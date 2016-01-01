Клавиша QUALIFY

Позволяет фильтровать результаты оконных функций. Это похоже на клаузу WHERE, но разница в том, что WHERE выполняется перед вычислением оконных функций, тогда как QUALIFY выполняется после этого.

В QUALIFY можно ссылаться на результаты оконных функций из клаузи SELECT по их псевдониму. В качестве альтернативы, клаuza QUALIFY может фильтровать по результатам дополнительных оконных функций, которые не возвращаются в результатах запроса.

QUALIFY не может быть использован, если нет оконных функций для вычисления. Используйте вместо этого WHERE .

Пример: