT n] [FORMAT format]

Запрос WATCH постоянно возвращает содержимое LIVE-представления. Если параметр LIMIT не был задан, запрос WATCH будет непрерывно обновлять содержимое LIVE-представления.

WATCH [db.]live_view;

Виртуальные столбцы

Виртуальный столбец _version в результате запроса обозначает версию данного результата.

Пример:

CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now();
WATCH lv;
┌───────────────now()─┬─_version─┐
2021-02-21 09:17:21 │        1
└─────────────────────┴──────────┘
┌───────────────now()─┬─_version─┐
2021-02-21 09:17:26 │        2
└─────────────────────┴──────────┘
┌───────────────now()─┬─_version─┐
2021-02-21 09:17:31 │        3
└─────────────────────┴──────────┘
...

По умолчанию запрашиваемые данные возвращаются клиенту, однако в сочетании с запросом INSERT INTO они могут быть перенаправлены для вставки в другую таблицу.

Пример:

INSERT INTO [db.]table WATCH [db.]live_view ...

Секция EVENTS

С помощью параметра EVENTS можно получить компактную форму результата запроса WATCH. Вместо полного результата вы получаете номер последней версии результата.

WATCH [db.]live_view EVENTS;

Пример:

CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now();
WATCH lv EVENTS;
┌─version─┐
1
└─────────┘
┌─version─┐
2
└─────────┘
...

Секция LIMIT

Параметр LIMIT n задает количество обновлений запроса WATCH, после которого отслеживание прекращается. По умолчанию это число не задано, поэтому запрос будет выполняться постоянно. Значение LIMIT 0 означает, что запрос WATCH вернет единственный актуальный результат запроса и прекратит отслеживание.

WATCH [db.]live_view LIMIT 1;

Пример:

CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now();
WATCH lv EVENTS LIMIT 1;
┌─version─┐
1
└─────────┘

Секция FORMAT

Параметр FORMAT работает аналогично одноименному параметру запроса SELECT.

"Примечание"
При отслеживании [LIVE VIEW](/docs/ru/sql-reference/statements/create/view#live-view) через интерфейс HTTP следует использовать формат [JSONEachRowWithProgress](/docs/ru/interfaces/formats#jsoneachrowwithprogress). Постоянные сообщения об изменениях будут добавлены в поток вывода для поддержания активности долговременного HTTP-соединения до тех пор, пока результат запроса изменяется. Проомежуток времени между сообщениями об изменениях управляется настройкой[live_view_heartbeat_interval](/docs/ru/sql-reference/statements/create/view#live-view-settings).