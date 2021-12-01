Секция LIMIT
LIMIT m позволяет выбрать из результата первые
m строк.
LIMIT n, m позволяет выбрать из результата первые
m строк после пропуска первых
n строк. Синтаксис
LIMIT m OFFSET n также поддерживается.
n и
m должны быть неотрицательными целыми числами.
При отсутствии секции ORDER BY, однозначно сортирующей результат, результат может быть произвольным и может являться недетерминированным.
:::note "Примечание"
Количество возвращаемых строк может зависеть также от настройки [limit](/docs/ru/operations/settings/settings#limit).
:::
Модификатор LIMIT ... WITH TIES
Когда вы установите модификатор WITH TIES для
LIMIT n[,m] и указываете
ORDER BY expr_list, вы получите первые
n или
n,m строк и дополнительно все строки с теми же самым значениями полей указанных в
ORDER BY равными строке на позиции
n для
LIMIT n или
m для
LIMIT n,m.
Этот модификатор также может быть скомбинирован с ORDER BY ... WITH FILL модификатором
Для примера следующий запрос:
SELECT * FROM (
SELECT number%50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0,5
возвращает
┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
но после применения модификатора
WITH TIES
SELECT * FROM (
SELECT number%50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0,5 WITH TIES
возвращает другой набор строк
┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
└───┘
поскольку строка на позиции 6 имеет тоже самое значение "2" для поля
n что и строка на позиции 5