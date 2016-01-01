ПАРАЛЛЕЛЬНО С Clause
Позволяет выполнять несколько операторов параллельно.
Синтаксис
Выполняет операторы
statement1,
statement2,
statement3, ... параллельно друг с другом. Вывод этих операторов игнорируется.
Выполнение операторов параллельно может быть быстрее, чем просто последовательность тех же операторов в многих случаях. Например,
statement1 ПАРАЛЛЕЛЬНО С statement2 ПАРАЛЛЕЛЬНО С statement3 вероятно будет быстрее, чем
statement1; statement2; statement3.
Примеры
Создает две таблицы параллельно:
Удаляет две таблицы параллельно:
Настройки
Настройка max_threads контролирует, сколько потоков создается.
Сравнение с UNION
Клауза
ПАРАЛЛЕЛЬНО С несколько похожа на UNION, который также выполняет свои операнды параллельно. Однако есть некоторые отличия:
ПАРАЛЛЕЛЬНО Сне возвращает никакие результаты от выполнения своих операндов, он может только повторно выбросить исключение, если такое будет;
ПАРАЛЛЕЛЬНО Сне требует, чтобы его операнды имели один и тот же набор результирующих колонок;
ПАРАЛЛЕЛЬНО Сможет выполнять любые операторы (не только
SELECT).