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Запрос WATCH

:::note "Важно"

Это экспериментальная функция. Она может повлечь потерю совместимости в будущих версиях.

Чтобы использовать `LIVE VIEW` и запросы `WATCH`, включите настройку `set allow_experimental_live_view = 1`.

:::



Синтаксис

WATCH [ db . ] live_view [ EVENTS ] [ LIMIT n ] [ FORMAT format ]



Запрос WATCH постоянно возвращает содержимое LIVE-представления. Если параметр LIMIT не был задан, запрос WATCH будет непрерывно обновлять содержимое LIVE-представления.

WATCH [ db . ] live_view ;



Виртуальный столбец _version в результате запроса обозначает версию данного результата.

Пример:

CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now ( ) ;

WATCH lv ;



┌───────────────now ( ) ─┬─_version─┐

│ 2021 -02-21 09:17:21 │ 1 │

└─────────────────────┴──────────┘

┌───────────────now ( ) ─┬─_version─┐

│ 2021 -02-21 09:17:26 │ 2 │

└─────────────────────┴──────────┘

┌───────────────now ( ) ─┬─_version─┐

│ 2021 -02-21 09:17:31 │ 3 │

└─────────────────────┴──────────┘

.. .



По умолчанию запрашиваемые данные возвращаются клиенту, однако в сочетании с запросом INSERT INTO они могут быть перенаправлены для вставки в другую таблицу.

Пример:

INSERT INTO [ db . ] table WATCH [ db . ] live_view . . .



С помощью параметра EVENTS можно получить компактную форму результата запроса WATCH . Вместо полного результата вы получаете номер последней версии результата.

WATCH [ db . ] live_view EVENTS ;



Пример:

CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now ( ) ;

WATCH lv EVENTS ;



┌─version─┐

│ 1 │

└─────────┘

┌─version─┐

│ 2 │

└─────────┘

.. .



Параметр LIMIT n задает количество обновлений запроса WATCH , после которого отслеживание прекращается. По умолчанию это число не задано, поэтому запрос будет выполняться постоянно. Значение LIMIT 0 означает, что запрос WATCH вернет единственный актуальный результат запроса и прекратит отслеживание.

WATCH [ db . ] live_view LIMIT 1 ;



Пример:

CREATE LIVE VIEW lv WITH REFRESH 5 AS SELECT now ( ) ;

WATCH lv EVENTS LIMIT 1 ;



┌─version─┐

│ 1 │

└─────────┘



Параметр FORMAT работает аналогично одноименному параметру запроса SELECT.