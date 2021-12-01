Секция OFFSET FETCH
OFFSET и
FETCH позволяют извлекать данные по частям. Они указывают строки, которые вы хотите получить в результате запроса.
OFFSET offset_row_count {ROW | ROWS}] [FETCH {FIRST | NEXT} fetch_row_count {ROW | ROWS} {ONLY | WITH TIES}]
offset_row_count или
fetch_row_count может быть числом или литеральной константой. Если вы не задаете
fetch_row_count явно, используется значение по умолчанию, равное 1.
OFFSET указывает количество строк, которые необходимо пропустить перед началом возврата строк из запроса.
FETCH указывает максимальное количество строк, которые могут быть получены в результате запроса.
Опция
ONLY используется для возврата строк, которые следуют сразу же за строками, пропущенными секцией
OFFSET. В этом случае
FETCH — это альтернатива LIMIT. Например, следующий запрос
SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a OFFSET 1 ROW FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
идентичен запросу
SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a LIMIT 3 OFFSET 1;
Опция
WITH TIES используется для возврата дополнительных строк, которые привязываются к последней в результате запроса. Например, если
fetch_row_count имеет значение 5 и существуют еще 2 строки с такими же значениями столбцов, указанных в
ORDER BY, что и у пятой строки результата, то финальный набор будет содержать 7 строк.
:::note "Примечание"
Секция `OFFSET` должна находиться перед секцией `FETCH`, если обе присутствуют.
:::
:::note "Примечание"
Общее количество пропущенных строк может зависеть также от настройки [offset](/docs/ru/operations/settings/settings#offset).
:::
Примеры
Входная таблица:
┌─a─┬─b─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ 1 │
│ 3 │ 4 │
│ 1 │ 3 │
│ 5 │ 4 │
│ 0 │ 6 │
│ 5 │ 7 │
└───┴───┘
Использование опции
ONLY:
SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a OFFSET 3 ROW FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
Результат:
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 1 │
│ 3 │ 4 │
│ 5 │ 4 │
└───┴───┘
Использование опции
WITH TIES:
SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a OFFSET 3 ROW FETCH FIRST 3 ROWS WITH TIES;
Результат:
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 1 │
│ 3 │ 4 │
│ 5 │ 4 │
│ 5 │ 7 │
└───┴───┘