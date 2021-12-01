KILL
Существует два вида операторов KILL: KILL QUERY и KILL MUTATION
KILL QUERY
KILL QUERY [ON CLUSTER cluster]
WHERE <where expression to SELECT FROM system.processes query>
[SYNC|ASYNC|TEST]
[FORMAT format]
Пытается принудительно остановить исполняющиеся в данный момент запросы.
Запросы для принудительной остановки выбираются из таблицы system.processes с помощью условия, указанного в секции
WHERE запроса
KILL.
Примеры
-- Принудительно останавливает все запросы с указанным query_id:
KILL QUERY WHERE query_id='2-857d-4a57-9ee0-327da5d60a90'
-- Синхронно останавливает все запросы пользователя 'username':
KILL QUERY WHERE user='username' SYNC
Readonly-пользователи могут останавливать только свои запросы.
По умолчанию используется асинхронный вариант запроса (
ASYNC), который не дожидается подтверждения остановки запросов.
Синхронный вариант (
SYNC) ожидает остановки всех запросов и построчно выводит информацию о процессах по ходу их остановки.
Ответ содержит колонку
kill_status, которая может принимать следующие значения:
- ‘finished’ - запрос был успешно остановлен;
- ‘waiting’ - запросу отправлен сигнал завершения, ожидается его остановка;
- остальные значения описывают причину невозможности остановки запроса.
Тестовый вариант запроса (
TEST) только проверяет права пользователя и выводит список запросов для остановки.
KILL MUTATION
KILL MUTATION [ON CLUSTER cluster]
WHERE <where expression to SELECT FROM system.mutations query>
[TEST]
[FORMAT format]
Пытается остановить выполняющиеся в данные момент мутации. Мутации для остановки выбираются из таблицы
system.mutations с помощью условия, указанного в секции
WHERE запроса
KILL.
Тестовый вариант запроса (
TEST) только проверяет права пользователя и выводит список запросов для остановки.
Примеры:
-- Останавливает все мутации одной таблицы:
KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table'
-- Останавливает конкретную мутацию:
KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table' AND mutation_id = 'mutation_3.txt'
Запрос полезен в случаях, когда мутация не может выполниться до конца (например, если функция в запросе мутации бросает исключение на данных таблицы).
Данные, уже изменённые мутацией, остаются в таблице (отката на старую версию данных не происходит).