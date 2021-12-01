SET ROLE
Активирует роли для текущего пользователя.
Синтаксис
SET ROLE {DEFAULT | NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}
SET DEFAULT ROLE
Устанавливает роли по умолчанию для пользователя.
Роли по умолчанию активируются автоматически при входе пользователя. Ролями по умолчанию могут быть установлены только ранее назначенные роли. Если роль не назначена пользователю, ClickHouse выбрасывает исключение.
Синтаксис
SET DEFAULT ROLE {NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]} TO {user|CURRENT_USER} [,...]
Примеры
Установить несколько ролей по умолчанию для пользователя:
SET DEFAULT ROLE role1, role2, ... TO user
Установить ролями по умолчанию все назначенные пользователю роли:
SET DEFAULT ROLE ALL TO user
Удалить роли по умолчанию для пользователя:
SET DEFAULT ROLE NONE TO user
Установить ролями по умолчанию все назначенные пользователю роли за исключением указанных:
SET DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1, role2 TO user