Skip to main content

KILL

Существует два вида операторов KILL: KILL QUERY и KILL MUTATION

KILL QUERY

KILL QUERY [ON CLUSTER cluster]
  WHERE <where expression to SELECT FROM system.processes query>
  [SYNC|ASYNC|TEST]
  [FORMAT format]

Пытается принудительно остановить исполняющиеся в данный момент запросы. Запросы для принудительной остановки выбираются из таблицы system.processes с помощью условия, указанного в секции WHERE запроса KILL.

Примеры

-- Принудительно останавливает все запросы с указанным query_id:
KILL QUERY WHERE query_id='2-857d-4a57-9ee0-327da5d60a90'

-- Синхронно останавливает все запросы пользователя 'username':
KILL QUERY WHERE user='username' SYNC

Readonly-пользователи могут останавливать только свои запросы.

По умолчанию используется асинхронный вариант запроса (ASYNC), который не дожидается подтверждения остановки запросов.

Синхронный вариант (SYNC) ожидает остановки всех запросов и построчно выводит информацию о процессах по ходу их остановки. Ответ содержит колонку kill_status, которая может принимать следующие значения:

  1. ‘finished’ - запрос был успешно остановлен;
  2. ‘waiting’ - запросу отправлен сигнал завершения, ожидается его остановка;
  3. остальные значения описывают причину невозможности остановки запроса.

Тестовый вариант запроса (TEST) только проверяет права пользователя и выводит список запросов для остановки.

KILL MUTATION

KILL MUTATION [ON CLUSTER cluster]
  WHERE <where expression to SELECT FROM system.mutations query>
  [TEST]
  [FORMAT format]

Пытается остановить выполняющиеся в данные момент мутации. Мутации для остановки выбираются из таблицы system.mutations с помощью условия, указанного в секции WHERE запроса KILL.

Тестовый вариант запроса (TEST) только проверяет права пользователя и выводит список запросов для остановки.

Примеры:

-- Останавливает все мутации одной таблицы:
KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table'

-- Останавливает конкретную мутацию:
KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table' AND mutation_id = 'mutation_3.txt'

Запрос полезен в случаях, когда мутация не может выполниться до конца (например, если функция в запросе мутации бросает исключение на данных таблицы).

Данные, уже изменённые мутацией, остаются в таблице (отката на старую версию данных не происходит).