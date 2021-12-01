Секция WHERE
Позволяет задать выражение, которое ClickHouse использует для фильтрации данных перед всеми другими действиями в запросе кроме выражений, содержащихся в секции PREWHERE. Обычно это выражение с логическими операторами.
Результат выражения должен иметь тип
UInt8.
ClickHouse использует в выражении индексы, если это позволяет движок таблицы.
:::note "Примечание"
Существует оптимизация фильтрации под названием [PREWHERE](/docs/ru/sql-reference/statements/select/prewhere).
:::
Если в секции необходимо проверить NULL, то используйте операторы IS NULL и IS NOT NULL, а также соответствующие функции isNull и isNotNull. В противном случае выражение будет считаться всегда не выполненным.
Пример
Чтобы найти числа, которые кратны 3 и больше 10, можно выполнить запрос к таблице numbers:
SELECT number FROM numbers(20) WHERE (number > 10) AND (number % 3 == 0);
Результат:
┌─number─┐
│ 12 │
│ 15 │
│ 18 │
└────────┘
Пример проверки на
NULL:
CREATE TABLE t_null(x Int8, y Nullable(Int8)) ENGINE=MergeTree() ORDER BY x;
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3);
SELECT * FROM t_null WHERE y IS NULL;
SELECT * FROM t_null WHERE y != 0;
Результат:
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
┌─x─┬─y─┐
│ 2 │ 3 │
└───┴───┘