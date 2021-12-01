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Секция DISTINCT

Если указан SELECT DISTINCT , то в результате запроса останутся только уникальные строки. Таким образом, из всех наборов полностью совпадающих строк в результате останется только одна строка.

Вы можете указать столбцы, по которым хотите отбирать уникальные значения: SELECT DISTINCT ON (column1, column2,...) . Если столбцы не указаны, то отбираются строки, в которых значения уникальны во всех столбцах.

Рассмотрим таблицу:

┌─a─┬─b─┬─c─┐

│ 1 │ 1 │ 1 │

│ 1 │ 1 │ 1 │

│ 2 │ 2 │ 2 │

│ 2 │ 2 │ 2 │

│ 1 │ 1 │ 2 │

│ 1 │ 2 │ 2 │

└───┴───┴───┘



Использование DISTINCT без указания столбцов:

SELECT DISTINCT * FROM t1 ;



┌─a─┬─b─┬─c─┐

│ 1 │ 1 │ 1 │

│ 2 │ 2 │ 2 │

│ 1 │ 1 │ 2 │

│ 1 │ 2 │ 2 │

└───┴───┴───┘



Использование DISTINCT с указанием столбцов:

SELECT DISTINCT ON ( a , b ) * FROM t1 ;



┌─a─┬─b─┬─c─┐

│ 1 │ 1 │ 1 │

│ 2 │ 2 │ 2 │

│ 1 │ 2 │ 2 │

└───┴───┴───┘



ClickHouse поддерживает использование секций DISTINCT и ORDER BY для разных столбцов в одном запросе. Секция DISTINCT выполняется до секции ORDER BY .

Таблица для примера:

┌─a─┬─b─┐

│ 2 │ 1 │

│ 1 │ 2 │

│ 3 │ 3 │

│ 2 │ 4 │

└───┴───┘



При выборе данных с помощью SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b ASC , мы получаем следующий результат:

┌─a─┐

│ 2 │

│ 1 │

│ 3 │

└───┘



Если мы изменим направление сортировки SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b DESC , мы получаем следующий результат:

┌─a─┐

│ 3 │

│ 1 │

│ 2 │

└───┘



Ряд 2, 4 был разрезан перед сортировкой.

Учитывайте эту специфику при разработке запросов.

DISTINCT работает с NULL как-будто NULL — обычное значение и NULL==NULL . Другими словами, в результате DISTINCT , различные комбинации с NULL встретятся только один раз. Это отличается от обработки NULL в большинстве других контекстов.

Можно получить такой же результат, применив GROUP BY для того же набора значений, которые указан в секции SELECT , без использования каких-либо агрегатных функций. Но есть несколько отличий от GROUP BY :