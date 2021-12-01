insert-into
INSERT INTO
Добавляет данные в таблицу.
Синтаксис
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] VALUES (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...
Вы можете указать список столбцов для вставки, используя синтаксис
(c1, c2, c3). Также можно использовать выражение cо звездочкой и/или модификаторами, такими как APPLY, EXCEPT, REPLACE.
В качестве примера рассмотрим таблицу:
SHOW CREATE insert_select_testtable
CREATE TABLE insert_select_testtable
(
`a` Int8,
`b` String,
`c` Int8
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY a
INSERT INTO insert_select_testtable (*) VALUES (1, 'a', 1)
Если вы хотите вставить данные во все столбцы, кроме 'b', вам нужно передать столько значений, сколько столбцов вы указали в скобках:
INSERT INTO insert_select_testtable (* EXCEPT(b)) Values (2, 2)
SELECT * FROM insert_select_testtable
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 2 │ │ 2 │
└───┴───┴───┘
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 1 │ a │ 1 │
└───┴───┴───┘
В этом примере мы видим, что вторая строка содержит столбцы
a и
c, заполненные переданными значениями и
b, заполненный значением по умолчанию. Также можно использовать ключевое слово
DEFAULT для вставки значений по умолчанию:
INSERT INTO insert_select_testtable VALUES (1, DEFAULT, 1) ;
Если список столбцов не включает все существующие столбцы, то все остальные столбцы заполняются следующим образом:
- Значения, вычисляемые из
DEFAULTвыражений, указанных в определении таблицы.
- Нули и пустые строки, если
DEFAULTне определены.
В INSERT можно передавать данные любого формата, который поддерживает ClickHouse. Для этого формат необходимо указать в запросе в явном виде:
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] FORMAT format_name data_set
Например, следующий формат запроса идентичен базовому варианту INSERT … VALUES:
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] FORMAT Values (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...
ClickHouse отсекает все пробелы и один перенос строки (если он есть) перед данными. Рекомендуем при формировании запроса переносить данные на новую строку после операторов запроса (это важно, если данные начинаются с пробелов).
Пример:
INSERT INTO t FORMAT TabSeparated
11 Hello, world!
22 Qwerty
С помощью консольного клиента или HTTP интерфейса можно вставлять данные отдельно от запроса. Как это сделать, читайте в разделе «Интерфейсы».
Ограничения (constraints)
Если в таблице объявлены ограничения, то их выполнимость будет проверена для каждой вставляемой строки. Если для хотя бы одной строки ограничения не будут выполнены, запрос будет остановлен.
Вставка результатов
SELECT
Синтаксис
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] SELECT ...
Соответствие столбцов определяется их позицией в секции SELECT. При этом, их имена в выражении SELECT и в таблице для INSERT, могут отличаться. При необходимости выполняется приведение типов данных, эквивалентное соответствующему оператору CAST.
Все форматы данных кроме Values не позволяют использовать в качестве значений выражения, такие как
now(),
1 + 2 и подобные. Формат Values позволяет ограниченно использовать выражения, но это не рекомендуется, так как в этом случае для их выполнения используется неэффективный вариант кода.
Не поддерживаются другие запросы на модификацию части данных:
UPDATE,
DELETE,
REPLACE,
MERGE,
UPSERT,
INSERT UPDATE.
Вы можете удалять старые данные с помощью запроса
ALTER TABLE ... DROP PARTITION.
Для табличной функции input() после секции
SELECT должна следовать
секция
FORMAT.
Чтобы вставить значение по умолчанию вместо
NULL в столбец, который не позволяет хранить
NULL, включите настройку insert_null_as_default.
Вставка данных из файла
Синтаксис
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] FROM INFILE file_name [COMPRESSION type] FORMAT format_name
Используйте этот синтаксис, чтобы вставить данные из файла, который хранится на стороне клиента.
file_name и
type задаются в виде строковых литералов. Формат входного файла должен быть задан в секции
FORMAT.
Поддерживаются сжатые файлы. Формат сжатия определяется по расширению файла, либо он может быть задан в секции
COMPRESSION. Поддерживаются форматы:
'none',
'gzip',
'deflate',
'br',
'xz',
'zstd',
'lz4',
'bz2'.
Эта функциональность поддерживается клиентом командной строки и clickhouse-local.
Пример
Выполните следующие запросы, используя клиент командной строки:
echo 1,A > input.csv ; echo 2,B >> input.csv
clickhouse-client --query="CREATE TABLE table_from_file (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;"
clickhouse-client --query="INSERT INTO table_from_file FROM INFILE 'input.csv' FORMAT CSV;"
clickhouse-client --query="SELECT * FROM table_from_file FORMAT PrettyCompact;"
Результат:
┌─id─┬─text─┐
│ 1 │ A │
│ 2 │ B │
└────┴──────┘
Вставка в табличную функцию
Данные могут быть вставлены в таблицы, заданные с помощью табличных функций.
Синтаксис
INSERT INTO [TABLE] FUNCTION table_func ...
Пример
Табличная функция remote используется в следующих запросах:
CREATE TABLE simple_table (id UInt32, text String) ENGINE=MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO TABLE FUNCTION remote('localhost', default.simple_table)
VALUES (100, 'inserted via remote()');
SELECT * FROM simple_table;
Результат:
┌──id─┬─text──────────────────┐
│ 100 │ inserted via remote() │
└─────┴───────────────────────┘
Замечания о производительности
INSERT сортирует входящие данные по первичному ключу и разбивает их на партиции по ключу партиционирования. Если вы вставляете данные в несколько партиций одновременно, то это может значительно снизить производительность запроса
INSERT. Чтобы избежать этого:
- Добавляйте данные достаточно большими пачками. Например, по 100 000 строк.
- Группируйте данные по ключу партиционирования самостоятельно перед загрузкой в ClickHouse.
Снижения производительности не будет, если:
- Данные поступают в режиме реального времени.
- Вы загружаете данные, которые как правило отсортированы по времени.
Также возможно вставлять данные асинхронно во множественных маленьких вставках. Данные от таких вставок сначала собираются в пачки, а потом вставляются в таблицу. Чтобы включить асинхронный режим, используйте настройку async_insert. Обратите внимание, что асинхронные вставки поддерживаются только через протокол HTTP, а дедупликация при этом не производится.
См. также