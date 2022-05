echo 1 ,A > input.csv ; echo 2 ,B >> input.csv

clickhouse-client --query = "CREATE TABLE table_from_file (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;"

clickhouse-client --query = "INSERT INTO table_from_file FROM INFILE 'input.csv' FORMAT CSV;"

clickhouse-client --query = "SELECT * FROM table_from_file FORMAT PrettyCompact;"