ПАРАЛЛЕЛЬНО С Clause

Позволяет выполнять несколько операторов параллельно.

Выполняет операторы statement1 , statement2 , statement3 , ... параллельно друг с другом. Вывод этих операторов игнорируется.

Выполнение операторов параллельно может быть быстрее, чем просто последовательность тех же операторов в многих случаях. Например, statement1 ПАРАЛЛЕЛЬНО С statement2 ПАРАЛЛЕЛЬНО С statement3 вероятно будет быстрее, чем statement1; statement2; statement3 .

Создает две таблицы параллельно:

Удаляет две таблицы параллельно:

Настройка max_threads контролирует, сколько потоков создается.

Клауза ПАРАЛЛЕЛЬНО С несколько похожа на UNION, который также выполняет свои операнды параллельно. Однако есть некоторые отличия: