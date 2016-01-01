Перейти к основному содержимому
МОДИФИКАТОР APPLY

Позволяет вызывать некоторую функцию для каждой строки, возвращаемой внешним табличным выражением запроса.

Синтаксис

SELECT <expr> APPLY( <func> ) FROM [db.]table_name

Пример

CREATE TABLE columns_transformers (i Int64, j Int16, k Int64) ENGINE = MergeTree ORDER by (i);
INSERT INTO columns_transformers VALUES (100, 10, 324), (120, 8, 23);
SELECT * APPLY(sum) FROM columns_transformers;

┌─sum(i)─┬─sum(j)─┬─sum(k)─┐
│    220 │     18 │    347 │
└────────┴────────┴────────┘