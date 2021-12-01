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KILL

Существует два вида операторов KILL: KILL QUERY и KILL MUTATION

KILL QUERY [ ON CLUSTER cluster ]

WHERE < where expression to SELECT FROM system . processes query >

[ SYNC | ASYNC | TEST ]

[ FORMAT format ]



Пытается принудительно остановить исполняющиеся в данный момент запросы. Запросы для принудительной остановки выбираются из таблицы system.processes с помощью условия, указанного в секции WHERE запроса KILL .

Примеры



KILL QUERY WHERE query_id = '2-857d-4a57-9ee0-327da5d60a90'





KILL QUERY WHERE user = 'username' SYNC



Readonly-пользователи могут останавливать только свои запросы.

По умолчанию используется асинхронный вариант запроса ( ASYNC ), который не дожидается подтверждения остановки запросов.

Синхронный вариант ( SYNC ) ожидает остановки всех запросов и построчно выводит информацию о процессах по ходу их остановки. Ответ содержит колонку kill_status , которая может принимать следующие значения:

‘finished’ - запрос был успешно остановлен; ‘waiting’ - запросу отправлен сигнал завершения, ожидается его остановка; остальные значения описывают причину невозможности остановки запроса.

Тестовый вариант запроса ( TEST ) только проверяет права пользователя и выводит список запросов для остановки.

KILL MUTATION [ ON CLUSTER cluster ]

WHERE < where expression to SELECT FROM system . mutations query >

[ TEST ]

[ FORMAT format ]



Пытается остановить выполняющиеся в данные момент мутации. Мутации для остановки выбираются из таблицы system.mutations с помощью условия, указанного в секции WHERE запроса KILL .

Тестовый вариант запроса ( TEST ) только проверяет права пользователя и выводит список запросов для остановки.

Примеры:



KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table'





KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table' AND mutation_id = 'mutation_3.txt'



Запрос полезен в случаях, когда мутация не может выполниться до конца (например, если функция в запросе мутации бросает исключение на данных таблицы).

Данные, уже изменённые мутацией, остаются в таблице (отката на старую версию данных не происходит).