Секция SAMPLE
Секция
SAMPLE позволяет выполнять запросы приближённо. Например, чтобы посчитать статистику по всем визитам, можно обработать 1/10 всех визитов и результат домножить на 10.
Сэмплирование имеет смысл, когда:
Точность результата не важна, например, для оценочных расчетов.
Возможности аппаратной части не позволяют соответствовать строгим критериям. Например, время ответа должно быть \<100 мс. При этом точность расчета имеет более низкий приоритет.
Точность результата участвует в бизнес-модели сервиса. Например, пользователи с бесплатной подпиской на сервис могут получать отчеты с меньшей точностью, чем пользователи с премиум подпиской.
:::note "Внимание"
Не стоит использовать сэмплирование в тех задачах, где важна точность расчетов. Например, при работе с финансовыми отчетами.
:::
Свойства сэмплирования:
- Сэмплирование работает детерминированно. При многократном выполнении одного и того же запроса
SELECT .. SAMPLE, результат всегда будет одинаковым.
- Сэмплирование поддерживает консистентность для разных таблиц. Имеется в виду, что для таблиц с одним и тем же ключом сэмплирования, подмножество данных в выборках будет одинаковым (выборки при этом должны быть сформированы для одинаковой доли данных). Например, выборка по идентификаторам посетителей выберет из разных таблиц строки с одинаковым подмножеством всех возможных идентификаторов. Это свойство позволяет использовать выборки в подзапросах в секции IN, а также объединять выборки с помощью JOIN.
- Сэмплирование позволяет читать меньше данных с диска. Обратите внимание, для этого необходимо корректно указать ключ сэмплирования. Подробнее см. в разделе Создание таблицы MergeTree.
Сэмплирование поддерживается только таблицами семейства MergeTree и только в том случае, если для таблиц был указан ключ сэмплирования (выражение, на основе которого должна производиться выборка). Подробнее см. в разделе Создание таблиц MergeTree.
Выражение
SAMPLE в запросе можно задать следующими способами:
|Способ задания SAMPLE
|Описание
SAMPLE k
|Здесь
k – это дробное число в интервале от 0 до 1.
Запрос будет выполнен по
k доле данных. Например, если указано
SAMPLE 1/10, то запрос будет выполнен для выборки из 1/10 данных. Подробнее
SAMPLE n
|Здесь
n – это достаточно большое целое число.
Запрос будет выполнен для выборки, состоящей из не менее чем
n строк. Например, если указано
SAMPLE 10000000, то запрос будет выполнен для не менее чем 10,000,000 строк. Подробнее
SAMPLE k OFFSET m
|Здесь
k и
m – числа от 0 до 1.
Запрос будет выполнен по
k доле данных. При этом выборка будет сформирована со смещением на
m долю. Подробнее
SAMPLE k
Здесь
k – число в интервале от 0 до 1. Поддерживается как дробная, так и десятичная форма записи. Например,
SAMPLE 1/2 или
SAMPLE 0.5.
Если задано выражение
SAMPLE k, запрос будет выполнен для
k доли данных. Рассмотрим пример:
SELECT
Title,
count() * 10 AS PageViews
FROM hits_distributed
SAMPLE 0.1
WHERE
CounterID = 34
GROUP BY Title
ORDER BY PageViews DESC LIMIT 1000
В этом примере запрос выполняется по выборке из 0.1 (10%) данных. Значения агрегатных функций не корректируются автоматически, поэтому чтобы получить приближённый результат, значение
count() нужно вручную умножить на 10.
Выборка с указанием относительного коэффициента является «согласованной»: для таблиц с одним и тем же ключом сэмплирования, выборка с одинаковой относительной долей всегда будет составлять одно и то же подмножество данных. То есть выборка из разных таблиц, на разных серверах, в разное время, формируется одинаковым образом.
SAMPLE n
Здесь
n – это достаточно большое целое число. Например,
SAMPLE 10000000.
Если задано выражение
SAMPLE n, запрос будет выполнен для выборки из не менее
n строк (но не значительно больше этого значения). Например, если задать
SAMPLE 10000000, в выборку попадут не менее 10,000,000 строк.
:::note "Примечание"
Следует иметь в виду, что `n` должно быть достаточно большим числом. Так как минимальной единицей данных для чтения является одна гранула (её размер задаётся настройкой `index_granularity` для таблицы), имеет смысл создавать выборки, размер которых существенно превосходит размер гранулы.
:::
При выполнении
SAMPLE n коэффициент сэмплирования заранее неизвестен (то есть нет информации о том, относительно какого количества данных будет сформирована выборка). Чтобы узнать коэффициент сэмплирования, используйте столбец
_sample_factor.
Виртуальный столбец
_sample_factor автоматически создается в тех таблицах, для которых задано выражение
SAMPLE BY (подробнее см. в разделе Создание таблицы MergeTree). В столбце содержится коэффициент сэмплирования для таблицы – он рассчитывается динамически по мере добавления данных в таблицу. Ниже приведены примеры использования столбца
_sample_factor.
Предположим, у нас есть таблица, в которой ведется статистика посещений сайта. Пример ниже показывает, как рассчитать суммарное число просмотров:
SELECT sum(PageViews * _sample_factor)
FROM visits
SAMPLE 10000000
Следующий пример показывает, как посчитать общее число визитов:
SELECT sum(_sample_factor)
FROM visits
SAMPLE 10000000
В примере ниже рассчитывается среднее время на сайте. Обратите внимание, при расчете средних значений, умножать результат на коэффициент сэмплирования не нужно.
SELECT avg(Duration)
FROM visits
SAMPLE 10000000
SAMPLE k OFFSET m
Здесь
k и
m – числа в интервале от 0 до 1. Например,
SAMPLE 0.1 OFFSET 0.5. Поддерживается как дробная, так и десятичная форма записи.
При задании
SAMPLE k OFFSET m, выборка будет сформирована из
k доли данных со смещением на долю
m. Примеры приведены ниже.
Пример 1
SAMPLE 1/10
В этом примере выборка будет сформирована по 1/10 доле всех данных:
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Пример 2
SAMPLE 1/10 OFFSET 1/2
Здесь выборка, которая состоит из 1/10 доли данных, взята из второй половины данных.
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