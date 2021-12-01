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Секция LIMIT

LIMIT m позволяет выбрать из результата первые m строк.

LIMIT n, m позволяет выбрать из результата первые m строк после пропуска первых n строк. Синтаксис LIMIT m OFFSET n также поддерживается.

n и m должны быть неотрицательными целыми числами.

При отсутствии секции ORDER BY, однозначно сортирующей результат, результат может быть произвольным и может являться недетерминированным.

:::note "Примечание"

Количество возвращаемых строк может зависеть также от настройки [limit](/docs/ru/operations/settings/settings#limit).

:::



Когда вы установите модификатор WITH TIES для LIMIT n[,m] и указываете ORDER BY expr_list , вы получите первые n или n,m строк и дополнительно все строки с теми же самым значениями полей указанных в ORDER BY равными строке на позиции n для LIMIT n или m для LIMIT n,m .

Этот модификатор также может быть скомбинирован с ORDER BY ... WITH FILL модификатором

Для примера следующий запрос:

SELECT * FROM (

SELECT number % 50 AS n FROM numbers ( 100 )

) ORDER BY n LIMIT 0 , 5



возвращает

┌─n─┐

│ 0 │

│ 0 │

│ 1 │

│ 1 │

│ 2 │

└───┘



но после применения модификатора WITH TIES

SELECT * FROM (

SELECT number % 50 AS n FROM numbers ( 100 )

) ORDER BY n LIMIT 0 , 5 WITH TIES



возвращает другой набор строк

┌─n─┐

│ 0 │

│ 0 │

│ 1 │

│ 1 │

│ 2 │

│ 2 │

└───┘

