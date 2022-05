OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE ;

OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY * ;

OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY colX , colY , colZ ;

OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY * EXCEPT colX ;

OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY * EXCEPT ( colX , colY ) ;

OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY COLUMNS ( 'column-matched-by-regex' ) ;

OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY COLUMNS ( 'column-matched-by-regex' ) EXCEPT colX ;

OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY COLUMNS ( 'column-matched-by-regex' ) EXCEPT ( colX , colY ) ;