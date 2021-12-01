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RENAME

Переименовывает базы данных, таблицы или словари. Несколько сущностей могут быть переименованы в одном запросе. Обратите внимание, что запрос RENAME с несколькими сущностями это неатомарная операция. Чтобы обменять имена атомарно, используйте выражение EXCHANGE.

:::note "Примечание"

Запрос `RENAME` поддерживается только движком баз данных [Atomic](/docs/ru/engines/database-engines/atomic).

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Синтаксис

RENAME DATABASE | TABLE | DICTIONARY name TO new_name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster ]



Переименовывает базы данных.

Синтаксис

RENAME DATABASE atomic_database1 TO atomic_database2 [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster ]



Переименовывает одну или несколько таблиц.

Переименовывание таблиц является лёгкой операцией. Если вы указали после TO другую базу данных, то таблица будет перенесена в эту базу данных. При этом директории с базами данных должны быть расположены в одной файловой системе, иначе возвращается ошибка. Если переименовывается несколько таблиц в одном запросе, то такая операция неатомарная. Она может выполнится частично, и запросы в других сессиях могут получить ошибку Table ... doesn't exist... .

Синтаксис

RENAME TABLE [ db1 . ] name1 TO [ db2 . ] name2 [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster ]



Пример

RENAME TABLE table_A TO table_A_bak , table_B TO table_B_bak ;



Переименовывает один или несколько словарей. Этот запрос можно использовать для перемещения словарей между базами данных.

Синтаксис

RENAME DICTIONARY [ db0 . ] dict_A TO [ db1 . ] dict_B [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster ]



Смотрите также