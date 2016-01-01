UNDROP TABLE

Отменяет удаление таблицы.

Начиная с версии ClickHouse 23.3, можно выполнить UNDROP таблицы в атомарной базе данных в течение database_atomic_delay_before_drop_table_sec (по умолчанию 8 минут) после выполнения запроса DROP TABLE. Удаленные таблицы перечислены в системной таблице под названием system.dropped_tables .

Если у вас есть материализованное представление без условия TO , связанного с удаленной таблицей, вам также потребуется выполнить UNDROP внутренней таблицы этого представления.

подсказка Смотрите также DROP TABLE

Синтаксис:

Пример