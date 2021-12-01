Секция INTO OUTFILE
Секция
INTO OUTFILE перенаправляет результат запроса
SELECT в файл на стороне клиента.
Поддерживаются сжатые файлы. Формат сжатия определяется по расширению файла (по умолчанию используется режим
'auto'), либо он может быть задан явно в секции
COMPRESSION.
Синтаксис
SELECT <expr_list> INTO OUTFILE file_name [COMPRESSION type]
file_name и
type задаются в виде строковых литералов. Поддерживаются форматы сжатия:
'none',
'gzip',
'deflate',
'br',
'xz',
'zstd',
'lz4',
'bz2'.
Детали реализации
- Эта функция доступна только в следующих интерфейсах: клиент командной строки и clickhouse-local. Таким образом, запрос, отправленный через HTTP интерфейс вернет ошибку.
- Запрос завершится ошибкой, если файл с тем же именем уже существует.
- По умолчанию используется выходной формат
TabSeparated(как в пакетном режиме клиента командной строки). Его можно изменить в секции FORMAT.
Пример
Выполните следующий запрос, используя клиент командной строки:
clickhouse-client --query="SELECT 1,'ABC' INTO OUTFILE 'select.gz' FORMAT CSV;"
zcat select.gz
Результат:
1,"ABC"