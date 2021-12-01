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REVOKE

Отзывает привилегии у пользователей или ролей.

Отзыв привилегий у пользователей

REVOKE [ ON CLUSTER cluster_name ] privilege [ ( column_name [ , . . . ] ) ] [ , . . . ] ON {db . table | db . * | * . * | table | * } FROM { user | CURRENT_USER } [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT { user | CURRENT_USER } [ , . . . ]



Отзыв ролей у пользователей

REVOKE [ ON CLUSTER cluster_name ] [ ADMIN OPTION FOR ] role [ , . . . ] FROM { user | role | CURRENT_USER } [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT {user_name | role_name | CURRENT_USER } [ , . . . ]



Для отзыва привилегий можно использовать привилегию более широкой области действия. Например, если у пользователя есть привилегия SELECT (x,y) , администратор может отозвать ее с помощью одного из запросов: REVOKE SELECT(x,y) ... , REVOKE SELECT * ... или даже REVOKE ALL PRIVILEGES ... .

Вы можете отозвать часть привилегии. Например, если у пользователя есть привилегия SELECT *.* , вы можете отозвать привилегию на чтение данных из какой-то таблицы или базы данных.

Присвоить пользователю john привилегию на SELECT из всех баз данных кроме accounts :

GRANT SELECT ON * . * TO john ;

REVOKE SELECT ON accounts . * FROM john ;



Присвоить пользователю mira привилегию на SELECT из всех столбцов таблицы accounts.staff кроме столбца wage :