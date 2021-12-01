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Секция INTO OUTFILE

Секция INTO OUTFILE перенаправляет результат запроса SELECT в файл на стороне клиента.

Поддерживаются сжатые файлы. Формат сжатия определяется по расширению файла (по умолчанию используется режим 'auto' ), либо он может быть задан явно в секции COMPRESSION .

Синтаксис

SELECT < expr_list > INTO OUTFILE file_name [ COMPRESSION type ]



file_name и type задаются в виде строковых литералов. Поддерживаются форматы сжатия: 'none ', 'gzip' , 'deflate' , 'br' , 'xz' , 'zstd' , 'lz4' , 'bz2' .

Эта функция доступна только в следующих интерфейсах: клиент командной строки и clickhouse-local. Таким образом, запрос, отправленный через HTTP интерфейс вернет ошибку.

Запрос завершится ошибкой, если файл с тем же именем уже существует.

По умолчанию используется выходной формат TabSeparated (как в пакетном режиме клиента командной строки). Его можно изменить в секции FORMAT.

Пример

Выполните следующий запрос, используя клиент командной строки:

clickhouse-client --query = "SELECT 1,'ABC' INTO OUTFILE 'select.gz' FORMAT CSV;"

zcat select.gz



Результат: