GRANT

Присваивает привилегии пользователям или ролям ClickHouse.

Назначает роли пользователям или другим ролям.

Отозвать привилегию можно с помощью выражения REVOKE. Чтобы вывести список присвоенных привилегий, воспользуйтесь выражением SHOW GRANTS.

GRANT [ ON CLUSTER cluster_name ] privilege [ ( column_name [ , . . . ] ) ] [ , . . . ] ON {db . table | db . * | * . * | table | * } TO { user | role | CURRENT_USER } [ , . . . ] [ WITH GRANT OPTION ] [ WITH REPLACE OPTION ]



privilege — Тип привилегии

role — Роль пользователя ClickHouse.

user — Пользователь ClickHouse.

WITH GRANT OPTION разрешает пользователю или роли выполнять запрос GRANT . Пользователь может выдавать только те привилегии, которые есть у него, той же или меньшей области действий. WITH REPLACE OPTION заменяет все старые привилегии новыми привилегиями для user или role , если не указано, добавляет новые привилегии.

GRANT [ ON CLUSTER cluster_name ] role [ , . . . ] TO { user | another_role | CURRENT_USER } [ , . . . ] [ WITH ADMIN OPTION ] [ WITH REPLACE OPTION ]



role — Роль пользователя ClickHouse.

user — Пользователь ClickHouse.

WITH ADMIN OPTION присваивает привилегию ADMIN OPTION пользователю или роли. WITH REPLACE OPTION заменяет все старые роли новыми ролями для пользователя user или role , если не указано, добавляет новые новые роли.

Для использования GRANT пользователь должен иметь привилегию GRANT OPTION . Пользователь может выдавать привилегии только внутри области действий назначенных ему самому привилегий.

Например, администратор выдал привилегию пользователю john :

GRANT SELECT ( x , y ) ON db . table TO john WITH GRANT OPTION



Это означает, что пользователю john разрешено выполнять:

SELECT x,y FROM db.table .

. SELECT x FROM db.table .

. SELECT y FROM db.table .

john не может выполнить SELECT z FROM db.table или SELECT * FROM db.table . После обработки данных запросов ClickHouse ничего не вернет — даже x или y . Единственное исключение — если таблица содержит только столбцы x и y . В таком случае ClickHouse вернет все данные.

Также у john есть привилегия GRANT OPTION . john может выдать другим пользователям привилегии той же или меньшей области действий из тех, которые есть у него.

При присвоении привилегий допускается использовать астериск ( * ) вместо имени таблицы или базы данных. Например, запрос GRANT SELECT ON db.* TO john позволит пользователю john выполнять SELECT над всеми таблицам в базе данных db . Также вы можете опускать имя базы данных. В таком случае привилегии позволят совершать операции над текущей базой данных. Например, запрос GRANT SELECT ON * TO john выдаст привилегию на выполнение SELECT над всеми таблицами в текущей базе данных; GRANT SELECT ON mytable TO john — только над таблицей mytable в текущей базе данных.

Доступ к базе данных system разрешен всегда (данная база данных используется при обработке запросов).

Вы можете присвоить несколько привилегий нескольким пользователям в одном запросе. Запрос GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO john, robin позволит пользователям john и robin выполнять INSERT и SELECT над всеми таблицами всех баз данных на сервере.

Привилегия — это разрешение на выполнение определенного типа запросов.

Привилегии имеют иерархическую структуру. Набор разрешенных запросов зависит от области действия привилегии.

Иерархия привилегий:

SELECT

INSERT

ALTER ALTER TABLE ALTER UPDATE ALTER DELETE ALTER COLUMN ALTER ADD COLUMN ALTER DROP COLUMN ALTER MODIFY COLUMN ALTER COMMENT COLUMN ALTER CLEAR COLUMN ALTER RENAME COLUMN ALTER INDEX ALTER ORDER BY ALTER SAMPLE BY ALTER ADD INDEX ALTER DROP INDEX ALTER MATERIALIZE INDEX ALTER CLEAR INDEX ALTER CONSTRAINT ALTER ADD CONSTRAINT ALTER DROP CONSTRAINT ALTER TTL ALTER MATERIALIZE TTL ALTER SETTINGS ALTER MOVE PARTITION ALTER FETCH PARTITION ALTER FREEZE PARTITION ALTER VIEW ALTER VIEW REFRESH ALTER VIEW MODIFY QUERY

CREATE CREATE DATABASE CREATE TABLE CREATE TEMPORARY TABLE CREATE VIEW CREATE DICTIONARY CREATE FUNCTION

DROP DROP DATABASE DROP TABLE DROP VIEW DROP DICTIONARY DROP FUNCTION

TRUNCATE

OPTIMIZE

SHOW SHOW DATABASES SHOW TABLES SHOW COLUMNS SHOW DICTIONARIES

KILL QUERY

ACCESS MANAGEMENT CREATE USER ALTER USER DROP USER CREATE ROLE ALTER ROLE DROP ROLE CREATE ROW POLICY ALTER ROW POLICY DROP ROW POLICY CREATE QUOTA ALTER QUOTA DROP QUOTA CREATE SETTINGS PROFILE ALTER SETTINGS PROFILE DROP SETTINGS PROFILE SHOW ACCESS SHOW_USERS SHOW_ROLES SHOW_ROW_POLICIES SHOW_QUOTAS SHOW_SETTINGS_PROFILES ROLE ADMIN

SYSTEM SYSTEM SHUTDOWN SYSTEM DROP CACHE SYSTEM DROP DNS CACHE SYSTEM DROP MARK CACHE SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE SYSTEM RELOAD SYSTEM RELOAD CONFIG SYSTEM RELOAD DICTIONARY SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES SYSTEM RELOAD FUNCTION SYSTEM RELOAD FUNCTIONS SYSTEM MERGES SYSTEM TTL MERGES SYSTEM FETCHES SYSTEM MOVES SYSTEM SENDS SYSTEM DISTRIBUTED SENDS SYSTEM REPLICATED SENDS SYSTEM REPLICATION QUEUES SYSTEM SYNC REPLICA SYSTEM RESTART REPLICA SYSTEM FLUSH SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED SYSTEM FLUSH LOGS

INTROSPECTION addressToLine addressToSymbol demangle

SOURCES FILE URL REMOTE MYSQL ODBC JDBC HDFS S3

dictGet

Примеры того, как трактуется данная иерархия:

Привилегия ALTER включает все остальные ALTER* привилегии.

включает все остальные привилегии. ALTER CONSTRAINT включает ALTER ADD CONSTRAINT и ALTER DROP CONSTRAINT .

Привилегии применяются на разных уровнях. Уровень определяет синтаксис присваивания привилегии.

Уровни (от низшего к высшему):

COLUMN — Привилегия присваивается для столбца, таблицы, базы данных или глобально.

— Привилегия присваивается для столбца, таблицы, базы данных или глобально. TABLE — Привилегия присваивается для таблицы, базы данных или глобально.

— Привилегия присваивается для таблицы, базы данных или глобально. VIEW — Привилегия присваивается для представления, базы данных или глобально.

— Привилегия присваивается для представления, базы данных или глобально. DICTIONARY — Привилегия присваивается для словаря, базы данных или глобально.

— Привилегия присваивается для словаря, базы данных или глобально. DATABASE — Привилегия присваивается для базы данных или глобально.

— Привилегия присваивается для базы данных или глобально. GLOBAL — Привилегия присваивается только глобально.

— Привилегия присваивается только глобально. GROUP — Группирует привилегии разных уровней. При присвоении привилегии уровня GROUP присваиваются только привилегии из группы в соответствии с используемым синтаксисом.

Примеры допустимого синтаксиса:

GRANT SELECT(x) ON db.table TO user

GRANT SELECT ON db.* TO user

Примеры недопустимого синтаксиса:

GRANT CREATE USER(x) ON db.table TO user

GRANT CREATE USER ON db.* TO user

Специальная привилегия ALL присваивает все привилегии пользователю или роли.

По умолчанию пользователь или роль не имеют привилегий.

Отсутствие привилегий у пользователя или роли отображается как привилегия NONE.

Выполнение некоторых запросов требует определенного набора привилегий. Например, чтобы выполнить запрос RENAME, нужны следующие привилегии: SELECT , CREATE TABLE , INSERT и DROP TABLE .

Разрешает выполнять запросы SELECT.

Уровень: COLUMN .

Описание

Пользователь с данной привилегией может выполнять запросы SELECT над определенными столбцами из определенной таблицы и базы данных. При включении в запрос других столбцов запрос ничего не вернет.

Рассмотрим следующую привилегию:

GRANT SELECT ( x , y ) ON db . table TO john



Данная привилегия позволяет пользователю john выполнять выборку данных из столбцов x и/или y в db.table , например, SELECT x FROM db.table . john не может выполнить SELECT z FROM db.table или SELECT * FROM db.table . После обработки данных запросов ClickHouse ничего не вернет — даже x или y . Единственное исключение — если таблица содержит только столбцы x и y . В таком случае ClickHouse вернет все данные.

Разрешает выполнять запросы INSERT.

Уровень: COLUMN .

Описание

Пользователь с данной привилегией может выполнять запросы INSERT над определенными столбцами из определенной таблицы и базы данных. При включении в запрос других столбцов запрос не добавит никаких данных.

Пример

GRANT INSERT ( x , y ) ON db . table TO john



Присвоенная привилегия позволит пользователю john вставить данные в столбцы x и/или y в db.table .

Разрешает выполнять запросы ALTER в соответствии со следующей иерархией привилегий:

ALTER . Уровень: COLUMN . ALTER TABLE . Уровень: GROUP ALTER UPDATE . Уровень: COLUMN . Алиасы: UPDATE ALTER DELETE . Уровень: COLUMN . Алиасы: DELETE ALTER COLUMN . Уровень: GROUP ALTER ADD COLUMN . Уровень: COLUMN . Алиасы: ADD COLUMN ALTER DROP COLUMN . Уровень: COLUMN . Алиасы: DROP COLUMN ALTER MODIFY COLUMN . Уровень: COLUMN . Алиасы: MODIFY COLUMN ALTER COMMENT COLUMN . Уровень: COLUMN . Алиасы: COMMENT COLUMN ALTER CLEAR COLUMN . Уровень: COLUMN . Алиасы: CLEAR COLUMN ALTER RENAME COLUMN . Уровень: COLUMN . Алиасы: RENAME COLUMN ALTER INDEX . Уровень: GROUP . Алиасы: INDEX ALTER ORDER BY . Уровень: TABLE . Алиасы: ALTER MODIFY ORDER BY , MODIFY ORDER BY ALTER SAMPLE BY . Уровень: TABLE . Алиасы: ALTER MODIFY SAMPLE BY , MODIFY SAMPLE BY ALTER ADD INDEX . Уровень: TABLE . Алиасы: ADD INDEX ALTER DROP INDEX . Уровень: TABLE . Алиасы: DROP INDEX ALTER MATERIALIZE INDEX . Уровень: TABLE . Алиасы: MATERIALIZE INDEX ALTER CLEAR INDEX . Уровень: TABLE . Алиасы: CLEAR INDEX ALTER CONSTRAINT . Уровень: GROUP . Алиасы: CONSTRAINT ALTER ADD CONSTRAINT . Уровень: TABLE . Алиасы: ADD CONSTRAINT ALTER DROP CONSTRAINT . Уровень: TABLE . Алиасы: DROP CONSTRAINT ALTER TTL . Уровень: TABLE . Алиасы: ALTER MODIFY TTL , MODIFY TTL ALTER MATERIALIZE TTL . Уровень: TABLE . Алиасы: MATERIALIZE TTL ALTER SETTINGS . Уровень: TABLE . Алиасы: ALTER SETTING , ALTER MODIFY SETTING , MODIFY SETTING ALTER MOVE PARTITION . Уровень: TABLE . Алиасы: ALTER MOVE PART , MOVE PARTITION , MOVE PART ALTER FETCH PARTITION . Уровень: TABLE . Алиасы: ALTER FETCH PART , FETCH PARTITION , FETCH PART ALTER FREEZE PARTITION . Уровень: TABLE . Алиасы: FREEZE PARTITION ALTER VIEW Уровень: GROUP ALTER VIEW REFRESH . Уровень: VIEW . Алиасы: ALTER LIVE VIEW REFRESH , REFRESH VIEW ALTER VIEW MODIFY QUERY . Уровень: VIEW . Алиасы: ALTER TABLE MODIFY QUERY

Примеры того, как трактуется данная иерархия:

Привилегия ALTER включает все остальные ALTER* привилегии.

включает все остальные привилегии. ALTER CONSTRAINT включает ALTER ADD CONSTRAINT и ALTER DROP CONSTRAINT .

Дополнительно

Привилегия MODIFY SETTING позволяет изменять настройки движков таблиц. Не влияет на настройки или конфигурационные параметры сервера.

позволяет изменять настройки движков таблиц. Не влияет на настройки или конфигурационные параметры сервера. Операция ATTACH требует наличие привилегии CREATE.

требует наличие привилегии CREATE. Операция DETACH требует наличие привилегии DROP.

требует наличие привилегии DROP. Для остановки мутации с помощью KILL MUTATION, необходима привилегия на выполнение данной мутации. Например, чтобы остановить запрос ALTER UPDATE , необходима одна из привилегий: ALTER UPDATE , ALTER TABLE или ALTER .

Разрешает выполнять DDL-запросы CREATE и ATTACH в соответствии со следующей иерархией привилегий:

CREATE . Уровень: GROUP CREATE DATABASE . Уровень: DATABASE CREATE TABLE . Уровень: TABLE CREATE TEMPORARY TABLE . Уровень: GLOBAL CREATE VIEW . Уровень: VIEW CREATE DICTIONARY . Уровень: DICTIONARY

Дополнительно

Для удаления созданной таблицы пользователю необходима привилегия DROP.

Разрешает выполнять запросы DROP и DETACH в соответствии со следующей иерархией привилегий:

DROP . Уровень: GROUP DROP DATABASE . Уровень: DATABASE DROP TABLE . Уровень: TABLE DROP VIEW . Уровень: VIEW DROP DICTIONARY . Уровень: DICTIONARY

Разрешает выполнять запросы TRUNCATE.

Уровень: TABLE .

Разрешает выполнять запросы OPTIMIZE TABLE.

Уровень: TABLE .

Разрешает выполнять запросы SHOW , DESCRIBE , USE и EXISTS в соответствии со следующей иерархией привилегий:

SHOW . Уровень: GROUP SHOW DATABASES . Уровень: DATABASE . Разрешает выполнять запросы SHOW DATABASES , SHOW CREATE DATABASE , USE <database> . SHOW TABLES . Уровень: TABLE . Разрешает выполнять запросы SHOW TABLES , EXISTS <table> , CHECK <table> . SHOW COLUMNS . Уровень: COLUMN . Разрешает выполнять запросы SHOW CREATE TABLE , DESCRIBE . SHOW DICTIONARIES . Уровень: DICTIONARY . Разрешает выполнять запросы SHOW DICTIONARIES , SHOW CREATE DICTIONARY , EXISTS <dictionary> .

Дополнительно

У пользователя есть привилегия SHOW , если ему присвоена любая другая привилегия по отношению к определенной таблице, словарю или базе данных.

Разрешает выполнять запросы KILL в соответствии со следующей иерархией привилегий:

Уровень: GLOBAL .

Дополнительно

KILL QUERY позволяет пользователю останавливать запросы других пользователей.

Разрешает пользователю выполнять запросы на управление пользователями, ролями и политиками доступа к строкам.

ACCESS MANAGEMENT . Уровень: GROUP CREATE USER . Уровень: GLOBAL ALTER USER . Уровень: GLOBAL DROP USER . Уровень: GLOBAL CREATE ROLE . Уровень: GLOBAL ALTER ROLE . Уровень: GLOBAL DROP ROLE . Уровень: GLOBAL ROLE ADMIN . Уровень: GLOBAL CREATE ROW POLICY . Уровень: GLOBAL . Алиасы: CREATE POLICY ALTER ROW POLICY . Уровень: GLOBAL . Алиасы: ALTER POLICY DROP ROW POLICY . Уровень: GLOBAL . Алиасы: DROP POLICY CREATE QUOTA . Уровень: GLOBAL ALTER QUOTA . Уровень: GLOBAL DROP QUOTA . Уровень: GLOBAL CREATE SETTINGS PROFILE . Уровень: GLOBAL . Алиасы: CREATE PROFILE ALTER SETTINGS PROFILE . Уровень: GLOBAL . Алиасы: ALTER PROFILE DROP SETTINGS PROFILE . Уровень: GLOBAL . Алиасы: DROP PROFILE SHOW ACCESS . Уровень: GROUP SHOW_USERS . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SHOW CREATE USER SHOW_ROLES . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SHOW CREATE ROLE SHOW_ROW_POLICIES . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SHOW POLICIES , SHOW CREATE ROW POLICY , SHOW CREATE POLICY SHOW_QUOTAS . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SHOW CREATE QUOTA SHOW_SETTINGS_PROFILES . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SHOW PROFILES , SHOW CREATE SETTINGS PROFILE , SHOW CREATE PROFILE

Привилегия ROLE ADMIN разрешает пользователю назначать и отзывать любые роли, включая те, которые не назначены пользователю с опцией администратора.

Разрешает выполнять запросы SYSTEM в соответствии со следующей иерархией привилегий:

SYSTEM . Уровень: GROUP SYSTEM SHUTDOWN . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SYSTEM KILL , SHUTDOWN SYSTEM DROP CACHE . Алиасы: DROP CACHE SYSTEM DROP DNS CACHE . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SYSTEM DROP DNS , DROP DNS CACHE , DROP DNS SYSTEM DROP MARK CACHE . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SYSTEM DROP MARK , DROP MARK CACHE , DROP MARKS SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SYSTEM DROP UNCOMPRESSED , DROP UNCOMPRESSED CACHE , DROP UNCOMPRESSED SYSTEM RELOAD . Уровень: GROUP SYSTEM RELOAD CONFIG . Уровень: GLOBAL . Алиасы: RELOAD CONFIG SYSTEM RELOAD DICTIONARY . Уровень: GLOBAL . Алиасы: SYSTEM RELOAD DICTIONARIES , RELOAD DICTIONARY , RELOAD DICTIONARIES SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES . Уровень: GLOBAL . Алиасы: RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES SYSTEM MERGES . Уровень: TABLE . Алиасы: SYSTEM STOP MERGES , SYSTEM START MERGES , STOP MERGES , START MERGES SYSTEM TTL MERGES . Уровень: TABLE . Алиасы: SYSTEM STOP TTL MERGES , SYSTEM START TTL MERGES , STOP TTL MERGES , START TTL MERGES SYSTEM FETCHES . Уровень: TABLE . Алиасы: SYSTEM STOP FETCHES , SYSTEM START FETCHES , STOP FETCHES , START FETCHES SYSTEM MOVES . Уровень: TABLE . Алиасы: SYSTEM STOP MOVES , SYSTEM START MOVES , STOP MOVES , START MOVES SYSTEM SENDS . Уровень: GROUP . Алиасы: SYSTEM STOP SENDS , SYSTEM START SENDS , STOP SENDS , START SENDS SYSTEM DISTRIBUTED SENDS . Уровень: TABLE . Алиасы: SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS , SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS , STOP DISTRIBUTED SENDS , START DISTRIBUTED SENDS SYSTEM REPLICATED SENDS . Уровень: TABLE . Алиасы: SYSTEM STOP REPLICATED SENDS , SYSTEM START REPLICATED SENDS , STOP REPLICATED SENDS , START REPLICATED SENDS SYSTEM REPLICATION QUEUES . Уровень: TABLE . Алиасы: SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES , SYSTEM START REPLICATION QUEUES , STOP REPLICATION QUEUES , START REPLICATION QUEUES SYSTEM SYNC REPLICA . Уровень: TABLE . Алиасы: SYNC REPLICA SYSTEM RESTART REPLICA . Уровень: TABLE . Алиасы: RESTART REPLICA SYSTEM FLUSH . Уровень: GROUP SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED . Уровень: TABLE . Алиасы: FLUSH DISTRIBUTED SYSTEM FLUSH LOGS . Уровень: GLOBAL . Алиасы: FLUSH LOGS

Привилегия SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES имплицитно присваивается привилегией SYSTEM RELOAD DICTIONARY ON *.* .

Разрешает использовать функции интроспекции.

INTROSPECTION . Уровень: GROUP . Алиасы: INTROSPECTION FUNCTIONS addressToLine . Уровень: GLOBAL addressToSymbol . Уровень: GLOBAL demangle . Уровень: GLOBAL

Разрешает использовать внешние источники данных. Применяется к движкам таблиц и табличным функциям.

SOURCES . Уровень: GROUP FILE . Уровень: GLOBAL URL . Уровень: GLOBAL REMOTE . Уровень: GLOBAL YSQL . Уровень: GLOBAL ODBC . Уровень: GLOBAL JDBC . Уровень: GLOBAL HDFS . Уровень: GLOBAL S3 . Уровень: GLOBAL

Привилегия SOURCES разрешает использование всех источников. Также вы можете присвоить привилегию для каждого источника отдельно. Для использования источников необходимы дополнительные привилегии.

Примеры:

Чтобы создать таблицу с движком MySQL, необходимы привилегии CREATE TABLE (ON db.table_name) и MYSQL .

и . Чтобы использовать табличную функцию mysql, необходимы привилегии CREATE TEMPORARY TABLE и MYSQL .

dictGet . Алиасы: dictHas , dictGetHierarchy , dictIsIn

Разрешает вызывать функции dictGet, dictHas, dictGetHierarchy, dictIsIn.

Уровень: DICTIONARY .

Примеры

GRANT dictGet ON mydb.mydictionary TO john

GRANT dictGet ON mydictionary TO john

Присваивает пользователю или роли все привилегии на объект с регулируемым доступом.

Не присваивает никаких привилегий.