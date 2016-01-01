Оператор EXECUTE AS
Позволяет выполнять запросы от имени другого пользователя.
Синтаксис
Первая форма (без
subquery) означает, что все последующие запросы в текущей сессии будут выполняться от имени указанного
target_user.
Вторая форма (с
subquery) выполняет только указанный
subquery от имени указанного
target_user.
Для работы обеих форм необходимо, чтобы параметр сервера allow_impersonate_user
был установлен в значение
1, а привилегия
IMPERSONATE была выдана. Например, следующие команды
позволяет пользователю
user2 выполнять команды
EXECUTE AS user1 ..., а также позволяет пользователю
user3 выполнять команды от имени любого пользователя.
При работе от имени другого пользователя функция currentUser() возвращает имя этого пользователя, а функция authenticatedUser() возвращает имя пользователя, который был фактически аутентифицирован.