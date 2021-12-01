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insert-into

Добавляет данные в таблицу.

Синтаксис

INSERT INTO [ db . ] table [ ( c1 , c2 , c3 ) ] VALUES ( v11 , v12 , v13 ) , ( v21 , v22 , v23 ) , . . .



Вы можете указать список столбцов для вставки, используя синтаксис (c1, c2, c3) . Также можно использовать выражение cо звездочкой и/или модификаторами, такими как APPLY, EXCEPT, REPLACE.

В качестве примера рассмотрим таблицу:

SHOW CREATE insert_select_testtable



CREATE TABLE insert_select_testtable

(

`a` Int8,

`b` String,

`c` Int8

)

ENGINE = MergeTree()

ORDER BY a



INSERT INTO insert_select_testtable ( * ) VALUES ( 1 , 'a' , 1 )



Если вы хотите вставить данные во все столбцы, кроме 'b', вам нужно передать столько значений, сколько столбцов вы указали в скобках:

INSERT INTO insert_select_testtable ( * EXCEPT ( b ) ) Values ( 2 , 2 )



SELECT * FROM insert_select_testtable



┌─a─┬─b─┬─c─┐

│ 2 │ │ 2 │

└───┴───┴───┘

┌─a─┬─b─┬─c─┐

│ 1 │ a │ 1 │

└───┴───┴───┘



В этом примере мы видим, что вторая строка содержит столбцы a и c , заполненные переданными значениями и b , заполненный значением по умолчанию. Также можно использовать ключевое слово DEFAULT для вставки значений по умолчанию:

INSERT INTO insert_select_testtable VALUES ( 1 , DEFAULT , 1 ) ;



Если список столбцов не включает все существующие столбцы, то все остальные столбцы заполняются следующим образом:

Значения, вычисляемые из DEFAULT выражений, указанных в определении таблицы.

выражений, указанных в определении таблицы. Нули и пустые строки, если DEFAULT не определены.

В INSERT можно передавать данные любого формата, который поддерживает ClickHouse. Для этого формат необходимо указать в запросе в явном виде:

INSERT INTO [ db . ] table [ ( c1 , c2 , c3 ) ] FORMAT format_name data_set



Например, следующий формат запроса идентичен базовому варианту INSERT … VALUES:

INSERT INTO [ db . ] table [ ( c1 , c2 , c3 ) ] FORMAT Values ( v11 , v12 , v13 ) , ( v21 , v22 , v23 ) , . . .



ClickHouse отсекает все пробелы и один перенос строки (если он есть) перед данными. Рекомендуем при формировании запроса переносить данные на новую строку после операторов запроса (это важно, если данные начинаются с пробелов).

Пример:

INSERT INTO t FORMAT TabSeparated

11 Hello , world !

22 Qwerty



С помощью консольного клиента или HTTP интерфейса можно вставлять данные отдельно от запроса. Как это сделать, читайте в разделе «Интерфейсы».

Если в таблице объявлены ограничения, то их выполнимость будет проверена для каждой вставляемой строки. Если для хотя бы одной строки ограничения не будут выполнены, запрос будет остановлен.

Синтаксис

INSERT INTO [ db . ] table [ ( c1 , c2 , c3 ) ] SELECT . . .



Соответствие столбцов определяется их позицией в секции SELECT. При этом, их имена в выражении SELECT и в таблице для INSERT, могут отличаться. При необходимости выполняется приведение типов данных, эквивалентное соответствующему оператору CAST.

Все форматы данных кроме Values не позволяют использовать в качестве значений выражения, такие как now() , 1 + 2 и подобные. Формат Values позволяет ограниченно использовать выражения, но это не рекомендуется, так как в этом случае для их выполнения используется неэффективный вариант кода.

Не поддерживаются другие запросы на модификацию части данных: UPDATE , DELETE , REPLACE , MERGE , UPSERT , INSERT UPDATE . Вы можете удалять старые данные с помощью запроса ALTER TABLE ... DROP PARTITION .

Для табличной функции input() после секции SELECT должна следовать секция FORMAT .

Чтобы вставить значение по умолчанию вместо NULL в столбец, который не позволяет хранить NULL , включите настройку insert_null_as_default.

Синтаксис

INSERT INTO [ db . ] table [ ( c1 , c2 , c3 ) ] FROM INFILE file_name [ COMPRESSION type ] FORMAT format_name



Используйте этот синтаксис, чтобы вставить данные из файла, который хранится на стороне клиента. file_name и type задаются в виде строковых литералов. Формат входного файла должен быть задан в секции FORMAT .

Поддерживаются сжатые файлы. Формат сжатия определяется по расширению файла, либо он может быть задан в секции COMPRESSION . Поддерживаются форматы: 'none' , 'gzip' , 'deflate' , 'br' , 'xz' , 'zstd' , 'lz4' , 'bz2' .

Эта функциональность поддерживается клиентом командной строки и clickhouse-local.

Пример

Выполните следующие запросы, используя клиент командной строки:

echo 1 ,A > input.csv ; echo 2 ,B >> input.csv

clickhouse-client --query = "CREATE TABLE table_from_file (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;"

clickhouse-client --query = "INSERT INTO table_from_file FROM INFILE 'input.csv' FORMAT CSV;"

clickhouse-client --query = "SELECT * FROM table_from_file FORMAT PrettyCompact;"



Результат:

┌─id─┬─text─┐

│ 1 │ A │

│ 2 │ B │

└────┴──────┘



Данные могут быть вставлены в таблицы, заданные с помощью табличных функций.

Синтаксис

INSERT INTO [ TABLE ] FUNCTION table_func . . .



Пример

Табличная функция remote используется в следующих запросах:

CREATE TABLE simple_table ( id UInt32 , text String ) ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY id ;

INSERT INTO TABLE FUNCTION remote ( 'localhost' , default . simple_table )

VALUES ( 100 , 'inserted via remote()' ) ;

SELECT * FROM simple_table ;



Результат:

┌──id─┬─text──────────────────┐

│ 100 │ inserted via remote() │

└─────┴───────────────────────┘



INSERT сортирует входящие данные по первичному ключу и разбивает их на партиции по ключу партиционирования. Если вы вставляете данные в несколько партиций одновременно, то это может значительно снизить производительность запроса INSERT . Чтобы избежать этого:

Добавляйте данные достаточно большими пачками. Например, по 100 000 строк.

Группируйте данные по ключу партиционирования самостоятельно перед загрузкой в ClickHouse.

Снижения производительности не будет, если:

Данные поступают в режиме реального времени.

Вы загружаете данные, которые как правило отсортированы по времени.

Также возможно вставлять данные асинхронно во множественных маленьких вставках. Данные от таких вставок сначала собираются в пачки, а потом вставляются в таблицу. Чтобы включить асинхронный режим, используйте настройку async_insert. Обратите внимание, что асинхронные вставки поддерживаются только через протокол HTTP, а дедупликация при этом не производится.

См. также