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Секция FROM

В секции FROM указывается источник, из которого будут читаться данные:

Секция JOIN и ARRAY JOIN могут быть использованы для расширения функциональных возможностей секции FROM .

Подзапрос — дополнительный SELECT запрос, который может быть указан в круглых скобках внутри секции FROM .

Секция FROM может содержать несколько источников данных, указанных через запятую, что эквивалентно выполнению CROSS JOIN на них.

Если в запросе используется модификатор FINAL , то ClickHouse полностью мёржит данные перед выдачей результата, таким образом выполняя все преобразования данных, которые производятся движком таблиц при мёржах.

Он применим при выборе данных из таблиц, использующих MergeTree- семейство движков. Также поддерживается для:

Replicated варианты исполнения MergeTree движков.

движков. View, Buffer, Distributed, и MaterializedView, которые работают поверх других движков, если они созданы для таблиц с движками семейства MergeTree .

Теперь SELECT запросы с FINAL выполняются параллельно и, следовательно, немного быстрее. Но имеются серьезные недостатки при их использовании (смотрите ниже). Настройка max_final_threads устанавливает максимальное количество потоков.

Запросы, которые используют FINAL выполняются немного медленее, чем аналогичные запросы без него, потому что:

Данные мёржатся во время выполнения запроса.

Запросы с модификатором FINAL читают столбцы первичного ключа в дополнение к столбцам, используемым в запросе.

В большинстве случаев избегайте использования FINAL . Общий подход заключается в использовании агрегирующих запросов, которые предполагают, что фоновые процессы движков семейства MergeTree ещё не случились (например, сами отбрасывают дубликаты). {## TODO: examples ##}

Если секция FROM опущена, данные будут считываться из таблицы system.one . Таблица system.one содержит ровно одну строку.

Для выполнения запроса, из соответствующей таблицы, вынимаются все столбцы, перечисленные в запросе. Из подзапросов выкидываются столбцы, не нужные для внешнего запроса.