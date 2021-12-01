REVOKE
Отзывает привилегии у пользователей или ролей.
Синтаксис
Отзыв привилегий у пользователей
REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*} FROM {user | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user | CURRENT_USER} [,...]
Отзыв ролей у пользователей
REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] [ADMIN OPTION FOR] role [,...] FROM {user | role | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user_name | role_name | CURRENT_USER} [,...]
Описание
Для отзыва привилегий можно использовать привилегию более широкой области действия. Например, если у пользователя есть привилегия
SELECT (x,y), администратор может отозвать ее с помощью одного из запросов:
REVOKE SELECT(x,y) ...,
REVOKE SELECT * ... или даже
REVOKE ALL PRIVILEGES ....
Частичный отзыв
Вы можете отозвать часть привилегии. Например, если у пользователя есть привилегия
SELECT *.*, вы можете отозвать привилегию на чтение данных из какой-то таблицы или базы данных.
Примеры
Присвоить пользователю
john привилегию на
SELECT из всех баз данных кроме
accounts:
GRANT SELECT ON *.* TO john;
REVOKE SELECT ON accounts.* FROM john;
Присвоить пользователю
mira привилегию на
SELECT из всех столбцов таблицы
accounts.staff кроме столбца
wage:
GRANT SELECT ON accounts.staff TO mira;
REVOKE SELECT(wage) ON accounts.staff FROM mira;