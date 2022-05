On this page

Секция HAVING

Позволяет фильтровать результаты агрегации, полученные с помощью GROUP BY. Разница с WHERE в том, что WHERE выполняется перед агрегацией, в то время как HAVING выполняется после него.

Из секции HAVING можно ссылаться на результаты агреации из секции SELECT по их алиасу. Также секция HAVING может фильтровать по результатам дополнительных агрегатов, которые не возвращаются в результатах запроса.