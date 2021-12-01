Синтаксис запросов SELECT
SELECT выполняет получение данных.
[WITH expr_list|(subquery)]
SELECT [DISTINCT [ON (column1, column2, ...)]] expr_list
[FROM [db.]table | (subquery) | table_function] [FINAL]
[SAMPLE sample_coeff]
[ARRAY JOIN ...]
[GLOBAL] [ANY|ALL|ASOF] [INNER|LEFT|RIGHT|FULL|CROSS] [OUTER|SEMI|ANTI] JOIN (subquery)|table (ON <expr_list>)|(USING <column_list>)
[PREWHERE expr]
[WHERE expr]
[GROUP BY expr_list] [WITH ROLLUP|WITH CUBE] [WITH TOTALS]
[HAVING expr]
[ORDER BY expr_list] [WITH FILL] [FROM expr] [TO expr] [STEP expr] [INTERPOLATE [(expr_list)]]
[LIMIT [offset_value, ]n BY columns]
[LIMIT [n, ]m] [WITH TIES]
[SETTINGS ...]
[UNION ALL ...]
[INTO OUTFILE filename [COMPRESSION type] ]
[FORMAT format]
Все секции являются необязательными, за исключением списка выражений сразу после
SELECT, о котором более подробно будет рассказано ниже.
Особенности каждой необязательной секции рассматриваются в отдельных разделах, которые перечислены в том же порядке, в каком они выполняются:
- Секция WITH
- Секция SELECT
- Секция DISTINCT
- Секция FROM
- Секция SAMPLE
- Секция JOIN
- Секция PREWHERE
- Секция WHERE
- Секция GROUP BY
- Секция LIMIT BY
- Секция HAVING
- Секция LIMIT
- Секция OFFSET
- Секция UNION ALL
- Секция INTERSECT
- Секция EXCEPT
- Секция INTO OUTFILE
- Секция FORMAT
Секция SELECT
Выражения указанные в секции
SELECT анализируются после завершения всех вычислений из секций, описанных выше. Вернее, анализируются выражения, стоящие над агрегатными функциями, если есть агрегатные функции.
Сами агрегатные функции и то, что под ними, вычисляются при агрегации (
GROUP BY). Эти выражения работают так, как будто применяются к отдельным строкам результата.
Если в результат необходимо включить все столбцы, используйте символ звёздочка (
*). Например,
SELECT * FROM ....
Чтобы включить в результат несколько столбцов, выбрав их имена с помощью регулярных выражений re2, используйте выражение
COLUMNS.
COLUMNS('regexp')
Например, рассмотрим таблицу:
CREATE TABLE default.col_names (aa Int8, ab Int8, bc Int8) ENGINE = TinyLog
Следующий запрос выбирает данные из всех столбцов, содержащих в имени символ
a.
SELECT COLUMNS('a') FROM col_names
┌─aa─┬─ab─┐
│ 1 │ 1 │
└────┴────┘
Выбранные стоблцы возвращаются не в алфавитном порядке.
В запросе можно использовать несколько выражений
COLUMNS, а также вызывать над ними функции.
Например:
SELECT COLUMNS('a'), COLUMNS('c'), toTypeName(COLUMNS('c')) FROM col_names
┌─aa─┬─ab─┬─bc─┬─toTypeName(bc)─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ Int8 │
└────┴────┴────┴────────────────┘
Каждый столбец, возвращённый выражением
COLUMNS, передаётся в функцию отдельным аргументом. Также можно передавать и другие аргументы, если функция их поддерживаем. Аккуратно используйте функции. Если функция не поддерживает переданное количество аргументов, то ClickHouse генерирует исключение.
Например:
SELECT COLUMNS('a') + COLUMNS('c') FROM col_names
Received exception from server (version 19.14.1):
Code: 42. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Number of arguments for function plus doesn't match: passed 3, should be 2.
В этом примере,
COLUMNS('a') возвращает два столбца:
aa и
ab.
COLUMNS('c') возвращает столбец
bc. Оператор
+ не работает с тремя аргументами, поэтому ClickHouse генерирует исключение с соответствущим сообщением.
Столбцы, которые возвращаются выражением
COLUMNS могут быть разных типов. Если
COLUMNS не возвращает ни одного столбца и это единственное выражение в запросе
SELECT, то ClickHouse генерирует исключение.
Звёздочка
В любом месте запроса, вместо выражения, может стоять звёздочка. При анализе запроса звёздочка раскрывается в список всех столбцов таблицы (за исключением
MATERIALIZED и
ALIAS столбцов). Есть лишь немного случаев, когда оправдано использовать звёздочку:
- при создании дампа таблицы;
- для таблиц, содержащих всего несколько столбцов - например, системных таблиц;
- для получения информации о том, какие столбцы есть в таблице; в этом случае, укажите
LIMIT 1. Но лучше используйте запрос
DESC TABLE;
- при наличии сильной фильтрации по небольшому количеству столбцов с помощью
PREWHERE;
- в подзапросах (так как из подзапросов выкидываются столбцы, не нужные для внешнего запроса).
В других случаях использование звёздочки является издевательством над системой, так как вместо преимуществ столбцовой СУБД вы получаете недостатки. То есть использовать звёздочку не рекомендуется.
Экстремальные значения
Вы можете получить в дополнение к результату также минимальные и максимальные значения по столбцам результата. Для этого выставите настройку extremes в 1. Минимумы и максимумы считаются для числовых типов, дат, дат-с-временем. Для остальных столбцов будут выведены значения по умолчанию.
Вычисляются дополнительные две строчки - минимумы и максимумы, соответственно. Эти две дополнительные строки выводятся в форматах
JSON*,
TabSeparated*, и
Pretty* отдельно от остальных строчек. В остальных форматах они не выводится.
Во форматах
JSON*, экстремальные значения выводятся отдельным полем ‘extremes’. В форматах
TabSeparated*, строка выводится после основного результата и после ‘totals’ если есть. Перед ней (после остальных данных) вставляется пустая строка. В форматах
Pretty*, строка выводится отдельной таблицей после основного результата и после
totals если есть.
Экстремальные значения вычисляются для строк перед
LIMIT, но после
LIMIT BY. Однако при использовании
LIMIT offset, size, строки перед
offset включаются в
extremes. В потоковых запросах, в результате может учитываться также небольшое количество строчек, прошедших
LIMIT.
Замечания
Вы можете использовать синонимы (алиасы
AS) в любом месте запроса.
В секциях
GROUP BY,
ORDER BY и
LIMIT BY можно использовать не названия столбцов, а номера. Для этого нужно включить настройку enable_positional_arguments. Тогда, например, в запросе с
ORDER BY 1,2 будет выполнена сортировка сначала по первому, а затем по второму столбцу.
Детали реализации
Если в запросе отсутствуют секции
DISTINCT,
GROUP BY,
ORDER BY, подзапросы в
IN и
JOIN, то запрос будет обработан полностью потоково, с использованием O(1) количества оперативки.
Иначе запрос может съесть много оперативки, если не указаны подходящие ограничения:
max_memory_usage
max_rows_to_group_by
max_rows_to_sort
max_rows_in_distinct
max_bytes_in_distinct
max_rows_in_set
max_bytes_in_set
max_rows_in_join
max_bytes_in_join
max_bytes_before_external_sort
max_bytes_before_external_group_by
Подробнее смотрите в разделе «Настройки». Присутствует возможность использовать внешнюю сортировку (с сохранением временных данных на диск) и внешнюю агрегацию.
Модификаторы запроса SELECT
Вы можете использовать следующие модификаторы в запросах
SELECT.
APPLY
Вызывает указанную функцию для каждой строки, возвращаемой внешним табличным выражением запроса.
Синтаксис:
SELECT <expr> APPLY( <func> ) FROM [db.]table_name
Пример:
CREATE TABLE columns_transformers (i Int64, j Int16, k Int64) ENGINE = MergeTree ORDER by (i);
INSERT INTO columns_transformers VALUES (100, 10, 324), (120, 8, 23);
SELECT * APPLY(sum) FROM columns_transformers;
┌─sum(i)─┬─sum(j)─┬─sum(k)─┐
│ 220 │ 18 │ 347 │
└────────┴────────┴────────┘
EXCEPT
Исключает из результата запроса один или несколько столбцов.
Синтаксис:
SELECT <expr> EXCEPT ( col_name1 [, col_name2, col_name3, ...] ) FROM [db.]table_name
Пример:
SELECT * EXCEPT (i) from columns_transformers;
┌──j─┬───k─┐
│ 10 │ 324 │
│ 8 │ 23 │
└────┴─────┘
REPLACE
Определяет одно или несколько выражений алиасов. Каждый алиас должен соответствовать имени столбца из запроса
SELECT *. В списке столбцов результата запроса имя столбца, соответствующее алиасу, заменяется выражением в модификаторе
REPLACE.
Этот модификатор не изменяет имена или порядок столбцов. Однако он может изменить значение и тип значения.
Синтаксис:
SELECT <expr> REPLACE( <expr> AS col_name) from [db.]table_name
Пример:
SELECT * REPLACE(i + 1 AS i) from columns_transformers;
┌───i─┬──j─┬───k─┐
│ 101 │ 10 │ 324 │
│ 121 │ 8 │ 23 │
└─────┴────┴─────┘
Комбинации модификаторов
Вы можете использовать каждый модификатор отдельно или комбинировать их.
Примеры:
Использование одного и того же модификатора несколько раз.
SELECT COLUMNS('[jk]') APPLY(toString) APPLY(length) APPLY(max) from columns_transformers;
┌─max(length(toString(j)))─┬─max(length(toString(k)))─┐
│ 2 │ 3 │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘
Использование нескольких модификаторов в одном запросе.
SELECT * REPLACE(i + 1 AS i) EXCEPT (j) APPLY(sum) from columns_transformers;
┌─sum(plus(i, 1))─┬─sum(k)─┐
│ 222 │ 347 │
└─────────────────┴────────┘
SETTINGS в запросе SELECT
Вы можете задать значения необходимых настроек непосредственно в запросе
SELECT в секции
SETTINGS. Эти настройки действуют только в рамках данного запроса, а после его выполнения сбрасываются до предыдущего значения или значения по умолчанию.
Другие способы задания настроек описаны здесь.
Пример
SELECT * FROM some_table SETTINGS optimize_read_in_order=1, cast_keep_nullable=1;