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Секция OFFSET FETCH

OFFSET и FETCH позволяют извлекать данные по частям. Они указывают строки, которые вы хотите получить в результате запроса.

OFFSET offset_row_count { ROW | ROWS } ] [ FETCH { FIRST | NEXT } fetch_row_count { ROW | ROWS } {ONLY | WITH TIES} ]



offset_row_count или fetch_row_count может быть числом или литеральной константой. Если вы не задаете fetch_row_count явно, используется значение по умолчанию, равное 1.

OFFSET указывает количество строк, которые необходимо пропустить перед началом возврата строк из запроса.

FETCH указывает максимальное количество строк, которые могут быть получены в результате запроса.

Опция ONLY используется для возврата строк, которые следуют сразу же за строками, пропущенными секцией OFFSET . В этом случае FETCH — это альтернатива LIMIT. Например, следующий запрос

SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a OFFSET 1 ROW FETCH FIRST 3 ROWS ONLY ;



идентичен запросу

SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a LIMIT 3 OFFSET 1 ;



Опция WITH TIES используется для возврата дополнительных строк, которые привязываются к последней в результате запроса. Например, если fetch_row_count имеет значение 5 и существуют еще 2 строки с такими же значениями столбцов, указанных в ORDER BY , что и у пятой строки результата, то финальный набор будет содержать 7 строк.

:::note "Примечание"

Секция `OFFSET` должна находиться перед секцией `FETCH`, если обе присутствуют.

:::

:::note "Примечание"

Общее количество пропущенных строк может зависеть также от настройки [offset](/docs/ru/operations/settings/settings#offset).

:::



Входная таблица:

┌─a─┬─b─┐

│ 1 │ 1 │

│ 2 │ 1 │

│ 3 │ 4 │

│ 1 │ 3 │

│ 5 │ 4 │

│ 0 │ 6 │

│ 5 │ 7 │

└───┴───┘



Использование опции ONLY :

SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a OFFSET 3 ROW FETCH FIRST 3 ROWS ONLY ;



Результат:

┌─a─┬─b─┐

│ 2 │ 1 │

│ 3 │ 4 │

│ 5 │ 4 │

└───┴───┘



Использование опции WITH TIES :

SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a OFFSET 3 ROW FETCH FIRST 3 ROWS WITH TIES ;



Результат: