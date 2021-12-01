On this page

SET ROLE

Активирует роли для текущего пользователя.

SET ROLE { DEFAULT | NONE | role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] }



Устанавливает роли по умолчанию для пользователя.

Роли по умолчанию активируются автоматически при входе пользователя. Ролями по умолчанию могут быть установлены только ранее назначенные роли. Если роль не назначена пользователю, ClickHouse выбрасывает исключение.

SET DEFAULT ROLE {NONE | role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] } TO { user | CURRENT_USER } [ , . . . ]



Установить несколько ролей по умолчанию для пользователя:

SET DEFAULT ROLE role1 , role2 , . . . TO user



Установить ролями по умолчанию все назначенные пользователю роли:

SET DEFAULT ROLE ALL TO user



Удалить роли по умолчанию для пользователя:

SET DEFAULT ROLE NONE TO user



Установить ролями по умолчанию все назначенные пользователю роли за исключением указанных: