Клавиша QUALIFY
Позволяет фильтровать результаты оконных функций. Это похоже на клаузу WHERE, но разница в том, что
WHERE выполняется перед вычислением оконных функций, тогда как
QUALIFY выполняется после этого.
В
QUALIFY можно ссылаться на результаты оконных функций из клаузи
SELECT по их псевдониму. В качестве альтернативы, клаuza
QUALIFY может фильтровать по результатам дополнительных оконных функций, которые не возвращаются в результатах запроса.
Ограничения
QUALIFY не может быть использован, если нет оконных функций для вычисления. Используйте вместо этого
WHERE.
Примеры
Пример: