Секция INTERSECT

CREATE TABLE t1 ( one String , two String , three String ) ENGINE = Memory ( ) ;

CREATE TABLE t2 ( four String , five String , six String ) ENGINE = Memory ( ) ;



INSERT INTO t1 VALUES ( 'q' , 'm' , 'b' ) , ( 's' , 'd' , 'f' ) , ( 'l' , 'p' , 'o' ) , ( 's' , 'd' , 'f' ) , ( 's' , 'd' , 'f' ) , ( 'k' , 't' , 'd' ) , ( 'l' , 'p' , 'o' ) ;

INSERT INTO t2 VALUES ( 'q' , 'm' , 'b' ) , ( 'b' , 'd' , 'k' ) , ( 's' , 'y' , 't' ) , ( 's' , 'd' , 'f' ) , ( 'm' , 'f' , 'o' ) , ( 'k' , 'k' , 'd' ) ;



SELECT * FROM t1 INTERSECT SELECT * FROM t2 ;