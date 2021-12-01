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Синтаксис запросов SELECT

SELECT выполняет получение данных.

[WITH expr_list|(subquery)]
SELECT [DISTINCT [ON (column1, column2, ...)]] expr_list
[FROM [db.]table | (subquery) | table_function] [FINAL]
[SAMPLE sample_coeff]
[ARRAY JOIN ...]
[GLOBAL] [ANY|ALL|ASOF] [INNER|LEFT|RIGHT|FULL|CROSS] [OUTER|SEMI|ANTI] JOIN (subquery)|table (ON <expr_list>)|(USING <column_list>)
[PREWHERE expr]
[WHERE expr]
[GROUP BY expr_list] [WITH ROLLUP|WITH CUBE] [WITH TOTALS]
[HAVING expr]
[ORDER BY expr_list] [WITH FILL] [FROM expr] [TO expr] [STEP expr] [INTERPOLATE [(expr_list)]]
[LIMIT [offset_value, ]n BY columns]
[LIMIT [n, ]m] [WITH TIES]
[SETTINGS ...]
[UNION ALL ...]
[INTO OUTFILE filename [COMPRESSION type] ]
[FORMAT format]

Все секции являются необязательными, за исключением списка выражений сразу после SELECT, о котором более подробно будет рассказано ниже.

Особенности каждой необязательной секции рассматриваются в отдельных разделах, которые перечислены в том же порядке, в каком они выполняются:

Секция SELECT

Выражения указанные в секции SELECT анализируются после завершения всех вычислений из секций, описанных выше. Вернее, анализируются выражения, стоящие над агрегатными функциями, если есть агрегатные функции. Сами агрегатные функции и то, что под ними, вычисляются при агрегации (GROUP BY). Эти выражения работают так, как будто применяются к отдельным строкам результата.

Если в результат необходимо включить все столбцы, используйте символ звёздочка (*). Например, SELECT * FROM ....

Чтобы включить в результат несколько столбцов, выбрав их имена с помощью регулярных выражений re2, используйте выражение COLUMNS.

COLUMNS('regexp')

Например, рассмотрим таблицу:

CREATE TABLE default.col_names (aa Int8, ab Int8, bc Int8) ENGINE = TinyLog

Следующий запрос выбирает данные из всех столбцов, содержащих в имени символ a.

SELECT COLUMNS('a') FROM col_names
┌─aa─┬─ab─┐
│  1 │  1 │
└────┴────┘

Выбранные стоблцы возвращаются не в алфавитном порядке.

В запросе можно использовать несколько выражений COLUMNS, а также вызывать над ними функции.

Например:

SELECT COLUMNS('a'), COLUMNS('c'), toTypeName(COLUMNS('c')) FROM col_names
┌─aa─┬─ab─┬─bc─┬─toTypeName(bc)─┐
│  1 │  1 │  1 │ Int8           │
└────┴────┴────┴────────────────┘

Каждый столбец, возвращённый выражением COLUMNS, передаётся в функцию отдельным аргументом. Также можно передавать и другие аргументы, если функция их поддерживаем. Аккуратно используйте функции. Если функция не поддерживает переданное количество аргументов, то ClickHouse генерирует исключение.

Например:

SELECT COLUMNS('a') + COLUMNS('c') FROM col_names
Received exception from server (version 19.14.1):
Code: 42. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Number of arguments for function plus doesn't match: passed 3, should be 2.

В этом примере, COLUMNS('a') возвращает два столбца: aa и ab. COLUMNS('c') возвращает столбец bc. Оператор + не работает с тремя аргументами, поэтому ClickHouse генерирует исключение с соответствущим сообщением.

Столбцы, которые возвращаются выражением COLUMNS могут быть разных типов. Если COLUMNS не возвращает ни одного столбца и это единственное выражение в запросе SELECT, то ClickHouse генерирует исключение.

Звёздочка

В любом месте запроса, вместо выражения, может стоять звёздочка. При анализе запроса звёздочка раскрывается в список всех столбцов таблицы (за исключением MATERIALIZED и ALIAS столбцов). Есть лишь немного случаев, когда оправдано использовать звёздочку:

  • при создании дампа таблицы;
  • для таблиц, содержащих всего несколько столбцов - например, системных таблиц;
  • для получения информации о том, какие столбцы есть в таблице; в этом случае, укажите LIMIT 1. Но лучше используйте запрос DESC TABLE;
  • при наличии сильной фильтрации по небольшому количеству столбцов с помощью PREWHERE;
  • в подзапросах (так как из подзапросов выкидываются столбцы, не нужные для внешнего запроса).

В других случаях использование звёздочки является издевательством над системой, так как вместо преимуществ столбцовой СУБД вы получаете недостатки. То есть использовать звёздочку не рекомендуется.

Экстремальные значения

Вы можете получить в дополнение к результату также минимальные и максимальные значения по столбцам результата. Для этого выставите настройку extremes в 1. Минимумы и максимумы считаются для числовых типов, дат, дат-с-временем. Для остальных столбцов будут выведены значения по умолчанию.

Вычисляются дополнительные две строчки - минимумы и максимумы, соответственно. Эти две дополнительные строки выводятся в форматах JSON*, TabSeparated*, и Pretty* отдельно от остальных строчек. В остальных форматах они не выводится.

Во форматах JSON*, экстремальные значения выводятся отдельным полем ‘extremes’. В форматах TabSeparated*, строка выводится после основного результата и после ‘totals’ если есть. Перед ней (после остальных данных) вставляется пустая строка. В форматах Pretty*, строка выводится отдельной таблицей после основного результата и после totals если есть.

Экстремальные значения вычисляются для строк перед LIMIT, но после LIMIT BY. Однако при использовании LIMIT offset, size, строки перед offset включаются в extremes. В потоковых запросах, в результате может учитываться также небольшое количество строчек, прошедших LIMIT.

Замечания

Вы можете использовать синонимы (алиасы AS) в любом месте запроса.

В секциях GROUP BY, ORDER BY и LIMIT BY можно использовать не названия столбцов, а номера. Для этого нужно включить настройку enable_positional_arguments. Тогда, например, в запросе с ORDER BY 1,2 будет выполнена сортировка сначала по первому, а затем по второму столбцу.

Детали реализации

Если в запросе отсутствуют секции DISTINCT, GROUP BY, ORDER BY, подзапросы в IN и JOIN, то запрос будет обработан полностью потоково, с использованием O(1) количества оперативки. Иначе запрос может съесть много оперативки, если не указаны подходящие ограничения:

  • max_memory_usage
  • max_rows_to_group_by
  • max_rows_to_sort
  • max_rows_in_distinct
  • max_bytes_in_distinct
  • max_rows_in_set
  • max_bytes_in_set
  • max_rows_in_join
  • max_bytes_in_join
  • max_bytes_before_external_sort
  • max_bytes_before_external_group_by

Подробнее смотрите в разделе «Настройки». Присутствует возможность использовать внешнюю сортировку (с сохранением временных данных на диск) и внешнюю агрегацию.

Модификаторы запроса SELECT

Вы можете использовать следующие модификаторы в запросах SELECT.

APPLY

Вызывает указанную функцию для каждой строки, возвращаемой внешним табличным выражением запроса.

Синтаксис:

SELECT <expr> APPLY( <func> ) FROM [db.]table_name

Пример:

CREATE TABLE columns_transformers (i Int64, j Int16, k Int64) ENGINE = MergeTree ORDER by (i);
INSERT INTO columns_transformers VALUES (100, 10, 324), (120, 8, 23);
SELECT * APPLY(sum) FROM columns_transformers;
┌─sum(i)─┬─sum(j)─┬─sum(k)─┐
│    220 │     18 │    347 │
└────────┴────────┴────────┘

EXCEPT

Исключает из результата запроса один или несколько столбцов.

Синтаксис:

SELECT <expr> EXCEPT ( col_name1 [, col_name2, col_name3, ...] ) FROM [db.]table_name

Пример:

SELECT * EXCEPT (i) from columns_transformers;
┌──j─┬───k─┐
│ 10 │ 324 │
│  8 │  23 │
└────┴─────┘

REPLACE

Определяет одно или несколько выражений алиасов. Каждый алиас должен соответствовать имени столбца из запроса SELECT *. В списке столбцов результата запроса имя столбца, соответствующее алиасу, заменяется выражением в модификаторе REPLACE.

Этот модификатор не изменяет имена или порядок столбцов. Однако он может изменить значение и тип значения.

Синтаксис:

SELECT <expr> REPLACE( <expr> AS col_name) from [db.]table_name

Пример:

SELECT * REPLACE(i + 1 AS i) from columns_transformers;
┌───i─┬──j─┬───k─┐
│ 101 │ 10 │ 324 │
│ 121 │  8 │  23 │
└─────┴────┴─────┘

Комбинации модификаторов

Вы можете использовать каждый модификатор отдельно или комбинировать их.

Примеры:

Использование одного и того же модификатора несколько раз.

SELECT COLUMNS('[jk]') APPLY(toString) APPLY(length) APPLY(max) from columns_transformers;
┌─max(length(toString(j)))─┬─max(length(toString(k)))─┐
│                        2 │                        3 │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┘

Использование нескольких модификаторов в одном запросе.

SELECT * REPLACE(i + 1 AS i) EXCEPT (j) APPLY(sum) from columns_transformers;
┌─sum(plus(i, 1))─┬─sum(k)─┐
│             222 │    347 │
└─────────────────┴────────┘

SETTINGS в запросе SELECT

Вы можете задать значения необходимых настроек непосредственно в запросе SELECT в секции SETTINGS. Эти настройки действуют только в рамках данного запроса, а после его выполнения сбрасываются до предыдущего значения или значения по умолчанию.

Другие способы задания настроек описаны здесь.

Пример

SELECT * FROM some_table SETTINGS optimize_read_in_order=1, cast_keep_nullable=1;