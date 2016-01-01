Оператор EXECUTE AS

Позволяет выполнять запросы от имени другого пользователя.

EXECUTE AS target_user; EXECUTE AS target_user subquery;

Первая форма (без subquery ) означает, что все последующие запросы в текущей сессии будут выполняться от имени указанного target_user .

Вторая форма (с subquery ) выполняет только указанный subquery от имени указанного target_user .

Для работы обеих форм необходимо, чтобы параметр сервера allow_impersonate_user был установлен в значение 1 , а привилегия IMPERSONATE была выдана. Например, следующие команды

GRANT IMPERSONATE ON user1 TO user2; GRANT IMPERSONATE ON * TO user3;

позволяет пользователю user2 выполнять команды EXECUTE AS user1 ... , а также позволяет пользователю user3 выполнять команды от имени любого пользователя.

При работе от имени другого пользователя функция currentUser() возвращает имя этого пользователя, а функция authenticatedUser() возвращает имя пользователя, который был фактически аутентифицирован.