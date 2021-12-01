GRANT
- Присваивает привилегии пользователям или ролям ClickHouse.
- Назначает роли пользователям или другим ролям.
Отозвать привилегию можно с помощью выражения REVOKE. Чтобы вывести список присвоенных привилегий, воспользуйтесь выражением SHOW GRANTS.
Синтаксис присвоения привилегий
GRANT [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*} TO {user | role | CURRENT_USER} [,...] [WITH GRANT OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
privilege— Тип привилегии
role— Роль пользователя ClickHouse.
user— Пользователь ClickHouse.
WITH GRANT OPTION разрешает пользователю или роли выполнять запрос
GRANT. Пользователь может выдавать только те привилегии, которые есть у него, той же или меньшей области действий.
WITH REPLACE OPTION заменяет все старые привилегии новыми привилегиями для
user или
role, если не указано, добавляет новые привилегии.
Синтаксис назначения ролей
GRANT [ON CLUSTER cluster_name] role [,...] TO {user | another_role | CURRENT_USER} [,...] [WITH ADMIN OPTION] [WITH REPLACE OPTION]
role— Роль пользователя ClickHouse.
user— Пользователь ClickHouse.
WITH ADMIN OPTION присваивает привилегию ADMIN OPTION пользователю или роли.
WITH REPLACE OPTION заменяет все старые роли новыми ролями для пользователя
user или
role, если не указано, добавляет новые новые роли.
Использование
Для использования
GRANT пользователь должен иметь привилегию
GRANT OPTION. Пользователь может выдавать привилегии только внутри области действий назначенных ему самому привилегий.
Например, администратор выдал привилегию пользователю
john:
GRANT SELECT(x,y) ON db.table TO john WITH GRANT OPTION
Это означает, что пользователю
john разрешено выполнять:
SELECT x,y FROM db.table.
SELECT x FROM db.table.
SELECT y FROM db.table.
john не может выполнить
SELECT z FROM db.table или
SELECT * FROM db.table. После обработки данных запросов ClickHouse ничего не вернет — даже
x или
y. Единственное исключение — если таблица содержит только столбцы
x и
y. В таком случае ClickHouse вернет все данные.
Также у
john есть привилегия
GRANT OPTION.
john может выдать другим пользователям привилегии той же или меньшей области действий из тех, которые есть у него.
При присвоении привилегий допускается использовать астериск (
*) вместо имени таблицы или базы данных. Например, запрос
GRANT SELECT ON db.* TO john позволит пользователю
john выполнять
SELECT над всеми таблицам в базе данных
db. Также вы можете опускать имя базы данных. В таком случае привилегии позволят совершать операции над текущей базой данных. Например, запрос
GRANT SELECT ON * TO john выдаст привилегию на выполнение
SELECT над всеми таблицами в текущей базе данных;
GRANT SELECT ON mytable TO john — только над таблицей
mytable в текущей базе данных.
Доступ к базе данных
system разрешен всегда (данная база данных используется при обработке запросов).
Вы можете присвоить несколько привилегий нескольким пользователям в одном запросе. Запрос
GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO john, robin позволит пользователям
john и
robin выполнять
INSERT и
SELECT над всеми таблицами всех баз данных на сервере.
Привилегии
Привилегия — это разрешение на выполнение определенного типа запросов.
Привилегии имеют иерархическую структуру. Набор разрешенных запросов зависит от области действия привилегии.
Иерархия привилегий:
- SELECT
- INSERT
- ALTER
ALTER TABLE
ALTER UPDATE
ALTER DELETE
ALTER COLUMN
ALTER ADD COLUMN
ALTER DROP COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN
ALTER RENAME COLUMN
ALTER INDEX
ALTER ORDER BY
ALTER SAMPLE BY
ALTER ADD INDEX
ALTER DROP INDEX
ALTER MATERIALIZE INDEX
ALTER CLEAR INDEX
ALTER CONSTRAINT
ALTER ADD CONSTRAINT
ALTER DROP CONSTRAINT
ALTER TTL
ALTER MATERIALIZE TTL
ALTER SETTINGS
ALTER MOVE PARTITION
ALTER FETCH PARTITION
ALTER FREEZE PARTITION
ALTER VIEW
ALTER VIEW REFRESH
ALTER VIEW MODIFY QUERY
- CREATE
CREATE DATABASE
CREATE TABLE
CREATE TEMPORARY TABLE
CREATE VIEW
CREATE DICTIONARY
CREATE FUNCTION
- DROP
DROP DATABASE
DROP TABLE
DROP VIEW
DROP DICTIONARY
DROP FUNCTION
- TRUNCATE
- OPTIMIZE
- SHOW
SHOW DATABASES
SHOW TABLES
SHOW COLUMNS
SHOW DICTIONARIES
- KILL QUERY
- ACCESS MANAGEMENT
CREATE USER
ALTER USER
DROP USER
CREATE ROLE
ALTER ROLE
DROP ROLE
CREATE ROW POLICY
ALTER ROW POLICY
DROP ROW POLICY
CREATE QUOTA
ALTER QUOTA
DROP QUOTA
CREATE SETTINGS PROFILE
ALTER SETTINGS PROFILE
DROP SETTINGS PROFILE
SHOW ACCESS
SHOW_USERS
SHOW_ROLES
SHOW_ROW_POLICIES
SHOW_QUOTAS
SHOW_SETTINGS_PROFILES
ROLE ADMIN
- SYSTEM
SYSTEM SHUTDOWN
SYSTEM DROP CACHE
SYSTEM DROP DNS CACHE
SYSTEM DROP MARK CACHE
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE
SYSTEM RELOAD
SYSTEM RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD DICTIONARY
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD FUNCTION
SYSTEM RELOAD FUNCTIONS
SYSTEM MERGES
SYSTEM TTL MERGES
SYSTEM FETCHES
SYSTEM MOVES
SYSTEM SENDS
SYSTEM DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM REPLICATED SENDS
SYSTEM REPLICATION QUEUES
SYSTEM SYNC REPLICA
SYSTEM RESTART REPLICA
SYSTEM FLUSH
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED
SYSTEM FLUSH LOGS
- INTROSPECTION
addressToLine
addressToSymbol
demangle
- SOURCES
FILE
URL
REMOTE
MYSQL
ODBC
JDBC
HDFS
S3
- dictGet
Примеры того, как трактуется данная иерархия:
- Привилегия
ALTERвключает все остальные
ALTER*привилегии.
ALTER CONSTRAINTвключает
ALTER ADD CONSTRAINTи
ALTER DROP CONSTRAINT.
Привилегии применяются на разных уровнях. Уровень определяет синтаксис присваивания привилегии.
Уровни (от низшего к высшему):
COLUMN— Привилегия присваивается для столбца, таблицы, базы данных или глобально.
TABLE— Привилегия присваивается для таблицы, базы данных или глобально.
VIEW— Привилегия присваивается для представления, базы данных или глобально.
DICTIONARY— Привилегия присваивается для словаря, базы данных или глобально.
DATABASE— Привилегия присваивается для базы данных или глобально.
GLOBAL— Привилегия присваивается только глобально.
GROUP— Группирует привилегии разных уровней. При присвоении привилегии уровня
GROUPприсваиваются только привилегии из группы в соответствии с используемым синтаксисом.
Примеры допустимого синтаксиса:
GRANT SELECT(x) ON db.table TO user
GRANT SELECT ON db.* TO user
Примеры недопустимого синтаксиса:
GRANT CREATE USER(x) ON db.table TO user
GRANT CREATE USER ON db.* TO user
Специальная привилегия ALL присваивает все привилегии пользователю или роли.
По умолчанию пользователь или роль не имеют привилегий.
Отсутствие привилегий у пользователя или роли отображается как привилегия NONE.
Выполнение некоторых запросов требует определенного набора привилегий. Например, чтобы выполнить запрос RENAME, нужны следующие привилегии:
SELECT,
CREATE TABLE,
INSERT и
DROP TABLE.
SELECT
Разрешает выполнять запросы SELECT.
Уровень:
COLUMN.
Описание
Пользователь с данной привилегией может выполнять запросы
SELECT над определенными столбцами из определенной таблицы и базы данных. При включении в запрос других столбцов запрос ничего не вернет.
Рассмотрим следующую привилегию:
GRANT SELECT(x,y) ON db.table TO john
Данная привилегия позволяет пользователю
john выполнять выборку данных из столбцов
x и/или
y в
db.table, например,
SELECT x FROM db.table.
john не может выполнить
SELECT z FROM db.table или
SELECT * FROM db.table. После обработки данных запросов ClickHouse ничего не вернет — даже
x или
y. Единственное исключение — если таблица содержит только столбцы
x и
y. В таком случае ClickHouse вернет все данные.
INSERT
Разрешает выполнять запросы INSERT.
Уровень:
COLUMN.
Описание
Пользователь с данной привилегией может выполнять запросы
INSERT над определенными столбцами из определенной таблицы и базы данных. При включении в запрос других столбцов запрос не добавит никаких данных.
Пример
GRANT INSERT(x,y) ON db.table TO john
Присвоенная привилегия позволит пользователю
john вставить данные в столбцы
x и/или
y в
db.table.
ALTER
Разрешает выполнять запросы ALTER в соответствии со следующей иерархией привилегий:
ALTER. Уровень:
COLUMN.
ALTER TABLE. Уровень:
GROUP
ALTER UPDATE. Уровень:
COLUMN. Алиасы:
UPDATE
ALTER DELETE. Уровень:
COLUMN. Алиасы:
DELETE
ALTER COLUMN. Уровень:
GROUP
ALTER ADD COLUMN. Уровень:
COLUMN. Алиасы:
ADD COLUMN
ALTER DROP COLUMN. Уровень:
COLUMN. Алиасы:
DROP COLUMN
ALTER MODIFY COLUMN. Уровень:
COLUMN. Алиасы:
MODIFY COLUMN
ALTER COMMENT COLUMN. Уровень:
COLUMN. Алиасы:
COMMENT COLUMN
ALTER CLEAR COLUMN. Уровень:
COLUMN. Алиасы:
CLEAR COLUMN
ALTER RENAME COLUMN. Уровень:
COLUMN. Алиасы:
RENAME COLUMN
ALTER INDEX. Уровень:
GROUP. Алиасы:
INDEX
ALTER ORDER BY. Уровень:
TABLE. Алиасы:
ALTER MODIFY ORDER BY,
MODIFY ORDER BY
ALTER SAMPLE BY. Уровень:
TABLE. Алиасы:
ALTER MODIFY SAMPLE BY,
MODIFY SAMPLE BY
ALTER ADD INDEX. Уровень:
TABLE. Алиасы:
ADD INDEX
ALTER DROP INDEX. Уровень:
TABLE. Алиасы:
DROP INDEX
ALTER MATERIALIZE INDEX. Уровень:
TABLE. Алиасы:
MATERIALIZE INDEX
ALTER CLEAR INDEX. Уровень:
TABLE. Алиасы:
CLEAR INDEX
ALTER CONSTRAINT. Уровень:
GROUP. Алиасы:
CONSTRAINT
ALTER ADD CONSTRAINT. Уровень:
TABLE. Алиасы:
ADD CONSTRAINT
ALTER DROP CONSTRAINT. Уровень:
TABLE. Алиасы:
DROP CONSTRAINT
ALTER TTL. Уровень:
TABLE. Алиасы:
ALTER MODIFY TTL,
MODIFY TTL
ALTER MATERIALIZE TTL. Уровень:
TABLE. Алиасы:
MATERIALIZE TTL
ALTER SETTINGS. Уровень:
TABLE. Алиасы:
ALTER SETTING,
ALTER MODIFY SETTING,
MODIFY SETTING
ALTER MOVE PARTITION. Уровень:
TABLE. Алиасы:
ALTER MOVE PART,
MOVE PARTITION,
MOVE PART
ALTER FETCH PARTITION. Уровень:
TABLE. Алиасы:
ALTER FETCH PART,
FETCH PARTITION,
FETCH PART
ALTER FREEZE PARTITION. Уровень:
TABLE. Алиасы:
FREEZE PARTITION
ALTER VIEWУровень:
GROUP
ALTER VIEW REFRESH. Уровень:
VIEW. Алиасы:
ALTER LIVE VIEW REFRESH,
REFRESH VIEW
ALTER VIEW MODIFY QUERY. Уровень:
VIEW. Алиасы:
ALTER TABLE MODIFY QUERY
Примеры того, как трактуется данная иерархия:
- Привилегия
ALTERвключает все остальные
ALTER*привилегии.
ALTER CONSTRAINTвключает
ALTER ADD CONSTRAINTи
ALTER DROP CONSTRAINT.
Дополнительно
- Привилегия
MODIFY SETTINGпозволяет изменять настройки движков таблиц. Не влияет на настройки или конфигурационные параметры сервера.
- Операция
ATTACHтребует наличие привилегии CREATE.
- Операция
DETACHтребует наличие привилегии DROP.
- Для остановки мутации с помощью KILL MUTATION, необходима привилегия на выполнение данной мутации. Например, чтобы остановить запрос
ALTER UPDATE, необходима одна из привилегий:
ALTER UPDATE,
ALTER TABLEили
ALTER.
CREATE
Разрешает выполнять DDL-запросы CREATE и ATTACH в соответствии со следующей иерархией привилегий:
CREATE. Уровень:
GROUP
CREATE DATABASE. Уровень:
DATABASE
CREATE TABLE. Уровень:
TABLE
CREATE TEMPORARY TABLE. Уровень:
GLOBAL
CREATE VIEW. Уровень:
VIEW
CREATE DICTIONARY. Уровень:
DICTIONARY
Дополнительно
- Для удаления созданной таблицы пользователю необходима привилегия DROP.
DROP
Разрешает выполнять запросы DROP и DETACH в соответствии со следующей иерархией привилегий:
DROP. Уровень:
GROUP
DROP DATABASE. Уровень:
DATABASE
DROP TABLE. Уровень:
TABLE
DROP VIEW. Уровень:
VIEW
DROP DICTIONARY. Уровень:
DICTIONARY
TRUNCATE
Разрешает выполнять запросы TRUNCATE.
Уровень:
TABLE.
OPTIMIZE
Разрешает выполнять запросы OPTIMIZE TABLE.
Уровень:
TABLE.
SHOW
Разрешает выполнять запросы
SHOW,
DESCRIBE,
USE и
EXISTS в соответствии со следующей иерархией привилегий:
SHOW. Уровень:
GROUP
SHOW DATABASES. Уровень:
DATABASE. Разрешает выполнять запросы
SHOW DATABASES,
SHOW CREATE DATABASE,
USE <database>.
SHOW TABLES. Уровень:
TABLE. Разрешает выполнять запросы
SHOW TABLES,
EXISTS <table>,
CHECK <table>.
SHOW COLUMNS. Уровень:
COLUMN. Разрешает выполнять запросы
SHOW CREATE TABLE,
DESCRIBE.
SHOW DICTIONARIES. Уровень:
DICTIONARY. Разрешает выполнять запросы
SHOW DICTIONARIES,
SHOW CREATE DICTIONARY,
EXISTS <dictionary>.
Дополнительно
У пользователя есть привилегия
SHOW, если ему присвоена любая другая привилегия по отношению к определенной таблице, словарю или базе данных.
KILL QUERY
Разрешает выполнять запросы KILL в соответствии со следующей иерархией привилегий:
Уровень:
GLOBAL.
Дополнительно
KILL QUERY позволяет пользователю останавливать запросы других пользователей.
ACCESS MANAGEMENT
Разрешает пользователю выполнять запросы на управление пользователями, ролями и политиками доступа к строкам.
ACCESS MANAGEMENT. Уровень:
GROUP
CREATE USER. Уровень:
GLOBAL
ALTER USER. Уровень:
GLOBAL
DROP USER. Уровень:
GLOBAL
CREATE ROLE. Уровень:
GLOBAL
ALTER ROLE. Уровень:
GLOBAL
DROP ROLE. Уровень:
GLOBAL
ROLE ADMIN. Уровень:
GLOBAL
CREATE ROW POLICY. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
CREATE POLICY
ALTER ROW POLICY. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
ALTER POLICY
DROP ROW POLICY. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
DROP POLICY
CREATE QUOTA. Уровень:
GLOBAL
ALTER QUOTA. Уровень:
GLOBAL
DROP QUOTA. Уровень:
GLOBAL
CREATE SETTINGS PROFILE. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
CREATE PROFILE
ALTER SETTINGS PROFILE. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
ALTER PROFILE
DROP SETTINGS PROFILE. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
DROP PROFILE
SHOW ACCESS. Уровень:
GROUP
SHOW_USERS. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SHOW CREATE USER
SHOW_ROLES. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SHOW CREATE ROLE
SHOW_ROW_POLICIES. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SHOW POLICIES,
SHOW CREATE ROW POLICY,
SHOW CREATE POLICY
SHOW_QUOTAS. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SHOW CREATE QUOTA
SHOW_SETTINGS_PROFILES. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SHOW PROFILES,
SHOW CREATE SETTINGS PROFILE,
SHOW CREATE PROFILE
Привилегия
ROLE ADMIN разрешает пользователю назначать и отзывать любые роли, включая те, которые не назначены пользователю с опцией администратора.
SYSTEM
Разрешает выполнять запросы SYSTEM в соответствии со следующей иерархией привилегий:
SYSTEM. Уровень:
GROUP
SYSTEM SHUTDOWN. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SYSTEM KILL,
SHUTDOWN
SYSTEM DROP CACHE. Алиасы:
DROP CACHE
SYSTEM DROP DNS CACHE. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SYSTEM DROP DNS,
DROP DNS CACHE,
DROP DNS
SYSTEM DROP MARK CACHE. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SYSTEM DROP MARK,
DROP MARK CACHE,
DROP MARKS
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED CACHE. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SYSTEM DROP UNCOMPRESSED,
DROP UNCOMPRESSED CACHE,
DROP UNCOMPRESSED
SYSTEM RELOAD. Уровень:
GROUP
SYSTEM RELOAD CONFIG. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
RELOAD CONFIG
SYSTEM RELOAD DICTIONARY. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
SYSTEM RELOAD DICTIONARIES,
RELOAD DICTIONARY,
RELOAD DICTIONARIES
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES
SYSTEM MERGES. Уровень:
TABLE. Алиасы:
SYSTEM STOP MERGES,
SYSTEM START MERGES,
STOP MERGES,
START MERGES
SYSTEM TTL MERGES. Уровень:
TABLE. Алиасы:
SYSTEM STOP TTL MERGES,
SYSTEM START TTL MERGES,
STOP TTL MERGES,
START TTL MERGES
SYSTEM FETCHES. Уровень:
TABLE. Алиасы:
SYSTEM STOP FETCHES,
SYSTEM START FETCHES,
STOP FETCHES,
START FETCHES
SYSTEM MOVES. Уровень:
TABLE. Алиасы:
SYSTEM STOP MOVES,
SYSTEM START MOVES,
STOP MOVES,
START MOVES
SYSTEM SENDS. Уровень:
GROUP. Алиасы:
SYSTEM STOP SENDS,
SYSTEM START SENDS,
STOP SENDS,
START SENDS
SYSTEM DISTRIBUTED SENDS. Уровень:
TABLE. Алиасы:
SYSTEM STOP DISTRIBUTED SENDS,
SYSTEM START DISTRIBUTED SENDS,
STOP DISTRIBUTED SENDS,
START DISTRIBUTED SENDS
SYSTEM REPLICATED SENDS. Уровень:
TABLE. Алиасы:
SYSTEM STOP REPLICATED SENDS,
SYSTEM START REPLICATED SENDS,
STOP REPLICATED SENDS,
START REPLICATED SENDS
SYSTEM REPLICATION QUEUES. Уровень:
TABLE. Алиасы:
SYSTEM STOP REPLICATION QUEUES,
SYSTEM START REPLICATION QUEUES,
STOP REPLICATION QUEUES,
START REPLICATION QUEUES
SYSTEM SYNC REPLICA. Уровень:
TABLE. Алиасы:
SYNC REPLICA
SYSTEM RESTART REPLICA. Уровень:
TABLE. Алиасы:
RESTART REPLICA
SYSTEM FLUSH. Уровень:
GROUP
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED. Уровень:
TABLE. Алиасы:
FLUSH DISTRIBUTED
SYSTEM FLUSH LOGS. Уровень:
GLOBAL. Алиасы:
FLUSH LOGS
Привилегия
SYSTEM RELOAD EMBEDDED DICTIONARIES имплицитно присваивается привилегией
SYSTEM RELOAD DICTIONARY ON *.*.
INTROSPECTION
Разрешает использовать функции интроспекции.
INTROSPECTION. Уровень:
GROUP. Алиасы:
INTROSPECTION FUNCTIONS
addressToLine. Уровень:
GLOBAL
addressToSymbol. Уровень:
GLOBAL
demangle. Уровень:
GLOBAL
SOURCES
Разрешает использовать внешние источники данных. Применяется к движкам таблиц и табличным функциям.
SOURCES. Уровень:
GROUP
FILE. Уровень:
GLOBAL
URL. Уровень:
GLOBAL
REMOTE. Уровень:
GLOBAL
YSQL. Уровень:
GLOBAL
ODBC. Уровень:
GLOBAL
JDBC. Уровень:
GLOBAL
HDFS. Уровень:
GLOBAL
S3. Уровень:
GLOBAL
Привилегия
SOURCES разрешает использование всех источников. Также вы можете присвоить привилегию для каждого источника отдельно. Для использования источников необходимы дополнительные привилегии.
Примеры:
- Чтобы создать таблицу с движком MySQL, необходимы привилегии
CREATE TABLE (ON db.table_name)и
MYSQL.
- Чтобы использовать табличную функцию mysql, необходимы привилегии
CREATE TEMPORARY TABLEи
MYSQL.
dictGet
dictGet. Алиасы:
dictHas,
dictGetHierarchy,
dictIsIn
Разрешает вызывать функции dictGet, dictHas, dictGetHierarchy, dictIsIn.
Уровень:
DICTIONARY.
Примеры
GRANT dictGet ON mydb.mydictionary TO john
GRANT dictGet ON mydictionary TO john
ALL
Присваивает пользователю или роли все привилегии на объект с регулируемым доступом.
NONE
Не присваивает никаких привилегий.
ADMIN OPTION
Привилегия
ADMIN OPTION разрешает пользователю назначать свои роли другому пользователю.