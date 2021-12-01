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REVOKE

Отзывает привилегии у пользователей или ролей.

Синтаксис

Отзыв привилегий у пользователей

REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*} FROM {user | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user | CURRENT_USER} [,...]

Отзыв ролей у пользователей

REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] [ADMIN OPTION FOR] role [,...] FROM {user | role | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user_name | role_name | CURRENT_USER} [,...]

Описание

Для отзыва привилегий можно использовать привилегию более широкой области действия. Например, если у пользователя есть привилегия SELECT (x,y), администратор может отозвать ее с помощью одного из запросов: REVOKE SELECT(x,y) ..., REVOKE SELECT * ... или даже REVOKE ALL PRIVILEGES ....

Частичный отзыв

Вы можете отозвать часть привилегии. Например, если у пользователя есть привилегия SELECT *.*, вы можете отозвать привилегию на чтение данных из какой-то таблицы или базы данных.

Примеры

Присвоить пользователю john привилегию на SELECT из всех баз данных кроме accounts:

GRANT SELECT ON *.* TO john;
REVOKE SELECT ON accounts.* FROM john;

Присвоить пользователю mira привилегию на SELECT из всех столбцов таблицы accounts.staff кроме столбца wage:

GRANT SELECT ON accounts.staff TO mira;
REVOKE SELECT(wage) ON accounts.staff FROM mira;