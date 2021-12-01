Секция WHERE

Позволяет задать выражение, которое ClickHouse использует для фильтрации данных перед всеми другими действиями в запросе кроме выражений, содержащихся в секции PREWHERE. Обычно это выражение с логическими операторами.

Результат выражения должен иметь тип UInt8 .

ClickHouse использует в выражении индексы, если это позволяет движок таблицы.

:::note "Примечание"

Существует оптимизация фильтрации под названием [PREWHERE](/docs/ru/sql-reference/statements/select/prewhere).

:::



Если в секции необходимо проверить NULL, то используйте операторы IS NULL и IS NOT NULL, а также соответствующие функции isNull и isNotNull. В противном случае выражение будет считаться всегда не выполненным.

Пример

Чтобы найти числа, которые кратны 3 и больше 10, можно выполнить запрос к таблице numbers:

SELECT number FROM numbers ( 20 ) WHERE ( number > 10 ) AND ( number % 3 = = 0 ) ;



Результат:

┌─number─┐

│ 12 │

│ 15 │

│ 18 │

└────────┘



Пример проверки на NULL :

CREATE TABLE t_null ( x Int8 , y Nullable ( Int8 ) ) ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY x ;

INSERT INTO t_null VALUES ( 1 , NULL ) , ( 2 , 3 ) ;



SELECT * FROM t_null WHERE y IS NULL ;

SELECT * FROM t_null WHERE y != 0 ;



Результат: