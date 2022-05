On this page

Запросы SYSTEM

Перегружает все Встроенные словари. По умолчанию встроенные словари выключены. Всегда возвращает Ok. , вне зависимости от результата обновления встроенных словарей.

Перегружает все словари, которые были успешно загружены до этого. По умолчанию включена ленивая загрузка dictionaries_lazy_load, поэтому словари не загружаются автоматически при старте, а только при первом обращении через dictGet или SELECT к ENGINE=Dictionary. После этого такие словари (LOADED) будут перегружаться командой system reload dictionaries . Всегда возвращает Ok. , вне зависимости от результата обновления словарей.

Полностью перегружает словарь dictionary_name , вне зависимости от состояния словаря (LOADED/NOT_LOADED/FAILED). Всегда возвращает Ok. , вне зависимости от результата обновления словаря. Состояние словаря можно проверить запросом к system.dictionaries .

SELECT name , status FROM system . dictionaries ;



Перегружает все модели CatBoost, если их конфигурация была обновлена, без перезагрузки сервера.

Синтаксис

SYSTEM RELOAD MODELS



Полностью перегружает модель CatBoost model_name , если ее конфигурация была обновлена, без перезагрузки сервера.

Синтаксис

SYSTEM RELOAD MODEL < model_name >



Перезагружает все зарегистрированные исполняемые пользовательские функции или одну из них из файла конфигурации.

Синтаксис

RELOAD FUNCTIONS

RELOAD FUNCTION function_name



Сбрасывает внутренний DNS кеш ClickHouse. Иногда (для старых версий ClickHouse) необходимо использовать эту команду при изменении инфраструктуры (смене IP адреса у другого ClickHouse сервера или сервера, используемого словарями).

Для более удобного (автоматического) управления кешем см. параметры disable_internal_dns_cache, dns_cache_update_period.

Сбрасывает кеш «засечек» ( mark cache ). Используется при разработке ClickHouse и тестах производительности.

Мертвые реплики можно удалить, используя следующий синтаксис:

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM TABLE database . table ;

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM DATABASE database ;

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' ;

SYSTEM DROP REPLICA 'replica_name' FROM ZKPATH '/path/to/table/in/zk' ;



Удаляет путь реплики из ZooKeeper-а. Это полезно, когда реплика мертва и ее метаданные не могут быть удалены из ZooKeeper с помощью DROP TABLE , потому что такой таблицы больше нет. DROP REPLICA может удалить только неактивную / устаревшую реплику и не может удалить локальную реплику, используйте для этого DROP TABLE . DROP REPLICA не удаляет таблицы и не удаляет данные или метаданные с диска.

Первая команда удаляет метаданные реплики 'replica_name' для таблицы database.table . Вторая команда удаляет метаданные реплики 'replica_name' для всех таблиц базы данных database . Третья команда удаляет метаданные реплики 'replica_name' для всех таблиц, существующих на локальном сервере (список таблиц генерируется из локальной реплики). Четверая команда полезна для удаления метаданных мертвой реплики когда все другие реплики таблицы уже были удалены ранее, поэтому необходимо явно указать ZooKeeper путь таблицы. ZooKeeper путь это первый аргумент для ReplicatedMergeTree движка при создании таблицы.

Сбрасывает кеш не сжатых данных. Используется при разработке ClickHouse и тестах производительности. Для управления кешем не сжатых данных используйте следующие настройки уровня сервера uncompressed_cache_size и настройки уровня запрос/пользователь/профиль use_uncompressed_cache

Сбрасывает кеш скомпилированных выражений. Используется при разработке ClickHouse и тестах производительности. Cкомпилированные выражения используются когда включена настройка уровня запрос/пользователь/профиль compile-expressions

Записывает буферы логов в системные таблицы (например system.query_log). Позволяет не ждать 7.5 секунд при отладке. Если буфер логов пустой, то этот запрос просто создаст системные таблицы.

Перечитывает конфигурацию настроек ClickHouse. Используется при хранении конфигурации в zookeeper.

Штатно завершает работу ClickHouse (аналог service clickhouse-server stop / kill {$pid_clickhouse-server} )

Аварийно завершает работу ClickHouse (аналог kill -9 {$pid_clickhouse-server} )

ClickHouse может оперировать распределёнными таблицами. Когда пользователь вставляет данные в эти таблицы, ClickHouse сначала формирует очередь из данных, которые должны быть отправлены на узлы кластера, а затем асинхронно отправляет подготовленные данные. Вы можете управлять очередью с помощью запросов STOP DISTRIBUTED SENDS, START DISTRIBUTED SENDS и FLUSH DISTRIBUTED. Также есть возможность синхронно вставлять распределенные данные с помощью настройки insert_distributed_sync.

Отключает фоновую отправку при вставке данных в распределённые таблицы.

SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS [ db . ] < distributed_table_name >



В синхронном режиме отправляет все данные на узлы кластера. Если какие-либо узлы недоступны, ClickHouse генерирует исключение и останавливает выполнение запроса. Такой запрос можно повторять до успешного завершения, что будет означать возвращение связанности с остальными узлами кластера.

SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED [ db . ] < distributed_table_name >



Включает фоновую отправку при вставке данных в распределенные таблицы.

SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS [ db . ] < distributed_table_name >



ClickHouse может управлять фоновыми процессами в MergeTree таблицах.

Позволяет остановить фоновые мержи для таблиц семейства MergeTree:

SYSTEM STOP MERGES [ ON VOLUME < volume_name > | [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



:::note

`DETACH / ATTACH` таблицы восстанавливает фоновые мержи для этой таблицы (даже в случае отключения фоновых мержей для всех таблиц семейства MergeTree до `DETACH`).

:::



Включает фоновые мержи для таблиц семейства MergeTree:

SYSTEM START MERGES [ ON VOLUME < volume_name > | [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



Позволяет остановить фоновые процессы удаления старых данных основанные на выражениях TTL для таблиц семейства MergeTree: Возвращает Ok. даже если указана несуществующая таблица или таблица имеет тип отличный от MergeTree. Возвращает ошибку если указана не существующая база данных:

SYSTEM STOP TTL MERGES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



Запускает фоновые процессы удаления старых данных основанные на выражениях TTL для таблиц семейства MergeTree: Возвращает Ok. даже если указана несуществующая таблица или таблица имеет тип отличный от MergeTree. Возвращает ошибку если указана не существующая база данных:

SYSTEM START TTL MERGES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



Позволяет остановить фоновые процессы переноса данных основанные табличных выражениях TTL с использованием TO VOLUME или TO DISK for tables in the MergeTree family: Возвращает Ok. даже если указана несуществующая таблица или таблица имеет тип отличный от MergeTree. Возвращает ошибку если указана не существующая база данных:

SYSTEM STOP MOVES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



Запускает фоновые процессы переноса данных основанные табличных выражениях TTL с использованием TO VOLUME или TO DISK for tables in the MergeTree family: Возвращает Ok. даже если указана несуществующая таблица или таблица имеет тип отличный от MergeTree. Возвращает ошибку если указана не существующая база данных:

SYSTEM START MOVES [ [ db . ] merge_tree_family_table_name ]



ClickHouse может управлять фоновыми процессами связанными c репликацией в таблицах семейства ReplicatedMergeTree.

Позволяет остановить фоновые процессы синхронизации новыми вставленными кусками данных с другими репликами в кластере для таблиц семейства ReplicatedMergeTree : Всегда возвращает Ok. вне зависимости от типа таблицы и даже если таблица или база данных не существет.

SYSTEM STOP FETCHES [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



Позволяет запустить фоновые процессы синхронизации новыми вставленными кусками данных с другими репликами в кластере для таблиц семейства ReplicatedMergeTree : Всегда возвращает Ok. вне зависимости от типа таблицы и даже если таблица или база данных не существет.

SYSTEM START FETCHES [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



Позволяет остановить фоновые процессы отсылки новых вставленных кусков данных другим репликам в кластере для таблиц семейства ReplicatedMergeTree :

SYSTEM STOP REPLICATED SENDS [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



Позволяет запустить фоновые процессы отсылки новых вставленных кусков данных другим репликам в кластере для таблиц семейства ReplicatedMergeTree :

SYSTEM START REPLICATED SENDS [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



Останавливает фоновые процессы разбора заданий из очереди репликации которая хранится в Zookeeper для таблиц семейства ReplicatedMergeTree . Возможные типы заданий - merges, fetches, mutation, DDL запросы с ON CLUSTER:

SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



Запускает фоновые процессы разбора заданий из очереди репликации которая хранится в Zookeeper для таблиц семейства ReplicatedMergeTree . Возможные типы заданий - merges, fetches, mutation, DDL запросы с ON CLUSTER:

SYSTEM START REPLICATION QUEUES [ [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name ]



Ждет когда таблица семейства ReplicatedMergeTree будет синхронизирована с другими репликами в кластере, будет работать до достижения receive_timeout , если синхронизация для таблицы отключена в настоящий момент времени:

SYSTEM SYNC REPLICA [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name



После выполнения этого запроса таблица [db.]replicated_merge_tree_family_table_name синхронизирует команды из общего реплицированного лога в свою собственную очередь репликации. Затем запрос ждет, пока реплика не обработает все синхронизированные команды.

Реинициализирует состояние сессий Zookeeper для таблицы семейства ReplicatedMergeTree . Сравнивает текущее состояние с состоянием в Zookeeper (как с эталоном) и при необходимости добавляет задачи в очередь репликации в Zookeeper. Инициализация очереди репликации на основе данных ZooKeeper происходит так же, как при ATTACH TABLE . Некоторое время таблица будет недоступна для любых операций.

SYSTEM RESTART REPLICA [ db . ] replicated_merge_tree_family_table_name



Восстанавливает реплику, если метаданные в Zookeeper потеряны, но сами данные возможно существуют.

Работает только с таблицами семейства ReplicatedMergeTree и только если таблица находится в readonly-режиме.

Запрос можно выполнить если:

потерян корневой путь ZooKeeper / ;

; потерян путь реплик /replicas ;

; потерян путь конкретной реплики /replicas/replica_name/ .

К реплике прикрепляются локально найденные куски, информация о них отправляется в Zookeeper. Если присутствующие в реплике до потери метаданных данные не устарели, они не скачиваются повторно с других реплик. Поэтому восстановление реплики не означает повторную загрузку всех данных по сети.