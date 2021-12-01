RENAME
Переименовывает базы данных, таблицы или словари. Несколько сущностей могут быть переименованы в одном запросе.
Обратите внимание, что запрос
RENAME с несколькими сущностями это неатомарная операция. Чтобы обменять имена атомарно, используйте выражение EXCHANGE.
:::note "Примечание"
Запрос `RENAME` поддерживается только движком баз данных [Atomic](/docs/ru/engines/database-engines/atomic).
:::
Синтаксис
RENAME DATABASE|TABLE|DICTIONARY name TO new_name [,...] [ON CLUSTER cluster]
RENAME DATABASE
Переименовывает базы данных.
Синтаксис
RENAME DATABASE atomic_database1 TO atomic_database2 [,...] [ON CLUSTER cluster]
RENAME TABLE
Переименовывает одну или несколько таблиц.
Переименовывание таблиц является лёгкой операцией. Если вы указали после
TO другую базу данных, то таблица будет перенесена в эту базу данных. При этом директории с базами данных должны быть расположены в одной файловой системе, иначе возвращается ошибка. Если переименовывается несколько таблиц в одном запросе, то такая операция неатомарная. Она может выполнится частично, и запросы в других сессиях могут получить ошибку
Table ... doesn't exist....
Синтаксис
RENAME TABLE [db1.]name1 TO [db2.]name2 [,...] [ON CLUSTER cluster]
Пример
RENAME TABLE table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;
RENAME DICTIONARY
Переименовывает один или несколько словарей. Этот запрос можно использовать для перемещения словарей между базами данных.
Синтаксис
RENAME DICTIONARY [db0.]dict_A TO [db1.]dict_B [,...] [ON CLUSTER cluster]
Смотрите также