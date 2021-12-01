Секция DISTINCT
Если указан
SELECT DISTINCT, то в результате запроса останутся только уникальные строки. Таким образом, из всех наборов полностью совпадающих строк в результате останется только одна строка.
Вы можете указать столбцы, по которым хотите отбирать уникальные значения:
SELECT DISTINCT ON (column1, column2,...). Если столбцы не указаны, то отбираются строки, в которых значения уникальны во всех столбцах.
Рассмотрим таблицу:
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │
│ 1 │ 1 │ 1 │
│ 2 │ 2 │ 2 │
│ 2 │ 2 │ 2 │
│ 1 │ 1 │ 2 │
│ 1 │ 2 │ 2 │
└───┴───┴───┘
Использование
DISTINCT без указания столбцов:
SELECT DISTINCT * FROM t1;
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │
│ 2 │ 2 │ 2 │
│ 1 │ 1 │ 2 │
│ 1 │ 2 │ 2 │
└───┴───┴───┘
Использование
DISTINCT с указанием столбцов:
SELECT DISTINCT ON (a,b) * FROM t1;
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │
│ 2 │ 2 │ 2 │
│ 1 │ 2 │ 2 │
└───┴───┴───┘
DISTINCT и ORDER BY
ClickHouse поддерживает использование секций
DISTINCT и
ORDER BY для разных столбцов в одном запросе. Секция
DISTINCT выполняется до секции
ORDER BY.
Таблица для примера:
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 1 │
│ 1 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 2 │ 4 │
└───┴───┘
При выборе данных с помощью
SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b ASC, мы получаем следующий результат:
┌─a─┐
│ 2 │
│ 1 │
│ 3 │
└───┘
Если мы изменим направление сортировки
SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b DESC, мы получаем следующий результат:
┌─a─┐
│ 3 │
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
Ряд
2, 4 был разрезан перед сортировкой.
Учитывайте эту специфику при разработке запросов.
Обработка NULL
DISTINCT работает с NULL как-будто
NULL — обычное значение и
NULL==NULL. Другими словами, в результате
DISTINCT, различные комбинации с
NULL встретятся только один раз. Это отличается от обработки
NULL в большинстве других контекстов.
Альтернативы
Можно получить такой же результат, применив GROUP BY для того же набора значений, которые указан в секции
SELECT, без использования каких-либо агрегатных функций. Но есть несколько отличий от
GROUP BY: