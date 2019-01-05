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Секция GROUP BY

Секция GROUP BY переключает SELECT запрос в режим агрегации, который работает следующим образом:

Секция GROUP BY содержит список выражений (или одно выражение, которое считается списком длины один). Этот список действует как «ключ группировки», в то время как каждое отдельное выражение будет называться «ключевым выражением».

содержит список выражений (или одно выражение, которое считается списком длины один). Этот список действует как «ключ группировки», в то время как каждое отдельное выражение будет называться «ключевым выражением». Все выражения в секциях SELECT, HAVING, и ORDER BY статьи должны быть вычисленными на основе ключевых выражений или на агрегатных функций над неключевыми выражениями (включая столбцы). Другими словами, каждый столбец, выбранный из таблицы, должен использоваться либо в ключевом выражении, либо внутри агрегатной функции, но не в обоих.

быть вычисленными на основе ключевых выражений на агрегатных функций над неключевыми выражениями (включая столбцы). Другими словами, каждый столбец, выбранный из таблицы, должен использоваться либо в ключевом выражении, либо внутри агрегатной функции, но не в обоих. В результате агрегирования SELECT запрос будет содержать столько строк, сколько было уникальных значений ключа группировки в исходной таблице. Обычно агрегация значительно уменьшает количество строк, часто на порядки, но не обязательно: количество строк остается неизменным, если все исходные значения ключа группировки ценности были различны.

Если вы хотите для группировки данных в таблице указывать номера столбцов, а не названия, включите настройку enable_positional_arguments.

:::note "Примечание"

Есть ещё один способ запустить агрегацию по таблице. Если запрос содержит столбцы исходной таблицы только внутри агрегатных функций, то `GROUP BY` секцию можно опустить, и предполагается агрегирование по пустому набору ключей. Такие запросы всегда возвращают ровно одну строку.

:::



При агрегации ClickHouse интерпретирует NULL как обычное значение, то есть NULL==NULL . Это отличается от обработки NULL в большинстве других контекстов.

Предположим, что у вас есть эта таблица:

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ 2 │

│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 3 │ 2 │

│ 3 │ 3 │

│ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │

└───┴──────┘



Запрос SELECT sum(x), y FROM t_null_big GROUP BY y выведет:

┌─sum(x)─┬────y─┐

│ 4 │ 2 │

│ 3 │ 3 │

│ 5 │ ᴺᵁᴸᴸ │

└────────┴──────┘



Видно, что GROUP BY для У = NULL просуммировал x , как будто NULL — это значение.

Если в GROUP BY передать несколько ключей, то в результате мы получим все комбинации выборки, как если бы NULL был конкретным значением.

Модификатор WITH ROLLUP применяется для подсчета подытогов для ключевых выражений. При этом учитывается порядок следования ключевых выражений в списке GROUP BY . Подытоги подсчитываются в обратном порядке: сначала для последнего ключевого выражения в списке, потом для предпоследнего и так далее вплоть до самого первого ключевого выражения.

Строки с подытогами добавляются в конец результирующей таблицы. В колонках, по которым строки уже сгруппированы, указывается значение 0 или пустая строка.

:::note "Примечание"

Если в запросе есть секция [HAVING](/docs/ru/sql-reference/statements/select/having), она может повлиять на результаты расчета подытогов.

:::



Пример

Рассмотрим таблицу t:

┌─year─┬─month─┬─day─┐

│ 2019 │ 1 │ 5 │

│ 2019 │ 1 │ 15 │

│ 2020 │ 1 │ 5 │

│ 2020 │ 1 │ 15 │

│ 2020 │ 10 │ 5 │

│ 2020 │ 10 │ 15 │

└──────┴───────┴─────┘



Запрос:

SELECT year , month , day , count ( * ) FROM t GROUP BY year , month , day WITH ROLLUP ;



Поскольку секция GROUP BY содержит три ключевых выражения, результат состоит из четырех таблиц с подытогами, которые как бы "сворачиваются" справа налево:

GROUP BY year, month, day ;

; GROUP BY year, month (а колонка day заполнена нулями);

(а колонка заполнена нулями); GROUP BY year (теперь обе колонки month, day заполнены нулями);

(теперь обе колонки заполнены нулями); и общий итог (все три колонки с ключевыми выражениями заполнены нулями).

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 2020 │ 10 │ 15 │ 1 │

│ 2020 │ 1 │ 5 │ 1 │

│ 2019 │ 1 │ 5 │ 1 │

│ 2020 │ 1 │ 15 │ 1 │

│ 2019 │ 1 │ 15 │ 1 │

│ 2020 │ 10 │ 5 │ 1 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 2019 │ 1 │ 0 │ 2 │

│ 2020 │ 1 │ 0 │ 2 │

│ 2020 │ 10 │ 0 │ 2 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 2019 │ 0 │ 0 │ 2 │

│ 2020 │ 0 │ 0 │ 4 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 0 │ 0 │ 0 │ 6 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘



Модификатор WITH CUBE применятеся для расчета подытогов по всем комбинациям группировки ключевых выражений в списке GROUP BY .

Строки с подытогами добавляются в конец результирующей таблицы. В колонках, по которым выполняется группировка, указывается значение 0 или пустая строка.

:::note "Примечание"

Если в запросе есть секция [HAVING](/docs/ru/sql-reference/statements/select/having), она может повлиять на результаты расчета подытогов.

:::



Пример

Рассмотрим таблицу t:

┌─year─┬─month─┬─day─┐

│ 2019 │ 1 │ 5 │

│ 2019 │ 1 │ 15 │

│ 2020 │ 1 │ 5 │

│ 2020 │ 1 │ 15 │

│ 2020 │ 10 │ 5 │

│ 2020 │ 10 │ 15 │

└──────┴───────┴─────┘



Query:

SELECT year , month , day , count ( * ) FROM t GROUP BY year , month , day WITH CUBE ;



Поскольку секция GROUP BY содержит три ключевых выражения, результат состоит из восьми таблиц с подытогами — по таблице для каждой комбинации ключевых выражений:

GROUP BY year, month, day

GROUP BY year, month

GROUP BY year, day

GROUP BY year

GROUP BY month, day

GROUP BY month

GROUP BY day

и общий итог.

Колонки, которые не участвуют в GROUP BY , заполнены нулями.

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 2020 │ 10 │ 15 │ 1 │

│ 2020 │ 1 │ 5 │ 1 │

│ 2019 │ 1 │ 5 │ 1 │

│ 2020 │ 1 │ 15 │ 1 │

│ 2019 │ 1 │ 15 │ 1 │

│ 2020 │ 10 │ 5 │ 1 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 2019 │ 1 │ 0 │ 2 │

│ 2020 │ 1 │ 0 │ 2 │

│ 2020 │ 10 │ 0 │ 2 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 2020 │ 0 │ 5 │ 2 │

│ 2019 │ 0 │ 5 │ 1 │

│ 2020 │ 0 │ 15 │ 2 │

│ 2019 │ 0 │ 15 │ 1 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 2019 │ 0 │ 0 │ 2 │

│ 2020 │ 0 │ 0 │ 4 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 0 │ 1 │ 5 │ 2 │

│ 0 │ 10 │ 15 │ 1 │

│ 0 │ 10 │ 5 │ 1 │

│ 0 │ 1 │ 15 │ 2 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 0 │ 1 │ 0 │ 4 │

│ 0 │ 10 │ 0 │ 2 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 0 │ 0 │ 5 │ 3 │

│ 0 │ 0 │ 15 │ 3 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘

┌─year─┬─month─┬─day─┬─count()─┐

│ 0 │ 0 │ 0 │ 6 │

└──────┴───────┴─────┴─────────┘



Если указан модификатор WITH TOTALS , то будет посчитана ещё одна строчка, в которой в столбцах-ключах будут содержаться значения по умолчанию (нули, пустые строки), а в столбцах агрегатных функций - значения, посчитанные по всем строкам («тотальные» значения).

Этот дополнительный ряд выводится только в форматах JSON* , TabSeparated* , и Pretty* , отдельно от других строк:

В JSON* форматах, эта строка выводится как отдельное поле ‘totals’.

В TabSeparated* форматах, строка идет после основного результата, через дополнительную пустую строку (после остальных данных).

В Pretty* форматах, строка выводится в виде отдельной таблицы после основного результата.

В других форматах она не доступна. :::note "Примечание"

totals выводится только в результатах запросов `SELECT`, и не вывоводится в `INSERT INTO ... SELECT`.

:::

При использовании секции HAVING поведение WITH TOTALS контролируется настройкой totals_mode .

По умолчанию totals_mode = 'before_having' . В этом случае totals считается по всем строчкам, включая непрошедших через HAVING и max_rows_to_group_by.

Остальные варианты учитывают в totals только строчки, прошедшие через HAVING, и имеют разное поведение при наличии настройки max_rows_to_group_by и group_by_overflow_mode = 'any' .

after_having_exclusive - не учитывать строчки, не прошедшие max_rows_to_group_by . То есть в totals попадёт меньше или столько же строчек, чем если бы max_rows_to_group_by не было.

after_having_inclusive - учитывать в totals все строчки, не прошедшие max_rows_to_group_by. То есть в totals попадёт больше или столько же строчек, чем если бы max_rows_to_group_by не было.

after_having_auto - считать долю строчек, прошедших через HAVING. Если она больше некоторого значения (по умолчанию - 50%), то включить все строчки, не прошедшие max_rows_to_group_by в totals, иначе - не включить.

totals_auto_threshold - по умолчанию 0.5. Коэффициент для работы after_having_auto .

Если max_rows_to_group_by и group_by_overflow_mode = 'any' не используются, то все варианты вида after_having не отличаются, и вы можете использовать любой из них, например, after_having_auto .

Вы можете использовать WITH TOTALS в подзапросах, включая подзапросы в секции JOIN (в этом случае соответствующие тотальные значения будут соединены).

Пример:

SELECT

count ( ) ,

median ( FetchTiming > 60 ? 60 : FetchTiming ) ,

count ( ) - sum ( Refresh )

FROM hits



В отличие от MySQL (и в соответствии со стандартом SQL), вы не можете получить какое-нибудь значение некоторого столбца, не входящего в ключ или агрегатную функцию (за исключением константных выражений). Для обхода этого вы можете воспользоваться агрегатной функцией any (получить первое попавшееся значение) или min/max.

Пример:

SELECT

domainWithoutWWW ( URL ) AS domain ,

count ( ) ,

any ( Title ) AS title

FROM hits

GROUP BY domain



GROUP BY вычисляет для каждого встретившегося различного значения ключей, набор значений агрегатных функций.

Агрегация является одной из наиболее важных возможностей столбцовых СУБД, и поэтому её реализация является одной из наиболее сильно оптимизированных частей ClickHouse. По умолчанию агрегирование выполняется в памяти с помощью хэш-таблицы. Она имеет более 40 специализаций, которые выбираются автоматически в зависимости от типов данных ключа группировки.

Агрегирование данных в отсортированных таблицах может выполняться более эффективно, если выражение GROUP BY содержит хотя бы префикс ключа сортировки или инъективную функцию с этим ключом. В таких случаях в момент считывания из таблицы нового значения ключа сортировки промежуточный результат агрегирования будет финализироваться и отправляться на клиентскую машину. Чтобы включить такой способ выполнения запроса, используйте настройку optimize_aggregation_in_order. Подобная оптимизация позволяет сэкономить память во время агрегации, но в некоторых случаях может привести к увеличению времени выполнения запроса.

Можно включить сброс временных данных на диск, чтобы ограничить потребление оперативной памяти при выполнении GROUP BY . Настройка max_bytes_before_external_group_by определяет пороговое значение потребления RAM, по достижении которого временные данные GROUP BY сбрасываются в файловую систему. Если равно 0 (по умолчанию) - значит выключено.

При использовании max_bytes_before_external_group_by , рекомендуем выставить max_memory_usage приблизительно в два раза больше. Это следует сделать, потому что агрегация выполняется в две стадии: чтение и формирование промежуточных данных (1) и слияние промежуточных данных (2). Сброс данных на файловую систему может производиться только на стадии 1. Если сброса временных данных не было, то на стадии 2 может потребляться до такого же объёма памяти, как на стадии 1.

Например, если max_memory_usage было выставлено в 10000000000, и вы хотите использовать внешнюю агрегацию, то имеет смысл выставить max_bytes_before_external_group_by в 10000000000, а max_memory_usage в 20000000000. При срабатывании внешней агрегации (если был хотя бы один сброс временных данных в файловую систему) максимальное потребление оперативки будет лишь чуть-чуть больше max_bytes_before_external_group_by .