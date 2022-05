Секция ALL

Если в таблице несколько совпадающих строк, то ALL возвращает все из них. Поведение запроса SELECT ALL точно такое же, как и SELECT без аргумента DISTINCT . Если указаны оба аргумента: ALL и DISTINCT , функция вернет исключение.

ALL может быть указан внутри агрегатной функции, например, результат выполнения запроса:

SELECT sum ( ALL number ) FROM numbers ( 10 ) ;



равен результату выполнения запроса: