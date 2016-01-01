ВведениеЗапросыSELECTAPPLYМОДИФИКАТОР APPLY Позволяет вызывать некоторую функцию для каждой строки, возвращаемой внешним табличным выражением запроса. Синтаксис SELECT <expr> APPLY( <func> ) FROM [db.]table_name Пример CREATE TABLE columns_transformers (i Int64, j Int16, k Int64) ENGINE = MergeTree ORDER by (i); INSERT INTO columns_transformers VALUES (100, 10, 324), (120, 8, 23); SELECT * APPLY(sum) FROM columns_transformers; ┌─sum(i)─┬─sum(j)─┬─sum(k)─┐ │ 220 │ 18 │ 347 │ └────────┴────────┴────────┘