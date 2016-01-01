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ПАРАЛЛЕЛЬНО С Clause

Позволяет выполнять несколько операторов параллельно.

Синтаксис

Выполняет операторы statement1, statement2, statement3, ... параллельно друг с другом. Вывод этих операторов игнорируется.

Выполнение операторов параллельно может быть быстрее, чем просто последовательность тех же операторов в многих случаях. Например, statement1 ПАРАЛЛЕЛЬНО С statement2 ПАРАЛЛЕЛЬНО С statement3 вероятно будет быстрее, чем statement1; statement2; statement3.

Примеры

Создает две таблицы параллельно:

Удаляет две таблицы параллельно:

Настройки

Настройка max_threads контролирует, сколько потоков создается.

Сравнение с UNION

Клауза ПАРАЛЛЕЛЬНО С несколько похожа на UNION, который также выполняет свои операнды параллельно. Однако есть некоторые отличия:

  • ПАРАЛЛЕЛЬНО С не возвращает никакие результаты от выполнения своих операндов, он может только повторно выбросить исключение, если такое будет;
  • ПАРАЛЛЕЛЬНО С не требует, чтобы его операнды имели один и тот же набор результирующих колонок;
  • ПАРАЛЛЕЛЬНО С может выполнять любые операторы (не только SELECT).